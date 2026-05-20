Genellikle güvenilir kaynak olarak bilinen Sport1'e göre, Josko Gvardiol Manchester City'den ayrılmak için baskı yapıyor. Defans oyuncusu, Bayern'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Habere göre, 24 yaşındaki oyuncu Bayern'in "büyük bir hayranı" ve 2023'te RB Leipzig'den Manchester City'ye transfer olmadan önce bile Alman devinin ilgisini çekmiş.
Çeviri:
Bayern Münih, Manchester City'ye büyük bir transfer bütçesiyle hamle yapmak istiyor
- Getty Images Sport
Ancak, böylesine sansasyonel bir transferi zorlaştıran birkaç püf noktası var. Öncelikle, Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile Bayern Münih’in savunma hattı son derece güçlü. Üstelik Josip Stanisic de bu pozisyonda oynayabilir.
Hiroki Ito ve Min-Jae Kim yaz aylarında satış adayları olarak görülse de, Der Rekordmeister aslında sağ bek ve sol kanat pozisyonlarını transfer önceliği olarak belirlemiştir. İdeal durumda, hem Harry Kane'in yedeği hem de Luis Diaz'ın rakibi olarak görev yapabilecek bir hücum oyuncusu gelmelidir.
Bu açıdan Newcastle United'dan Anthony Gordon en önemli transfer hedefi olurdu. Son zamanlarda Atalanta Bergamo'dan Charles De Ketelaere de Bayern için olası bir aday olarak gösterildi. Sağ bek pozisyonunda ise aylardır Feyenoord'dan Givairo Read'in transferiyle ilgili söylentiler dolaşıyor.
Tüm bu oyuncuların transfer bedelleri oldukça yüksek. Bu nedenle Bayern'in Gvardiol için her şeyi göze alıp almayacağı oldukça şüpheli. Zira 24 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında tam 90 milyon euroya Leipzig'den Manchester'a transfer olmuştu ve orada 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre değeri 70 milyon euro. City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın altında hemen ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve ayrıca sol bek olarak da giderek daha sık forma giymeye başladı.
- AFP
Sadece bu çok yönlülüğü ve sol ayakla oynayan bir oyuncu olması bile onu Bayern için yeniden ilgi çekici hale getirebilir, zira kulüp içinde Alphonso Davies hakkındaki şüpheler giderek artıyor. Mart 2025'te kıkırdak hasarı eşliğinde çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden beri, Kanadalı oyuncu bir türlü formuna kavuşamadı. Kısa süre önce üç ay içinde üçüncü kez ciddi bir kas sakatlığı geçirdi ve kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynayamayacağından korkuyor. Davies'in alternatifi olarak Bayern'in Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'a göz diktiği söyleniyor.
Gvardiol da bu sezon zor bir dönem geçirdi. Bu yılın başında kaval kemiği kırığı geçirdi ve Dünya Kupası'na tam zamanında yetişmek üzere ancak Mayıs ortasında sahalara dönebildi. Uzun süren sakatlığına rağmen Gvardiol, Hırvatistan'ın 26 kişilik kadrosuna girmeyi başardı ve büyük olasılıkla savunmada önemli bir rol oynayacak.
Gvardiol, City'de Guardiola yönetiminde, formda olduğu sürece her zaman ilk 11'in değişmez ismiydi. Yaz aylarında yeni bir dönem başlasa ve Enzo Maresca, Guardiola'nın bayrağını devalse, bu durumun değişip değişmeyeceği merak konusu.