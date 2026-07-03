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Bayern Münih, Nathaniel Brown’ın transferini doğruladı; Alman yıldız ise “tarif edilemez” bir şekilde memleketine dönüşün tadını çıkarıyor
Bavyera’nın dev kulübü, bir savunma oyuncusunu kadrosuna kattı
Bayern, Alman-Amerikalı savunma oyuncusunu 2031 yazına kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna katmak üzere kazançlı bir anlaşma imzaladı. Brown, Eintracht’ta geçirdiği iki yıllık muhteşem bir dönemin ardından takıma katılıyor; bu süre zarfında 75 resmi maçta 7 gol ve 13 asist kaydetti. Milyonlarca avroluk bu transfer sayesinde, eski kulübü Nürnberg, nihai transfer ücretinin yüzde 12,5’i oranında önemli bir yeniden satış payı alacak.
- Getty Images
Mezunlar Günü yıldızı hayallerini değerlendiriyor
Bu ses getiren transferin ardından konuşan Amberg doğumlu savunma oyuncusu, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulübü temsil etmek üzere memleketine dönmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Çok yönlü bek, gençlik futbolundan Allianz Arena’nın yedek kulübesine geçişinin tamamen gerçek dışı bir his olduğunu kabul etti.
Brown şöyle konuştu: "Bu tarif edilemez bir duygu. FC Bayern, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ben de Bavyera’lı olduğum için, memleketim Amberg’de neredeyse herkes FC Bayern’i destekliyor – ben de bu ortamda büyüdüm. Bu da durumu elbette çok özel kılıyor. Her şey benim için harika – ve aynı zamanda benim için çok büyük bir adım."
Profesyonel futbolda bu kadar ilerleyeceğine dair her zaman içten bir inancı olup olmadığını değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, zirveye hızlı yükselişinin bir gecede elde edilen bir başarıdan ziyade kademeli bir süreç olduğunu kabul etti.
Şöyle devam etti: "Tamamen dürüst olmak gerekirse: futbola başladığınızda bu kadar büyük ölçekte düşünmezsiniz. U17 takımında sol bek oldum ve sonra yavaş yavaş farkına vardım: Tamam, belki profesyonel olabilirim. Ama bir gün FC Bayern’de oynayabileceğim fikri – bu sadece bir hayaldi, ne daha fazlası ne de daha azı."
Uzun vadeli spor hedefleri ve Münih’teki kariyeri boyunca neler başarmak istediği sorulduğunda Brown, Kompany yönetiminde en üst seviyede yerini sağlamlaştırma konusunda net bir istek sergiledi.
Brown sözlerini şöyle tamamladı: "Mümkün olan en büyük spor başarısını elde etmek, FC Bayern ile birçok şampiyonluk kazanmak ve bunları taraftarlarla kutlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum ve hepsiyle tanışmayı şimdiden çok dört gözle bekliyorum. Kişisel olarak ise olgunlaşmaya devam etmek ve daha da olgun bir insan olmak istiyorum."
Bayern yöneticileri yeni transferi övüyor
Bu stratejik transfer, Bayern’in önemli bir yeniden satış değeri ve uzun vadeli bir kariyer potansiyeline sahip seçkin yerli yeteneklerle A takımını güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Kulübün üst düzey yöneticileri, oyuncunun taktiksel açıdan gösterdiği hızlı gelişime dikkat çekerek, savunma hattındaki etkileyici çok yönlülüğünün modern taktiksel gerekliliklerle mükemmel bir uyum içinde olduğunu vurguladılar.
Spor Kurulu Üyesi Max Eberl şunları söyledi: "Bu kadar hızlı bir gelişim gösteren, ancak hâlâ büyük bir potansiyele sahip ve geleceğin yıldızlarından biri olan Nathaniel'i Bayern'e kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya Kupası'nda adından söz ettirdi ve neden bir süredir onu takip ettiğimizi gösterdi. Hem savunmada hem de orta sahada seçeneklerimizi genişletecek."
Kulüp CEO’su Jan-Christian Dreesen ise şunları ekledi: “Nathaniel, modern futbolda çok rağbet gören bir profile sahip. Hepimiz onun Bayern için mükemmel bir seçim olduğuna inanıyoruz. Bu transfer, en iyi genç Alman oyuncuları erkenden Bayern’e kazandırma hedefimizi de vurguluyor. Bu, her zaman DNA’mızın bir parçası olmuştur ve gelecekte de öyle kalmalıdır.”
- Getty Images Sport
Pozisyon mücadelesi giderek daha belirgin hale geliyor
Brown, Kompany’nin savunma hattında sakatlıklarla boğuşan Alphonso Davies’e karşı ilk 11’deki yerini almak için hemen rekabet etmek zorunda kalacak. Son zamanlarda sekiz A milli maçla uluslararası sahnede adını duyurmuş olan genç savunma oyuncusu, sezon öncesi hazırlık döneminde taktik antrenmanlara hızla uyum sağlamalı. Bayern’in lig şampiyonluğunu başarıyla savunmaya çalışırken, Brown’un savunma disiplinini pekiştirmesi son derece büyük önem taşıyacak.
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