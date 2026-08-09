Bu planlar şimdilik askıya alınmış olabilir; zira daha önce Arsenal ile anılan Vinicius Junior, yüksek ücretli yeni bir sözleşmeye imza attı. Kanatlarda daha fazla yaratıcılık ve hücum gücü de Fildişi Sahilli forvet Yan Diomande için yapılan 140 milyon euro (£120 milyon/$162 milyon) değerindeki anlaşmayla sağlandı.

Real Madrid'in mevcut transfer döneminde Olise için büyük bir harcama yapmasına gerek yok, ancak bu seçeneği çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden değerlendirebilir. 24 yaşındaki oyuncunun, Santiago Bernabeu'dan gelen ilginin aklını çeldiği söyleniyor.

Real'in Olise'yi neden istediğini anlamak kolay; çünkü oyuncu 2025-26 sezonunda kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı maçlarda 66 gole doğrudan katkı sağladı. Bayern'de iki kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe ile birlikte sergilediği performansla da dikkat çekti.