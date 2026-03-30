Bayern Münih, Michael Olise ile ilgili transfer söylentilerini gülerek geçiştiriyor ve Real Madrid ile Liverpool’u uzak tutmak amacıyla sözleşmesinin süresine işaret ediyor

“Bunlar kulüpteki herkesi gülümseten söylentiler. Medya çarkının nasıl işlediğini herkesten daha iyi biliyorsunuz,” dedi Rummenigge, Diario AS’ye. Fransız oyuncunun uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olduğunu hemen vurgulayarak, düşük bedelli bir transferin olasılığını fiilen ortadan kaldırdı. “Sözleşmesinin bitmesine üç yıl var – söyleyecek başka bir şey yok. İnsanlar onun gibi oyuncular için stadyuma geliyor.”

Rummenigge bu haberleri gülerek geçiştirirken, Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Liverpool'un 200 milyon avroluk potansiyel teklifi konusunda daha sert bir tavır sergiledi. Açık sözlü başkan, Kırmızılar'ın son dönemdeki transfer stratejisini sorguladı ve kulübün devasa finansal harcamalarının sahada üstünlüğe dönüşmediğini ima etti.

“Liverpool bu yıl şimdiden 500 milyon avro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız,” dedi Hoeness. “Bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz.”