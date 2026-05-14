Bayern Münih, Newcastle’ın Anthony Gordon için talep ettiği 75 milyon sterlinlik transfer bedelini düşürmesini umuyor
Bayern, Gordon ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı
Gordon, bu yaz Bayern'in en önemli transfer hedefi haline geldi; Alman devi, İngiltere milli takım oyuncusunu kadrosuna katma yolunda şimdiden önemli ilerleme kaydetti. Haberlere göre kanat oyuncusu, Allianz Arena'ya transfer olmaya istekli ve kişisel şartlar konusunda şimdiden prensipte bir anlaşmaya vardı.
Transfer, kulübün denetim kurulundan tam destek gördü ve bu da eski Everton oyuncusunu Bundesliga'ya getirme çabalarında kulübün tek bir cephe oluşturduğunu gösteriyor. BILD'den Christian Falk'a göre, "Oyuncu Bayern'e gelmek istiyor. Newcastle United ile görüşmeler başladı."
75 milyon sterlinlik değerleme engeli
Oyuncunun transferi kabul etmeye istekli olmasına rağmen, Newcastle en etkili forvetlerinden biri için yüksek bir ücret talep ediyor. St James' Park'taki mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar süren 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin vermek için Magpies'in 75 milyon sterlin (86 milyon avro) civarında bir rakam talep ettiği bildiriliyor.
Allianz Arena'da müzakere stratejisi
Bayern, şu anda Newcastle'ın yüksek fiyat talebini karşılamaya hazır değil ve transfer ücretini önemli ölçüde düşürmek için pazarlık yapmayı planlıyor. Bundesliga şampiyonunun, önümüzdeki haftalarda Premier Lig ekibiyle bir uzlaşma noktası bulmayı umarak, teklifini yaklaşık 50 milyon sterlin (60 milyon avro) seviyesinden başlatması bekleniyor.
Alman kulübün stratejisi açık: oyuncunun ayrılma isteğini kullanarak Newcastle'a baskı yapıp daha uygun bir anlaşma elde etmeyi umuyorlar. Falk şunları ekledi: "Bayern 60 milyon sterlinle başlamak istiyor. Ortada bir noktada buluşmaya çalışıyorlar. Amaç, kulübü fiyatı düşürmeye zorlamak."
Premier Lig'deki rakiplerin ilgisi
Bayern, transfer yarışında başı çekse de, İngiltere'de Gordon'u kadrosuna katmak için kızışan rekabetin farkında. Premier Lig'in en büyük kulüplerinden birkaçı, oyuncunun 2023'te Tyneside'a transfer olduktan sonra sergilediği etkileyici performansın ardından durumunu yakından takip ediyor.
Yarış hâlâ çekişmeli bir hal alıyor ve Falk, "Chelsea, Arsenal, Liverpool ve hatta [Manchester] City'nin de onu takip ettiği söyleniyor" diyor. Newcastle, Gordon'un sözleşmesinin süresi konusunda güçlü bir konumda bulunuyor, ancak Bayern, en önemli hedefini garantilemek için değerleme farkını kapatabileceğinden emin.