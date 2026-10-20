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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Bayern Münih maçı öncesinde Mikel Arteta'dan Graeme Souness'ın Bukayo Saka'nın hile yaptığı iddialarına yanıt

M. Arteta
Arsenal
Bayern Münih - Arsenal
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
B. Saka
G. Souness

Mikel Arteta, Graeme Souness'in Bukayo Saka'nın hileci olduğu yönündeki iddiasına yanıt verdi ve Arsenal'in Bayern Münih'le oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde eleştirileri önemsemedi. Arteta ayrıca Martin Zubimendi'nin kadroya dönmesiyle sakatlık cephesinde sevindirici bir gelişme yaşandığını doğruladı. Arsenal, etkileyici formunu sürdürüp ses getirecek bir galibiyet almayı hedefliyor.

  • Arteta, Souness'in eleştirilerine yanıt verdi

    Arteta, Bayern Münih ile merakla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı ve kendisine Souness'in son dönemdeki açıklamaları hakkında soru soruldu. Yorumcu, bir podcast'te Saka'yı kendini yere atmakla suçlayarak tartışma yaratan bir ifadeyle onu hileci olarak nitelendirmişti. Football London'ın aktardığına göre Arteta, basın toplantısında temkinli bir tavır sergiledi ve söz düellosuna girmeyi reddetti. Konu ilk kez sorulduğunda, “Bunu duymadım ve görüşler hakkında yorum yapmayacağım,” dedi.

  • Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Görüşlere saygı duymak ve kendini kanıtlamak

    Bu tür suçlamaların hakemleri kanat oyuncusunun aleyhine etkileyip etkileyemeyeceği sorulduğunda da sakin tavrını korudu. Eleştirilerin sporun bir parçası olduğunu vurguladı ve oyuncularının yanıtı sahada vereceğine güvendiğini belirterek şunları söyledi: “Bilmiyorum. Görüşlere açığız. Bu, işimizin ve üstlendiğimiz rollerin bir parçası. Bu görüşlere saygı duyulmalı, özellikle de saygılı bir şekilde dile getiriliyorlarsa. Biz de bu seviyede, bu aşamada yer almayı hak ettiğimizi göstermek için buradayız. Elbette her zaman gelişme ve daha iyisini yapma niyetimiz ve hedefimiz var. Hepsi bu.”

  • Zubimendi geri dönerken Kompany yoklukla karşı karşıya

    Medyadaki söylentilerin ötesinde, Arsenal oyuncu sağlığı açısından önemli bir iyi haber aldı. İspanyol teknik direktör, Zubimendi'nin oynayabilecek durumda olduğunu doğrulayarak, “Evet, yeniden aramızda. Yarın maçta yer alacak” dedi. Bayern ise Vincent Kompany'nin hastalık nedeniyle saha kenarında bulunamaması ihtimaliyle karşı karşıya. Meslektaşına duyduğu hayranlığı dile getiren İspanyol teknik direktör, “Umarım yakında [iyileşir]. Umarım yarın orada olur çünkü varlığı maç için çok iyi olacak. Ona büyük hayranlık duyuyorum” diye ekledi.

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    Bundan sonra ne olacak?

    Takım artık tüm odağını yarın Bayern karşısında oyun planını uygulamaya çevirecek. Napoli ve Lille karşısında aldığı iki etkileyici galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Alman rakibi ise Bodo/Glimt galibiyeti ve Viking karşısında zorlukla aldığı beraberliğin ardından dört puanda bulunuyor. Bu tablo, heyecan verici bir karşılaşmaya zemin hazırlıyor.

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21 Eki 2026

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