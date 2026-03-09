Bayern Münih, Manuel Neuer'in geleceği hakkında karar vermesini beklerken, Max Eberl sözleşme belirsizliğini ele alıyor

Kaptanın Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesi bu yaz sona erecek, ancak henüz resmi bir uzatma imzalanmadı. Eberl, son sağlık raporlarına rağmen kulübün stratejisinin değişmediğini açıkladı. Yönetim, kesin görüşmelere başlamadan önce baharı beklemeyi planlıyor.

"Manu'nun yaşını biliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, önce Mart sonunda 40 yaşına girmesi gerekiyor. Sonra oturup sakin bir şekilde konuşacağız" diye açıkladı spor direktörü. Nihai kararın ortaklaşa alınacağını vurguladı: "O zaman bize nasıl hissettiğini, ruh halinin nasıl olduğunu söylemesi gerekiyor. Ve biz de nasıl devam edeceğimize kendimiz karar vermeliyiz. Şimdiye kadar olağanüstü bir sezon geçirdi, o en iyi kalecilerden biri. Ama bu (mevcut) sakatlık bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor."