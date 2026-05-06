Bayern Münih

Maçın ilk üç dakikasında Bayern, Khvicha Kvaratskhelia’nın muhteşem koşusu ve ortasının ardından Ousmane Dembele’nin topu ağlara göndermesiyle şaşkına döndü ve konuk takım iki gol öne geçti. Bayern geri dönmeye çalıştı, ancak Manuel Neuer’in Joao Neves’in kafa vuruşunu muhteşem bir kurtarışla önlemesi sayesinde farkın daha da açılmaması büyük şans oldu.

Ev sahibi takım, devre bitmeden kısa bir süre önce Jamal Musiala'nın ceza sahasına girip şutunu PSG kalecisi Matvey Safonov'un kurtarmasıyla nihayet kaleciyi zorladı, Jonathan Tah ise ilk yarının son dakikasında boş pozisyonda kafayı dışarı attı.

PSG, önde olmasına rağmen fırsatlar yaratmaya devam etti ve Neuer, Desire Doue'nin iki şutunu ve Kvaratskhelia'nın şutunu ayaklarıyla kurtarmak için tetikte olmak zorunda kaldı. Diğer tarafta, Luis Diaz, Safonov'u sağ alt köşeye doğru bir kurtarışa zorladı, ancak Kane uzatma dakikalarında dönüp topu ağların üstüne gönderene kadar, Arsenal'in maçı çevirebileceğine dair pek bir işaret yoktu. Sonuç olarak, PSG 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde Arsenal ile karşılaşacak.

GOAL, Allianz Arena'daki Bayern oyuncularını değerlendirdi...