Goal.com
CanlıBiletler
Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Bayern Münih, Newcastle’ın Anthony Gordon için talep ettiği 75 milyon sterlinlik transfer bedelini düşürmesini umuyor

A. Gordon
Bayern Münih
Newcastle United
Transfers
Bundesliga
Premier Lig

Bayern Münih, Newcastle United'ın kanat oyuncusu Anthony Gordon ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirildikten sonra, bu oyuncuyu transfer etme yolunda önemli bir adım attı. Ancak Bavyera devi, Gordon'un yüksek transfer bedeli nedeniyle bir engelle karşılaşacak ve Premier Lig kulübünü talep edilen bedeli düşürmeye ikna etmeye çalışacak.

  • Bayern, Gordon ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı

    Gordon, bu yaz Bayern'in en önemli transfer hedefi haline geldi; Alman devi, İngiltere milli takım oyuncusunu kadrosuna katma yolunda şimdiden önemli ilerleme kaydetti. Haberlere göre kanat oyuncusu, Allianz Arena'ya transfer olmaya istekli ve kişisel şartlar konusunda şimdiden prensipte bir anlaşmaya vardı.

    Transfer, kulübün denetim kurulundan tam destek gördü ve bu da eski Everton oyuncusunu Bundesliga'ya getirme çabalarında kulübün tek bir cephe oluşturduğunu gösteriyor. BILD'den Christian Falk'a göre, "Oyuncu Bayern'e gelmek istiyor. Newcastle United ile görüşmeler başladı."

    • Reklam
  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    75 milyon sterlinlik değerleme engeli

    Oyuncunun transferi kabul etmeye istekli olmasına rağmen, Newcastle en etkili forvetlerinden biri için yüksek bir ücret talep ediyor. St James' Park'taki mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar süren 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin vermek için Magpies'in 75 milyon sterlin (86 milyon avro) civarında bir rakam talep ettiği bildiriliyor.


  • Allianz Arena'da müzakere stratejisi

    Bayern, şu anda Newcastle'ın yüksek fiyat talebini karşılamaya hazır değil ve transfer ücretini önemli ölçüde düşürmek için pazarlık yapmayı planlıyor. Bundesliga şampiyonunun, önümüzdeki haftalarda Premier Lig ekibiyle bir uzlaşma noktası bulmayı umarak, teklifini yaklaşık 50 milyon sterlin (60 milyon avro) seviyesinden başlatması bekleniyor.

    Alman kulübün stratejisi açık: oyuncunun ayrılma isteğini kullanarak Newcastle'a baskı yapıp daha uygun bir anlaşma elde etmeyi umuyorlar. Falk şunları ekledi: "Bayern 60 milyon sterlinle başlamak istiyor. Ortada bir noktada buluşmaya çalışıyorlar. Amaç, kulübü fiyatı düşürmeye zorlamak."

  • ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images

    Premier Lig'deki rakiplerin ilgisi

    Bayern, transfer yarışında başı çekse de, İngiltere'de Gordon'u kadrosuna katmak için kızışan rekabetin farkında. Premier Lig'in en büyük kulüplerinden birkaçı, oyuncunun 2023'te Tyneside'a transfer olduktan sonra sergilediği etkileyici performansın ardından durumunu yakından takip ediyor.

    Yarış hâlâ çekişmeli bir hal alıyor ve Falk, "Chelsea, Arsenal, Liverpool ve hatta [Manchester] City'nin de onu takip ettiği söyleniyor" diyor. Newcastle, Gordon'un sözleşmesinin süresi konusunda güçlü bir konumda bulunuyor, ancak Bayern, en önemli hedefini garantilemek için değerleme farkını kapatabileceğinden emin.

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Köln crest
FC Köln
KOE
Premier Lig
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
West Ham United crest
West Ham United
WHU