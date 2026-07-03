Bayern Münih, Nathaniel Brown’ın transferini doğruladı; Alman yıldız ise “tarif edilemez” bir şekilde memleketine dönüşün tadını çıkarıyor

Bu ses getiren transferin ardından konuşan Amberg doğumlu savunma oyuncusu, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulübü temsil etmek üzere memleketine dönmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Çok yönlü bek, gençlik futbolundan Allianz Arena’nın yedek kulübesine geçişinin tamamen gerçek dışı bir his olduğunu kabul etti.

Brown şöyle konuştu: "Bu tarif edilemez bir duygu. FC Bayern, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ben de Bavyera’lı olduğum için, memleketim Amberg’de neredeyse herkes FC Bayern’i destekliyor – ben de bu ortamda büyüdüm. Bu da durumu elbette çok özel kılıyor. Her şey benim için harika – ve aynı zamanda benim için çok büyük bir adım."

Profesyonel futbolda bu kadar ilerleyeceğine dair her zaman içten bir inancı olup olmadığını değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, zirveye hızlı yükselişinin bir gecede elde edilen bir başarıdan ziyade kademeli bir süreç olduğunu kabul etti.

Şöyle devam etti: "Tamamen dürüst olmak gerekirse: futbola başladığınızda bu kadar büyük ölçekte düşünmezsiniz. U17 takımında sol bek oldum ve sonra yavaş yavaş farkına vardım: Tamam, belki profesyonel olabilirim. Ama bir gün FC Bayern’de oynayabileceğim fikri – bu sadece bir hayaldi, ne daha fazlası ne de daha azı."

Uzun vadeli spor hedefleri ve Münih’teki kariyeri boyunca neler başarmak istediği sorulduğunda Brown, Kompany yönetiminde en üst seviyede yerini sağlamlaştırma konusunda net bir istek sergiledi.

Brown sözlerini şöyle tamamladı: "Mümkün olan en büyük spor başarısını elde etmek, FC Bayern ile birçok şampiyonluk kazanmak ve bunları taraftarlarla kutlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum ve hepsiyle tanışmayı şimdiden çok dört gözle bekliyorum. Kişisel olarak ise olgunlaşmaya devam etmek ve daha da olgun bir insan olmak istiyorum."