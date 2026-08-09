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Bayern Münih, Michael Olise için 200 milyon euroyu reddeder mi? Bundesliga şampiyonu, Allianz Arena’daki tutumunu açıklarken Real Madrid transferinin gerçekleşmesinin tek yolu ortaya çıktı
Vini Jr yeni sözleşmeye imza attı, Real Diomande'yi transfer etti
Bu planlar şimdilik askıya alınmış olabilir; zira daha önce Arsenal ile anılan Vinicius Junior, yüksek ücretli yeni bir sözleşmeye imza attı. Kanatlarda daha fazla yaratıcılık ve hücum gücü de Fildişi Sahilli forvet Yan Diomande için yapılan 140 milyon euro (£120 milyon/$162 milyon) değerindeki anlaşmayla sağlandı.
Real Madrid'in mevcut transfer döneminde Olise için büyük bir harcama yapmasına gerek yok, ancak bu seçeneği çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden değerlendirebilir. 24 yaşındaki oyuncunun, Santiago Bernabeu'dan gelen ilginin aklını çeldiği söyleniyor.
Real'in Olise'yi neden istediğini anlamak kolay; çünkü oyuncu 2025-26 sezonunda kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı maçlarda 66 gole doğrudan katkı sağladı. Bayern'de iki kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe ile birlikte sergilediği performansla da dikkat çekti.
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Real Madrid'in Olise'ye ilgisi Bayern'i endişelendirmeli mi?
İspanya'nın başkentinden gelen hayran bakışların Allianz Arena'dakiler için bir endişe kaynağı olup olmayacağı sorulan eski Bayern orta saha oyuncusu Hamann, MrQ iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Önünde iki ya da üç yıl daha var. Uli Hoeness kesin bir dille bunun mümkün olmadığını söyledi, çünkü her zaman satan bir kulüp olmadıklarını vurguluyorlar. Oyuncuları ancak satmak istediklerinde satarlar.
“En öne çıkan oyuncu o oldu. Hiçbir niyetleri yok, hiçbir ilgileri de yok. Eğer oyuncu Bayern Münih'e gelip, ‘Ayrılmak istiyorum’ derse, o zaman bu farklı bir durum, farklı bir senaryo olabilir. Ama Leipzig'den Diomonde Madrid yolunda. O yüzden Vini Jr ayrılmadığı sürece Olise'nin de oraya gideceğini düşünmüyorum.
“Bence takım, Bayern Münih, önümüzdeki birkaç gün içinde Asya'dan dönecek, Olise de önümüzdeki iki ya da üç gün içinde antrenmanlara başlayacak. Bence burada antrenmanlara başladıktan sonra bunun gerçekleşeceğini pek göremiyorum. Olise'nin gelecek sezon Bayern Münih oyuncusu olacağından oldukça eminim.”
Bayern, Olise için rekor kıracak bir teklifi reddeder mi?
Bir aşamada Real Madrid'in Olise için 223 milyon euro (£191m/$258m) ödemeye hazır olduğu ve onu gezegendeki en pahalı oyuncu yapacağı bildirilmişti; bu rakam, Neymar'ı 2017'de Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e götüren anlaşmayı geride bırakacaktı.
Bayern'in, satma konusundaki isteksizliğine rağmen, böyle bir teklif yapılması halinde bunu geri çevirmeyi göze alıp alamayacağı sorulduğunda Hamann şunları ekledi: “10 ya da 15 yıl öncesine gidiyoruz ama Ribery için neredeyse 100 milyonu geri çevirdiler. Ve bu hikâyeyi anlatmışlardı, kim olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım bir İngiliz kulübüydü. Ribery'nin yönetim kurulundan bunu değerlendirmelerini istediği ve onların da 'Hayır, bu olmayacak' dediği kulüp Manchester United olabilir.
“Yani 200 milyonluk bir teklif gelirse ve oyuncu gitmek isterse, o zaman bu yeni bir durum olabilir. Bence her şey oyuncuya bağlı. Eğer oyuncu yönetime gidip, ‘Kendimi başka bir yerde görüyorum’ derse, o zaman işlerin değişeceğini düşünüyorum.
“Ve görünüşe göre Real Madrid ona, yani Olise'ye, yaklaştı ve eğer bir ihtimal varsa onu Münih'ten çıkarmanın ne kadara mal olacağını elbette biliyorlardır. Yani 180, 200 milyondan söz ediyoruz. Bence bu ancak oyuncu bastırır ve ‘Gitmek istiyorum’ derse önem kazanabilir, çünkü bu olmadıkça kimseyle masaya oturmazlar, konuşmayı bile kabul etmezler.”
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Olise, Kane'le birlikte daha fazla kupa kazanmanın peşine düşmeye hazır
Olise, Münih'te 2029 yazına kadar sözleşmeye bağlı. Bu şartlar, bonservis bedelinin yüksek kalmasına yardımcı oluyor ve Bayern'in değerli bir oyuncusuyla yollarını ayırmayı değerlendirmesi için üzerinde herhangi bir baskı olmadığı anlamına geliyor.
Crystal Palace'ın eski yıldızı, 2026-27'de Harry Kane ve arkadaşlarının yanında sahalara dönmeli; Bayern ise Şampiyonlar Ligi zaferini hedefliyor. Ancak gizemli oyun kurucunun kariyerinin bir noktasında İspanya'nın başkentine gitmesi de mümkün olabilir.
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