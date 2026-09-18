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Bayern Münih, Liverpool yıldızı etrafında Michael Olise takas söylentileri dolaşırken Florian Wirtz için kurtarma operasyonunu gündemine aldı
Bayern, şaşırtıcı bir transfer hamlesi planlıyor
BILD'e göre Bayern Münih, Wirtz'in Liverpool kariyerine yaptığı zorlu başlangıcı yakından takip ediyor. Bundesliga devi, gelecek yaz transfer piyasasına girmek zorunda kalması halinde Almanya milli oyuncusunu öncelikli hedeflerden biri olarak görüyor.
Wirtz, bu sezon Premier League'de dört maçta yalnızca bir asist yaparak somut bir etki yaratmakta zorlandı. Rakamları beklentilerin altında kalsa da Bayern, eski Bayer Leverkusen yıldızına olan hayranlığını sürdürüyor.
Bayern Münih, Allianz Arena'da üst düzey Alman yetenekleri toplamaya istekli. Wirtz'e Anfield'daki kâbusundan bir çıkış yolu sunmak, kulübün uzun vadeli transfer stratejisiyle tamamen örtüşüyor.
- Getty Images Sport
Iraola, zor günler geçiren yıldız için güçlü bir savunma yaptı
Gol katkısı eksikliği nedeniyle artan eleştirilere rağmen Wirtz, Liverpool menajeri Andoni Iraola'nın tam desteğini koruyor. İspanyol çalıştırıcı, oyun kurucusunu tutkulu bir şekilde savundu ve modern futbolda ham istatistiklere gereğinden fazla önem verildiğini vurguladı.
Iraola, muhabirlere "Rakamlara çok fazla odaklanmıyorum" dedi. "Günümüzde her şey rakamlarla ilgili, herkes oyunculara asist yapmanız, gol atmanız gerektiğini söylüyor. Bana göre önemli olan, iyi oynamamıza yardımcı olmanız. Eğer takım olarak iyi işler yapıyorsak, birileri golleri atacaktır."
Olise'nin uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor
Bayern'in Wirtz'e olan ilgisi büyük ölçüde Olise etrafındaki belirsizlikten kaynaklanıyor. Fransız oyuncu, 2024'teki gelişinden bu yana Almanya'da göz kamaştırdı ve dünya futbolunun en iyi hücumcularından biri olduğunu perçinledi.
Ancak Bavyera'da, Olise'nin şimdiden Premier League'e dönmeyi düşündüğüne dair endişeler artıyor. 2028/29 sezonunun sonunda bitecek sözleşmesinde orta noktaya yaklaşırken Bayern, oyuncunun transfer değerini korumakta kararlı.
Bayern'in mutlak önceliği Olise'ye kazançlı yeni bir sözleşme imzalatmak olsa da, imza atmayı reddetmesi kulübü harekete geçmeye zorlayabilir. Köşeye sıkışmaları ve oyuncudan bonservis geliri elde etmek zorunda kalmaları halinde, Wirtz ideal yedek olarak belirlendi.
- Getty Images Sport
Liverpool ve Bayern için sırada ne var?
Şimdilik Bayern, tüm çabasını Olise'yi geleceğinin Münih'te olduğuna ikna etmeye odaklayacak. Ancak bu sözleşme görüşmeleri çökerse, Liverpool'un Wirtz konusundaki kararlılığını test etmek için resmî bir hamle başlatacak.
Anfield'a dönen Wirtz ise menajerinin sarsılmaz güvenini sahada boşa çıkarmamaya çalışacak. Iraola, bireysel katkısı ne olursa olsun Alman oyuncunun takımın genel performansına büyük katkı sağladığı konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor.
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