Gordon, bu yaz Bayern'in en önemli transfer hedefi haline geldi; Alman devi, İngiltere milli takım oyuncusunu kadrosuna katma yolunda şimdiden önemli ilerleme kaydetti. Haberlere göre kanat oyuncusu, Allianz Arena'ya transfer olmaya istekli ve kişisel şartlar konusunda şimdiden prensipte bir anlaşmaya vardı.

Transfer, kulübün denetim kurulundan tam destek gördü ve bu da eski Everton oyuncusunu Bundesliga'ya getirme çabalarında kulübün tek bir cephe oluşturduğunu gösteriyor. BILD'den Christian Falk'a göre, "Oyuncu Bayern'e gelmek istiyor. Newcastle United ile görüşmeler başladı."