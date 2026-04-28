Bayern Münih - PSG maçında oyuncuların performans notları: Luis Diaz'ın muhteşem performansı Şampiyonlar Ligi yarı final umutlarını canlı tutarken, Michael Olise ve Harry Kane de hücum futbolunun hakim olduğu bu büyülü gecede göz doldurdu

Bayern maça üstün bir başlangıç yaptı ve Diaz’ın ceza sahasında Willian Pacho tarafından düşürülmesinin ardından Kane penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ardından Olise skoru 2-0’a getirecek altın bir fırsat yakaladı, ancak vuruşunun yönü bozuldu ve Matvey Safonov ile Marquinhos’un ortak müdahalesiyle top kaleye girmedi.

PSG daha sonra canlandı ve Ousmane Dembele kaleciyle karşı karşıya kaldığında şutunu dışarıya attıktan kısa bir süre sonra, Khvicha Kvaratskhelia sol kanattan içe doğru muhteşem bir kesme yaptı ve topu köşeye gönderdi. Joao Neves, Olise'nin ortasını kendi direğine çarptırdıktan sadece birkaç saniye sonra köşe vuruşundan kafayla golü atarak ev sahibi takıma üstünlüğü sağladı.

Olise, topu orta sahada kontrol edip Safonov'u geçecek güçlü bir şutla performansının karşılığını aldı, ancak PSG, ilk yarının uzatma dakikalarında Alphonso Davies'in Ballon d'Or kazananının ortasına elle müdahale ettiği gerekçesiyle verilen penaltıyı Dembele'nin gole çevirmesiyle tekrar öne geçti.

PSG, ikinci yarı başlar başlamaz Kvaratskhelia ve Dembele'nin arka arkaya golleriyle skoru koparmak üzereydi. Ancak Bayern pes etmedi ve Upamecano, Joshua Kimmich'in serbest vuruşuna hafifçe dokunarak skoru 2-1'e getirdi. Ardından Diaz, Kane'in uzun pasını yakalayıp Safonov'u geçerek skoru 2-2'ye getirdi.

Her iki takım da gol fırsatları yakaladı; Senny Mayulu'nun şutu direkten döndü, Kimmich'in uzatma dakikalarında attığı kafa vuruşu ise Pacho tarafından çizgiden uzaklaştırıldı. Sonuç olarak, önümüzdeki Çarşamba Allianz Arena'da epik bir rövanş maçı yaşanacak.

GOAL, Parc des Princes'teki Bayern oyuncularını değerlendiriyor...