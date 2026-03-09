Getty Images Sport
Bayern Münih, Manuel Neuer'in geleceği hakkında karar vermesini beklerken, Max Eberl sözleşme belirsizliğini ele alıyor
Neuer'in tekrarlayan baldır sakatlığı devam ediyor
Eberl, Neuer'in sinir bozucu kas sorunları nedeniyle fiziksel durumunu ele aldı. Tecrübeli kaleci, Cuma günü Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 yendikleri maçta tekrarlayan baldır sakatlığı geçirdi.
Bu, önceki kas lif yırtığından yeni dönmüş olan 39 yaşındaki oyuncu için endişe verici bir eğilim. Yaralanmanın tekrarlanmasına rağmen Eberl, Bayern Münih'in rehabilitasyonunu aceleye getirmeyeceğini vurguladı. "Baskı yaratmamak için bir zaman belirtmek istemiyorum. Huzur içinde iyileşmesi gerekiyor" dedi.
Kaptanla sözleşme görüşmeleri askıya alındı
Kaptanın Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesi bu yaz sona erecek, ancak henüz resmi bir uzatma imzalanmadı. Eberl, son sağlık raporlarına rağmen kulübün stratejisinin değişmediğini açıkladı. Yönetim, kesin görüşmelere başlamadan önce baharı beklemeyi planlıyor.
"Manu'nun yaşını biliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, önce Mart sonunda 40 yaşına girmesi gerekiyor. Sonra oturup sakin bir şekilde konuşacağız" diye açıkladı spor direktörü. Nihai kararın ortaklaşa alınacağını vurguladı: "O zaman bize nasıl hissettiğini, ruh halinin nasıl olduğunu söylemesi gerekiyor. Ve biz de nasıl devam edeceğimize kendimiz karar vermeliyiz. Şimdiye kadar olağanüstü bir sezon geçirdi, o en iyi kalecilerden biri. Ama bu (mevcut) sakatlık bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor."
Urbig, Atalanta maçına hazırlanıyor
Neuer'in yokluğunda, Atalanta Bergamo ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sorumluluk Urbig'e düşüyor. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 kez forma giydi ve yüksek baskı altında güvenilirliğini kanıtladı.
Eberl, genç yedeğin gelişimine ve Avrupa sahnesine hazır olduğuna dair tam güven duyduğunu ifade etti. İtalya'ya uçmadan önce "Jonas bence muhteşem bir gelişme gösterdi" dedi. Urbig'in Bergamo karşısında kaleyi koruyacağına dair "hiçbir endişesi" olmadığını ekleyerek, ona duyduğu güveni vurguladı.
Dünya Kupası konuşmaları genç kaleciyi konu alıyor
Urbig'in hızlı yükselişi, yaklaşan Dünya Kupası için Alman milli takımına dahil edilme olasılığı konusunda önemli tartışmalar başlattı. Eberl, uluslararası seçimler konusunda yetkisini aşmamaya dikkat ederken, kalecinin kariyerinin onu görmezden gelinmesini imkansız hale getirdiğini kabul etti.
"Ben milli takımın sportif direktörü değilim, FC Bayern'in sportif direktörüyüm. Jonas'ın bizimle olmasından çok mutluyum," diye açıklık getirdi Eberl. Ancak, genç oyuncunun uluslararası kariyer hedeflerine kapıyı açık bırakarak, "İyi performans gösterirse, bence her oyuncu aday olabilir," dedi.
