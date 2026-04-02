Harry Kane konusunda büyük endişeler var. FC Bayern München'in forveti, geçtiğimiz Salı günü İngiltere ile Japonya arasındaki milli maç (0-1) başlamadan hemen önce sakatlık nedeniyle oyundan çıktı; bu nedenle, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak ilk maç için zamanında forma giyebileceği belirsiz.
Çeviri:
Bayern Münih, Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde büyük endişe içinde
Kane, 27 Mart Cuma günü Uruguay ile oynanan maçta (1-1) forma giymedi. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, bunun bir önlem olduğunu belirtti. “Kane antrenmanda ufak bir sorun yaşadı, ancak kadroda kalacak ve durumu yeniden değerlendirilecek.”
52 yaşındaki milli takım teknik direktörü, daha sonra Tottenham Hotspur'un eski forvetinin Japonya maçında forma giyebileceğini belirtti. Tuchel, "Kane'in geri dönmesine sevindim. Ne de olsa o bizim kaptanımız ve en golcü oyuncumuz" dedi.
Ancak The Three Lions'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Japonya maçının başlangıcında sahada yer almadı ve maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Morgan Rogers onun yerine oynadı ve Marc Guehi kaptanlık pazubandını devraldı.
Sakatlık ciddi görünmese de, Kane'in önümüzdeki hafta Bayern Münih maçına yetişip yetişemeyeceği konusunda şüpheler var. Zira kulüp, Cumartesi günü Bundesliga'da SC Freiburg ile karşılaşacak.
Üç gün sonra ise Der Rekordmeister, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynayacağı maç için İspanya'ya gidecek. Alman şampiyonu, en golcü oyuncusunun Bernabéu'da sahaya çıkmasını umuyor.
Kane, 2023 yazında Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer oldu ve şu anda son derece başarılı bir sezon geçiriyor. 112 kez milli forma giyen oyuncu, 40 maçta tam 48 gol attı.