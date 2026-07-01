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Bayern Münih, PSV’den Fas’ın Dünya Kupası kahramanı Ismael Saibari’yi 50 milyon avroya transfer ettiğini doğruladı
Kompany, önemli bir hücum hedefini kadrosuna kattı
Bundesliga’nın dev kulüpleri, Avrupa futbolunun en çok aranan yeteneklerinden birini kadrolarına katmak için kararlı bir adım attı. Saibari, Haziran 2031’e kadar geçerli olan sözleşmeyi imzalayarak uzun vadeli geleceğini Allianz Arena’ya bağladı.
Bayern'in resmi internet sitesinde bu transferi açıklayan spor direktörü Max Eberl, şunları söyledi: “Dünya Kupası'nın en heyecan verici forvetlerinden biri olan Ismael Saibari'yi kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Bu tür transferler bir anda gerçekleşmez, uzun vadeli planlamanın sonucudur: Kilit faktör, Ismael’in yeteneklerinin farkında olduğumuz ve ona en başından itibaren kulübümüzde net bir gelecek sunabildiğimiz için, ona tutumumuzu erkenden net bir şekilde ortaya koymuş olmamızdı. Ismael Saibari, hücum oyunumuza ekstra kalite ve öngörülemezlik katacak.”
- AFP
Eredivisie yıldızına yüksek transfer ücreti
Bayern, transfer ücretini resmi olarak açıklamamış olsa da, bu anlaşma kadroya yapılan önemli bir yatırımı temsil ediyor. Bild gazetesine göre, sabit ücret 50 milyon avro civarında olup, performansa bağlı primlerle birlikte 52 milyon avroya kadar çıkabilir. Bu rakam, Faslı oyuncuyu Harry Kane ve Matthijs de Ligt gibi isimlerin yanı sıra kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasına sokuyor.
Sportif direktör Christoph Freund, oyuncunun geçmişine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ismael Saibari, Eindhoven ile üst üste üç kez Hollanda şampiyonluğu kazandı, Şampiyonlar Ligi tecrübesi var ve şu anda Dünya Kupası’nda, en üst seviyede bir takım için ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor. Çok yönlü, yoğun ve cesur bir oyun stiline sahip; FC Bayern’de görmek istediğimiz hırsa sahip ve golcü özelliği ile zihniyeti takıma büyük katkı sağlayacak. Taraftarlar, onun gibi oyuncular için stadyuma akın ediyor.”
Dünya Kupası’ndaki kahramanlıkları ve PSV’deki başarıları
Saibari, Hollanda’da kupa dolu bir dönem geçirmesinin ardından Münih’e geldi. PSV’de forma giydiği süre boyunca 42 gol ve 29 asist kaydeden oyuncu, kulübün üç lig şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu ve Eindhoven’daki son sezonunda Hollanda’da Yılın Futbolcusu seçildi. Formunu uluslararası sahneye de taşıyan Saibari, Kuzey Amerika’da devam eden Dünya Kupası mücadelesinde Fas milli takımı için kilit bir rol oynadı.
Forvet, Brezilya, İskoçya ve Haiti’ye attığı gollerle turnuvada şimdiden iz bırakmış durumda. En önemlisi, son 16 turunda Hollanda’ya karşı penaltı atışlarında galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirmiş olması. 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan takımda 34 maça çıkıp 12 gol atan Saibari, kıtanın yetiştirdiği en etkili golcülerden biri olarak kabul ediliyor.
- Getty Images Sport
Saibari, Kompany’nin etkisini ortaya koyuyor
Oyuncu, Kompany’nin altında çalışma fırsatının Bundesliga’ya transfer olma kararında önemli bir etken olduğunu kendisi de kabul etti. Saibari, “Çocukken FC Bayern gibi bir kulüple sözleşme imzalamayı hayal edersiniz – herkesin bildiği gibi bu, dünyanın en büyük kulüplerinden biri,” dedi. “FC Bayern her yıl Şampiyonlar Ligi gibi en büyük şampiyonluklar için mücadele ediyor ve ben de burada mümkün olduğunca çok kupa kazanmak istiyorum. FC Bayern’in oyun tarzı bana uygun, burada kendi futbol stilimi sergileyebilirim ve takıma yardımcı olmak için her gün çok çalışacağım. Teknik direktör Vincent Kompany, kararımda kilit bir rol oynadı; onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”