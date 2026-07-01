Bayern Münih, PSV’den Fas’ın Dünya Kupası kahramanı Ismael Saibari’yi 50 milyon avroya transfer ettiğini doğruladı

Bundesliga’nın dev kulüpleri, Avrupa futbolunun en çok aranan yeteneklerinden birini kadrolarına katmak için kararlı bir adım attı. Saibari, Haziran 2031’e kadar geçerli olan sözleşmeyi imzalayarak uzun vadeli geleceğini Allianz Arena’ya bağladı.

Bayern'in resmi internet sitesinde bu transferi açıklayan spor direktörü Max Eberl, şunları söyledi: “Dünya Kupası'nın en heyecan verici forvetlerinden biri olan Ismael Saibari'yi kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Bu tür transferler bir anda gerçekleşmez, uzun vadeli planlamanın sonucudur: Kilit faktör, Ismael’in yeteneklerinin farkında olduğumuz ve ona en başından itibaren kulübümüzde net bir gelecek sunabildiğimiz için, ona tutumumuzu erkenden net bir şekilde ortaya koymuş olmamızdı. Ismael Saibari, hücum oyunumuza ekstra kalite ve öngörülemezlik katacak.”



