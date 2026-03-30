Getty Images
Çeviri:
Bayern Münih, Michael Olise ile ilgili transfer söylentilerini gülerek geçiştiriyor ve Real Madrid ile Liverpool’u uzak tutmak amacıyla sözleşmesinin süresine işaret ediyor
Rummenigge, dış seslerden etkilenmiyor
FC Bayern yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Olise’nin geleceği etrafında giderek artan spekülasyonlara sert bir yanıt verdi ve Premier Lig şampiyonu Liverpool ya da La Liga devi Real Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen ilgi haberlerine rağmen kulübün rahat olduğunu vurguladı. Fransa milli takım oyuncusunun Almanya’daki kariyerine yaptığı çarpıcı başlangıcın ardından söylentiler yoğunlaştı, ancak Bayern yönetimi bu spekülasyonları modern medya ortamında sadece arka plan gürültüsü olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Bayern yetkilileri, Olise'nin ayrılacağına dair söylentileri yalanladı
“Bunlar kulüpteki herkesi gülümseten söylentiler. Medya çarkının nasıl işlediğini herkesten daha iyi biliyorsunuz,” dedi Rummenigge, Diario AS’ye. Fransız oyuncunun uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olduğunu hemen vurgulayarak, düşük bedelli bir transferin olasılığını fiilen ortadan kaldırdı. “Sözleşmesinin bitmesine üç yıl var – söyleyecek başka bir şey yok. İnsanlar onun gibi oyuncular için stadyuma geliyor.”
Rummenigge bu haberleri gülerek geçiştirirken, Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Liverpool'un 200 milyon avroluk potansiyel teklifi konusunda daha sert bir tavır sergiledi. Açık sözlü başkan, Kırmızılar'ın son dönemdeki transfer stratejisini sorguladı ve kulübün devasa finansal harcamalarının sahada üstünlüğe dönüşmediğini ima etti.
“Liverpool bu yıl şimdiden 500 milyon avro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız,” dedi Hoeness. “Bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz.”
Dikkatler devlerin çatışmasına çevriliyor
Olise'nin geleceği manşetleri süslerken, Bayern de Real Madrid ile oynayacağı devasa Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanıyor. Rummenigge, bu maçı "maçların maçı" olarak nitelendirerek, turnuva tarihinin en başarılı iki takımının sahip olduğu tarihi önemi vurguladı.
"Bu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok oynanan karşılaşması. Şimdiye kadar 28 kez karşılaştık," diye ekledi. "Madrid'in bizden iki galibiyeti daha fazla. Aynı durum UEFA kulüp sıralamasında da geçerli: onlar birinci, biz hemen arkasındayız. Bu zirve, tüm maçların maçı, finalden önceki final. Zaman içinde en çok heyecan yaratan eşleşme bu. 2000'lerde Madrid'e en zor anları yaşattık; son zamanlarda ise üstünlük onlarda.
"[Bernabeu] stadyumu üzerinize baskı yapıyor. Seyirciler de öyle. O zamanlar size düşen hakeme de biraz dikkat etmeniz gerekiyordu (güler), ama o stadyumun yaratabileceği enerji olağanüstü... Stadyum ve taraftarlar, takımla birlikte bir kasırgaya dönüşüyor. Çelik gibi sinirlere, soğukkanlılığa ve zihinsel hazırlığa ihtiyacınız var."
- AFP
Elit statüsünü korumaya yönelik kararlı tutum
Bayern yönetimi, taraftarları stadyuma çeken oyuncuları kadroda tutarak kulübün üst düzey statüsünü korumaya odaklanmaya devam ediyor. Kulüp, Olise’nin ayrılacağına dair söylentileri sadece medyanın uydurduğu bir dedikodu olarak nitelendirerek, hem Real Madrid’e hem de Liverpool’a, Fransız milli oyuncuya yönelik herhangi bir teklifin kesin bir şekilde reddedileceği mesajını veriyor. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmaması ve sözleşmesinin birkaç sezon daha sürmesi nedeniyle, top tamamen Bavyeralıların sahasında.