Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Diaz Olise Kane Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Bayern Münih - PSG maçında oyuncuların performans notları: Luis Diaz'ın muhteşem performansı Şampiyonlar Ligi yarı final umutlarını canlı tutarken, Michael Olise ve Harry Kane de hücum futbolunun hakim olduğu bu büyülü gecede göz doldurdu

Player ratings
Bayern Münih
L. Diaz
H. Kane
M. Olise
Şampiyonlar Ligi
FEATURES
Paris Saint-Germain - Bayern Münih

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak istiyorsa geriye düşmüş durumdan geri gelmek zorunda kalacak; zira yarı finalin heyecan verici ilk ayağında Paris Saint-Germain'e 5-4 yenildi. Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano ve Luis Diaz, hücum futbolunun en güzel örneklerini sergileyen bu maçta Bundesliga şampiyonu takım adına gol attı.

Bayern maça üstün bir başlangıç yaptı ve Diaz’ın ceza sahasında Willian Pacho tarafından düşürülmesinin ardından Kane penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ardından Olise skoru 2-0’a getirecek altın bir fırsat yakaladı, ancak vuruşunun yönü bozuldu ve Matvey Safonov ile Marquinhos’un ortak müdahalesiyle top kaleye girmedi.

PSG daha sonra canlandı ve Ousmane Dembele kaleciyle karşı karşıya kaldığında şutunu dışarıya attıktan kısa bir süre sonra, Khvicha Kvaratskhelia sol kanattan içe doğru muhteşem bir kesme yaptı ve topu köşeye gönderdi. Joao Neves, Olise'nin ortasını kendi direğine çarptırdıktan sadece birkaç saniye sonra köşe vuruşundan kafayla golü atarak ev sahibi takıma üstünlüğü sağladı.

Olise, topu orta sahada kontrol edip Safonov'u geçecek güçlü bir şutla performansının karşılığını aldı, ancak PSG, ilk yarının uzatma dakikalarında Alphonso Davies'in Ballon d'Or kazananının ortasına elle müdahale ettiği gerekçesiyle verilen penaltıyı Dembele'nin gole çevirmesiyle tekrar öne geçti.

PSG, ikinci yarı başlar başlamaz Kvaratskhelia ve Dembele'nin arka arkaya golleriyle skoru koparmak üzereydi. Ancak Bayern pes etmedi ve Upamecano, Joshua Kimmich'in serbest vuruşuna hafifçe dokunarak skoru 2-1'e getirdi. Ardından Diaz, Kane'in uzun pasını yakalayıp Safonov'u geçerek skoru 2-2'ye getirdi.

Her iki takım da gol fırsatları yakaladı; Senny Mayulu'nun şutu direkten döndü, Kimmich'in uzatma dakikalarında attığı kafa vuruşu ise Pacho tarafından çizgiden uzaklaştırıldı. Sonuç olarak, önümüzdeki Çarşamba Allianz Arena'da epik bir rövanş maçı yaşanacak.

GOAL, Parc des Princes'teki Bayern oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (5/10):

    PSG'nin gollerinde pek şansı yoktu, ancak maç boyunca alışılmadık bir şekilde kötü paslar verdi.

    Josip Stanisic (4/10):

    Defansif olarak Kvaratskhelia'nın muhteşem oyununa karşı koyamadı; ayrıca hücumda aldığı bazı yanlış kararlar, umut vaat eden atakları boşa çıkardı.

    Dayot Upamecano (5/10):

    Bazen pozisyonunu kaybetti, özellikle Kvaratskhelia'nın ilk golünde, ancak zaman zaman savunmadan topu iyi çıkardı ve ikinci yarıda zayıf bir kafa vuruşuyla gol atmayı başardı.

    Jonathan Tah (6/10):

    PSG'nin Bayern savunmasına uyguladığı baskı göz önüne alındığında, elinden gelenin en iyisini yaptı. Birkaç kez zamanında blok yaptı.

    Alphonso Davies (6/10):

    Birkaç önemli savunma müdahalesi yaptı, ancak Dembele'nin Doue'ye sağ kanatta eşlik etmesiyle zaman zaman zorlandı. İlk yarının bitiminde hafif bir el faulü nedeniyle cezalandırılması talihsizdi ve bu, onun son katkısı oldu.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Joshua Kimmich (5/10):

    Orta sahada iyi paslar verdi ve Upamecano'nun golüne alaycı bir ortayla asist yaptı, ancak arkasındakileri korumak için daha fazlasını yapabilirdi.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    PSG'nin direkt oyun tarzı nedeniyle çok fazla kez geçildi. Topa sahip olduğunda ise topu yeterince iyi tuttu.

    Jamal Musiala (5/10):

    Diğer tüm forvetlerin coştuğu bir maçta iz bırakamadı. Ayrıca PSG'yi 2-1 öne geçiren golde Neves'in koşusunu takip edemedi.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Michael Olise (7/10):

    Son birkaç sezonda Mendes'i zorlayan az sayıdaki kanat oyuncusundan biri; PSG'nin sol bekini defalarca geride bıraktı. Golünü hak etti, ancak aslında bir gol daha atması gerekirdi; son vuruşları ise bazen biraz yetersiz kaldı.

    Harry Kane (7/10):

    Penaltıdan gol atacağından hiç şüphe yoktu, ancak bunun dışında oyunu bağlamak için geriye çekilerek gecenin büyük bir bölümünü ceza sahası dışında geçirdi. Diaz'a yaptığı muhteşem pas, golün hazırlayıcısı oldu.

    Luis Diaz (8/10):

    İlk dakikadan itibaren kesinlikle elektrik gibiydi. Topu havadan rutin olarak indirmesi muhteşemdi ve topu aldığında sürekli bir şeyler yaratacakmış gibi görünüyordu. Sonunda fırsat geldiğinde hak ettiği golü çok iyi attı.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Konrad Laimer (4/10):

    Onun kayması, Hakimi'nin arkasına sızmasına ve PSG'nin dördüncü golünü atmasına neden oldu; ayrıca devre arasında Davies'in yerine oyuna girdikten sonra hücumda çok sık yanlış seçimler yaptı.

    Leon Goretzka (6/10):

    Son 15 dakikada Musiala'nın yerine oyuna girdi.

    Nicolas Jackson (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Aaron Danks (5/10):

    Kompany'nin cezalı olması ve oyuncularıyla ya da yedek kulübesiyle iletişim kuramaması nedeniyle, adı bilinmeyen İngiliz Danks işlerin başına geçti, ancak PSG'nin direkt oyun stiline karşı pek bir çözüm bulamadığı görüldü. Takımını bu durumdan kurtarıp turda kalmalarını sağlayan oyuncularına minnettar olmalı.

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH