Bayern Münih, Manchester City'ye büyük bir transfer bütçesiyle hamle yapmak istiyor

Ancak, böylesine sansasyonel bir transferi zorlaştıran birkaç püf noktası var. Öncelikle, Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile Bayern Münih’in savunma hattı son derece güçlü. Üstelik Josip Stanisic de bu pozisyonda oynayabilir.

Hiroki Ito ve Min-Jae Kim yaz aylarında satış adayları olarak görülse de, Der Rekordmeister aslında sağ bek ve sol kanat pozisyonlarını transfer önceliği olarak belirlemiştir. İdeal durumda, hem Harry Kane'in yedeği hem de Luis Diaz'ın rakibi olarak görev yapabilecek bir hücum oyuncusu gelmelidir.

Bu açıdan Newcastle United'dan Anthony Gordon en önemli transfer hedefi olurdu. Son zamanlarda Atalanta Bergamo'dan Charles De Ketelaere de Bayern için olası bir aday olarak gösterildi. Sağ bek pozisyonunda ise aylardır Feyenoord'dan Givairo Read'in transferiyle ilgili söylentiler dolaşıyor.

Tüm bu oyuncuların transfer bedelleri oldukça yüksek. Bu nedenle Bayern'in Gvardiol için her şeyi göze alıp almayacağı oldukça şüpheli. Zira 24 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında tam 90 milyon euroya Leipzig'den Manchester'a transfer olmuştu ve orada 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre değeri 70 milyon euro. City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın altında hemen ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve ayrıca sol bek olarak da giderek daha sık forma giymeye başladı.