Bayern'in Wirtz'e olan ilgisi büyük ölçüde Olise etrafındaki belirsizlikten kaynaklanıyor. Fransız oyuncu, 2024'teki gelişinden bu yana Almanya'da göz kamaştırdı ve dünya futbolunun en iyi hücumcularından biri olduğunu perçinledi.

Ancak Bavyera'da, Olise'nin şimdiden Premier League'e dönmeyi düşündüğüne dair endişeler artıyor. 2028/29 sezonunun sonunda bitecek sözleşmesinde orta noktaya yaklaşırken Bayern, oyuncunun transfer değerini korumakta kararlı.

Bayern'in mutlak önceliği Olise'ye kazançlı yeni bir sözleşme imzalatmak olsa da, imza atmayı reddetmesi kulübü harekete geçmeye zorlayabilir. Köşeye sıkışmaları ve oyuncudan bonservis geliri elde etmek zorunda kalmaları halinde, Wirtz ideal yedek olarak belirlendi.