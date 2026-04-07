Çeviri:
Bayern Münih, Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Joshua Kimmich, Vinicius Junior ile yaşadığı gerginliği önemsiz gösteriyor
Kin tutmaya yer yok
Bayern, Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçına hazırlanmak üzere İspanya'nın başkentine geldi. Taraftarlar, 2024 yarı finalini – özellikle de Vinicius'un taç atışı sırasında topu yere bırakarak Kimmich'i kışkırttığı gibi görünen olayı – hemen gündeme getirirken, Bayern'in tecrübeli oyuncusu tamamen bugüne odaklanmış durumda. "İntikam" söylemi maç öncesi gündemi domine etse de, Bavyera ekibinin kampındaki atmosfer sakinliğini koruyor. Vincent Kompany'nin takımı, son dönemdeki Avrupa'daki hayal kırıklıklarını telafi etmek ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan rakibe karşı hayati bir ilk maç avantajı elde etmek amacıyla Bernabeu'ya giriyor.
Oyunun bir parçası
Kimmich, Brezilyalı forvetle yaşanan önceki gerginliğin, sıradan bir rekabetin bir parçası olmaktan öteye gitmediğini ısrarla vurguladı.
Bild'in aktardığına göre Kimmich, gazetecilere "Olay abartılıyor" dedi. "Elbette Real Madrid de oyun yönetimi becerileriyle tanınıyor. Zaman Madrid'in lehine işliyordu. Dolayısıyla herkesin zamanı uzatmak için kendi stratejileri vardır."
Kompany'nin Real Madrid'i durdurma planı
Dikkatler genellikle taktiksel mücadelede toplanırken, Kompany bazı oyuncuların en iyi planları bile bozacak niteliklere sahip olduğunu vurgulamaya özen gösterdi. Vinicius ve Kylian Mbappé ile aynı anda karşılaşma ihtimali sorulduğunda, Belçikalı teknik direktör Madrid’in kadro seçimi konusundaki ikilemlerinden ziyade takım olarak karşılaşacakları zorluğa odaklanmayı tercih etti.
"Bu seviyede her takım tehlikelidir," diye açıkladı Kompany. "Her takım özel bir şey yaratabilir. Bir gol yiyebilirsiniz, ama bir gol de atabilirsiniz. Real Madrid'e karşı, onların bireysel niteliklerini tamamen etkisiz hale getirecek bir oyun planı yapamazsınız. Bu yüzden herkes bu maçlara geliyor. Ama aynı zamanda, kendi niteliklerimizi de oyundan tamamen ortadan kaldıramayacağınızı düşünüyorum.
"En önemli şey, sizi buraya getiren şeyi gözden kaçırmamaktır. Yarın, Avrupa'da oynayabileceğiniz en zorlu maça tamamen odaklanmamız gerekiyor, ancak nasıl kazanacağımıza ve nasıl kazanmak istediğimize yüzde 100 odaklanmak istiyoruz. Ben sadece kazanmamızı ve takımın korkusuz olup neler yapabileceğini göstermesini istiyorum."
Şimdi ne olacak?
Los Blancos ile oynadıkları zorlu maçın ardından, Die Roten dikkatlerini iç sahadaki mücadelelere çevirecek ve Bundesliga'da St. Pauli ile karşı karşıya gelecek. Şu anda en yakın rakibi Borussia Dortmund'un dokuz puan önünde ligin zirvesinde yer alıyorlar. Ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Real Madrid'i evlerinde ağırlayacaklar.