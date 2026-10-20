Bu tür suçlamaların hakemleri kanat oyuncusunun aleyhine etkileyip etkileyemeyeceği sorulduğunda da sakin tavrını korudu. Eleştirilerin sporun bir parçası olduğunu vurguladı ve oyuncularının yanıtı sahada vereceğine güvendiğini belirterek şunları söyledi: “Bilmiyorum. Görüşlere açığız. Bu, işimizin ve üstlendiğimiz rollerin bir parçası. Bu görüşlere saygı duyulmalı, özellikle de saygılı bir şekilde dile getiriliyorlarsa. Biz de bu seviyede, bu aşamada yer almayı hak ettiğimizi göstermek için buradayız. Elbette her zaman gelişme ve daha iyisini yapma niyetimiz ve hedefimiz var. Hepsi bu.”