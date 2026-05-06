Bayern Münih - PSG maçında oyuncu değerlendirmeleri: Harry Kane gözden kayboldu, Michael Olise etkisiz hale getirildi; Dayot Upamecano ise yarı final aşamasında Şampiyonlar Ligi hayallerinin suya düşmesiyle bitap düştü

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselme umutları Çarşamba gecesi Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalmasıyla sona erdi; bu sonuçla takım, yarı final serisini toplamda 6-5'lik skorla kaybetti. Son şampiyon erken bir gol attı ve inatla savunma yaptı; bu nedenle Harry Kane'in maçın sonlarında attığı beraberlik golü sonuçta bir anlam ifade etmedi.

Maçın ilk üç dakikasında Bayern, Khvicha Kvaratskhelia’nın muhteşem koşusu ve ortasının ardından Ousmane Dembele’nin topu ağlara göndermesiyle şaşkına döndü ve konuk takım iki gol öne geçti. Bayern geri dönmeye çalıştı, ancak Manuel Neuer’in Joao Neves’in kafa vuruşunu muhteşem bir kurtarışla önlemesi sayesinde farkın daha da açılmaması büyük şans oldu.

Ev sahibi takım, devre bitmeden kısa bir süre önce Jamal Musiala'nın ceza sahasına girip şutunu PSG kalecisi Matvey Safonov'un kurtarmasıyla nihayet kaleciyi zorladı, Jonathan Tah ise ilk yarının son dakikasında boş pozisyonda kafayı dışarı attı.

PSG, önde olmasına rağmen fırsatlar yaratmaya devam etti ve Neuer, Desire Doue'nin iki şutunu ve Kvaratskhelia'nın şutunu ayaklarıyla kurtarmak için tetikte olmak zorunda kaldı. Diğer tarafta, Luis Diaz, Safonov'u sağ alt köşeye doğru bir kurtarışa zorladı, ancak Kane uzatma dakikalarında dönüp topu ağların üstüne gönderene kadar, Arsenal'in maçı çevirebileceğine dair pek bir işaret yoktu. Sonuç olarak, PSG 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde Arsenal ile karşılaşacak.

GOAL, Allianz Arena'daki Bayern oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (7/10):

    Dembele'nin güçlü vuruşunda hiçbir şansı yoktu ancak ilk yarıda Neves'in şutunu kurtararak kendini aştı. İkinci yarıda Doue'nin (iki kez) ve Kvaratskhelia'nın şutlarını kurtardı, pas dağıtımı da iyiydi.

    Konrad Laimer (5/10):

    Zaman zaman Olise'nin içinden iyi hücumlar yaptı, ancak bu, Kvaratskhelia'nın kontra atağında Upamecano'yu savunmasız bırakarak sahada geride kalmasına neden oldu.

    Dayot Upamecano (4/10):

    İlk golün hazırlık aşamasında Kvaratskhelia tarafından geride bırakıldı ve tüm gece boyunca Gürcü oyuncunun hızı ve hızlı ayaklarıyla başa çıkmakta zorlandı.

    Jonathan Tah (6/10):

    Doue ile bire bir mücadelede üstünlük sağladı ve kendi ceza sahası içinde birkaç önemli müdahale yaptı. İlk yarının sonlarında kafayla attığı şutun gol olmaması onu hayal kırıklığına uğratacaktır.

    Josip Stanisic (5/10):

    PSG çoğunlukla diğer kanattan saldırdığı için çok fazla sınanmadı, ancak fark yaratacak kadar etkili olamadı.

    Orta saha

    Joshua Kimmich (5/10):

    PSG orta sahasının parlak performansının gölgesinde kaldı. Hücum alanlarına girdiğinde son vuruşlarda sık sık yetersiz kaldı.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    Bayern orta sahasının merkezinde istikrarlı bir varlık gösterdi, ancak PSG, onun oluşturduğu tehdit yetersizliği nedeniyle bu durumdan memnun görünüyordu.

    Jamal Musiala (4/10):

    İlk yarının sonundaki beş dakikalık süre dışında, Alman milli oyuncu boş alan bulmakta ve üçlü forvetin arkasında oyun kurmakta zorlandı.

    Saldırı

    Michael Olise (4/10):

    Bu sezon kendisi için belirlediği standartların çok uzağında kaldı. Maçın başında Mendes'e sarı kart attırdı ancak bundan yararlanamadı. Kontrolsüzlüğü sık sık ayağına dolandı ve en iyi fırsatını da üstten dışarıya attı.

    Harry Kane (5/10):

    Bir kez daha geriye çekildi ancak ilk maçtaki kadar etkili olamadı. Pacho ve Marquinhos, İngiltere kaptanını tamamen etkisiz hale getirdiğinden gol fırsatı bulamadı, ancak beraberlik golündeki dönüşü ve vuruşu muhteşemdi.

    Luis Diaz (6/10):

    Maçın başında Zaire-Emery'yi adeta sahada dans ettirdi, ancak ceza sahası içinde çok fazla şey yapmaya çalıştı. İkinci yarıda Safonov'u zorlayan ve Bayern'in golle en yakın olduğu anı yaratan isim oldu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alphonso Davies (6/10):

    Bayern ikinci yarıda hücumda baskı kurarken Stanisic'ten daha fazla hücum tehdidi oluşturdu.

    Kim Min-jae (6/10):

    İkinci yarının ortasında Tah'ın yerine oyuna girerek stoper pozisyonunda değişiklik yaptı.

    Nicolas Jackson (5/10):

    Saha içinde geçirdiği 15 dakikada kayda değer bir şey yaratamadı.

    Lennart Karl (N/A):

    Sakatlığından sonra son beş dakikada oyuna girdi.

    Vincent Kompany (5/10):

    Takımı hücumda yaratıcı olamadı ve orta sahayı kontrol edemediği için Luis Enrique'ye karşı üstünlük sağlayamadı. Seçenekleri sınırlıydı, ancak yaptığı oyuncu değişiklikleri de durumu pek değiştirmedi.

