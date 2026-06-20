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Bayern Münih, Michael Olise için cazip bir yeni sözleşme hazırlarken, Harry Kane ise görüşmelere devam etmek için Dünya Kupası’nın bitmesini bekleyecek
Bayern, Olise'nin ayrılmasını engellemek için harekete geçti
Almanya’da geçirdiği iki muhteşem sezonun ardından Olise, Real Madrid ve Liverpool’un yoğun ilgisinin odağı haline geldi. Şu anda Dünya Kupası’nda ülkesini temsil eden Fransız milli oyuncu, İspanya şampiyonunun hedefinde yer alıyor. Ancak Bayern, 2024 yılında Almanya’ya transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmaya kararlı.
Mirror gazetesine göre, Bayern yöneticileri, Madrid ve Liverpool’un ilgisine karşı koymak için eski Crystal Palace oyuncusuna mevcut sözleşmesinin sona ereceği 2029 yılının ötesine uzanan bir sözleşme uzantısı teklif etmeye hazır. Önerilen anlaşma, yıllık maaşını 13 milyon sterlinden 22 milyon sterline fırlatacak ve bu rakam, Madrid’den gelebilecek herhangi bir teklifi gölgede bırakacak şekilde tasarlandı.
Kane, sözleşmeyle ilgili son gelişmeleri aktardı
Olise'nin geleceği şu anki öncelik olsa da, Sky Germany'nin haberine göre Bayern, Harry Kane'in Allianz Arena'daki sözleşmesini 2027'nin ötesine uzatmak için perde arkasında çalışmalar yürütüyor. İngiltere milli takım kaptanı, tüm turnuvalarda 51 maçta 61 gol atarak muhteşem bir sezon geçirdi. Haberlere göre, 32 yaşındaki oyuncuyu 2029 yılına kadar Münih'te tutacak bir sözleşme uzatması konusunda ilk görüşmeler çoktan yapıldı.
Ancak forvet oyuncusu bu yaz milli takımla zafer kazanmayı öncelikli gördüğü için taraftarlar nihai bir karar için beklemek zorunda kalacak. Kane’in kalmaya açık olduğu bildiriliyor ancak Dünya Kupası sona erene kadar geleceği hakkında kesin bir karar vermeyecek. Bayern, 2023 yılında bu forveti Tottenham’dan transfer etmek için 80 milyon sterlin (95 milyon avro) ödemişti ve Kane, yıllık brüt maaşı 25 milyon avroya ulaşan, kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından biri olmaya devam ediyor.
Hainer, Olise’nin ayrılacağına dair söylentileri yalanladı
Bayern başkanı Herbert Hainer, Madrid başkanı Florentino Pérez’in Fransız oyuncu için 150 milyon avroluk bir teklif hazırladığına dair haberler üzerine, kulübün kanat oyuncusunu satma niyetinde olmadığını belirterek Olise’nin geleceğine dair spekülasyonları sonlandırdı.
Bir fan kulübü ziyareti sırasında Bild gazetesine konuşan Hainer, “Michael Olise, uzun vadeli bir sözleşmesi olan bir Bayern Münih oyuncusu ve biz oyuncularımızı satmayız. Florentino Pérez bir teklif göndermek istiyorsa – ki henüz göndermedi – bu zahmete girmesine gerek yok” dedi.
- AFP
Kompany için tutarlılık çok önemlidir
Hem Olise’yi hem de Kane’i kadroda tutma isteği, Bayern’in Vincent Kompany yönetiminde hakimiyetini sürdürme hırsını vurguluyor. Olise, tüm turnuvalarda 22 gol ve 31 asist kaydederek bu başarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Formu uluslararası sahneye de yansıdı; Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında ilk kez sahaya çıktığında Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.
Olise’yi onu Avrupa’nın en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapacak şartlarla kadrosuna katarak ve nihayetinde Kane’i de takımda tutarak Bayern, kıtadaki rakiplerine net bir mesaj gönderiyor. Bavyera devi, Premier Lig’in finansal gücü veya Real Madrid’in prestijiyle karşı karşıya kalsa bile “oyuncu satan bir kulüp” haline gelmeye niyetli değil. Şu an için odak noktası, Münih’te resmi görüşmelerin yeniden başlamasından önce Kuzey Amerika’daki turnuvada.