Bayern Münih, mali farkı kapatmasının ardından yıldız oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yakın

Bayern Münih ile Laimer arasında aylar süren yoğun görüşmelerin ardından nihai bir anlaşmaya varılmış gibi görünüyor. Sport1’in haberine göre, Hoeness, Yukarı Bavyera’da yakın zamanda düzenlenen bir etkinlik sırasında bu olumlu haberi yanlışlıkla ağzından kaçırdı.

Uzun süren görüşmeler hakkında konuşan Hoeness'in, Laimer'in sözleşmesini uzatması için "prensipte sadece imzanın eksik olduğu"nu belirttiği bildirildi. İlk haberlerde Hoeness'in sözleşmenin çoktan imzalandığını iddia ettiği bile öne sürülmüştü, ancak şu anda sözlü anlaşmanın kesinleştiği yaygın olarak kabul ediliyor. Bu gelişme, Laimer'i kadrosunda tutmak için yorulmadan çalışan Bayern Münih için büyük bir rahatlama sağladı.



