Bayern Münih, Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Joshua Kimmich, Vinicius Junior ile yaşadığı gerginliği önemsiz gösteriyor

Dikkatler genellikle taktiksel mücadelede toplanırken, Kompany bazı oyuncuların en iyi planları bile bozacak niteliklere sahip olduğunu vurgulamaya özen gösterdi. Vinicius ve Kylian Mbappé ile aynı anda karşılaşma ihtimali sorulduğunda, Belçikalı teknik direktör Madrid’in kadro seçimi konusundaki ikilemlerinden ziyade takım olarak karşılaşacakları zorluğa odaklanmayı tercih etti.

"Bu seviyede her takım tehlikelidir," diye açıkladı Kompany. "Her takım özel bir şey yaratabilir. Bir gol yiyebilirsiniz, ama bir gol de atabilirsiniz. Real Madrid'e karşı, onların bireysel niteliklerini tamamen etkisiz hale getirecek bir oyun planı yapamazsınız. Bu yüzden herkes bu maçlara geliyor. Ama aynı zamanda, kendi niteliklerimizi de oyundan tamamen ortadan kaldıramayacağınızı düşünüyorum.

"En önemli şey, sizi buraya getiren şeyi gözden kaçırmamaktır. Yarın, Avrupa'da oynayabileceğiniz en zorlu maça tamamen odaklanmamız gerekiyor, ancak nasıl kazanacağımıza ve nasıl kazanmak istediğimize yüzde 100 odaklanmak istiyoruz. Ben sadece kazanmamızı ve takımın korkusuz olup neler yapabileceğini göstermesini istiyorum."