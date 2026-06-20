Almanya’da geçirdiği iki muhteşem sezonun ardından Olise, Real Madrid ve Liverpool’un yoğun ilgisinin odağı haline geldi. Şu anda Dünya Kupası’nda ülkesini temsil eden Fransız milli oyuncu, İspanya şampiyonunun hedefinde yer alıyor. Ancak Bayern, 2024 yılında Almanya’ya transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmaya kararlı.

Mirror gazetesine göre, Bayern yöneticileri, Madrid ve Liverpool’un ilgisine karşı koymak için eski Crystal Palace oyuncusuna mevcut sözleşmesinin sona ereceği 2029 yılının ötesine uzanan bir sözleşme uzantısı teklif etmeye hazır. Önerilen anlaşma, yıllık maaşını 13 milyon sterlinden 22 milyon sterline fırlatacak ve bu rakam, Madrid’den gelebilecek herhangi bir teklifi gölgede bırakacak şekilde tasarlandı.