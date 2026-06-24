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Bayern Münih, mali farkı kapatmasının ardından yıldız oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yakın
Hoeness, sözleşme ayrıntılarını sızdırdı
Bayern Münih ile Laimer arasında aylar süren yoğun görüşmelerin ardından nihai bir anlaşmaya varılmış gibi görünüyor. Sport1’in haberine göre, Hoeness, Yukarı Bavyera’da yakın zamanda düzenlenen bir etkinlik sırasında bu olumlu haberi yanlışlıkla ağzından kaçırdı.
Uzun süren görüşmeler hakkında konuşan Hoeness'in, Laimer'in sözleşmesini uzatması için "prensipte sadece imzanın eksik olduğu"nu belirttiği bildirildi. İlk haberlerde Hoeness'in sözleşmenin çoktan imzalandığını iddia ettiği bile öne sürülmüştü, ancak şu anda sözlü anlaşmanın kesinleştiği yaygın olarak kabul ediliyor. Bu gelişme, Laimer'i kadrosunda tutmak için yorulmadan çalışan Bayern Münih için büyük bir rahatlama sağladı.
- Getty Images Sport
Alman futbolunda olağanüstü bir başarı sicili
2023 yılında Leipzig’den bedelsiz transfer olarak geldiğinden beri Laimer, takım için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Daha önce Leipzig formasıyla 190 maça çıkmış ve 15 gol atmıştı. Bayern Münih’te ise Laimer şimdiden 136 maça çıktı ve yedi kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezon tüm turnuvalarda 47 maça çıkarak 3.297 dakika sahada kalmış, 3 gol atmış ve 13 asist yapmış olması, onun takım üzerindeki etkisinin yadsınamaz olduğunu göstermiştir. Dolu dolu kupa dolabında iki Almanya Şampiyonluğu ve üç Almanya Kupası zaferi bulunmaktadır.
Dünya Kupası elemeleri söz konusu
Kulüp kariyeri konusunda her şey netleşmiş gibi görünse de, Laimer şu anda tüm dikkatini milli takım görevine yöneltmiş durumda. Avusturya milli takımında forma giyen oyuncu, ülkesine 59 kez forma giymiş ve yedi gol atmıştır. Milli takım, J Grubu’nda zorlu bir Dünya Kupası mücadelesini sürdürüyor. Ürdün’e karşı hayati önem taşıyan 3-1’lik bir galibiyet elde ettikten sonra Arjantin’e 2-0 yenilen Avusturya, şimdi belirleyici bir maça çıkacak. Son maç gününde Cezayir ile karşılaşacak olan Laimer ve takım arkadaşları, gruptan ikinci olarak çıkmayı garantilemek için bu maçı kazanmak zorunda.
- Getty Images Sport
Bayern ve Laimer için bundan sonra ne olacak?
Avusturya’nın Dünya Kupası macerası sona erdiğinde, Laimer resmi sözleşme imzalamak üzere Almanya’ya dönecek. Bayern’in, Laimer’in dönüşünden kısa bir süre sonra konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Sözleşmesi kesinleşen ve 2025 Avusturya Yılın Futbolcusu ödülünü de kazanan Laimer, artık daha büyük kupalar kazanmaya odaklanabilir.