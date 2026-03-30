Bayern Münih, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Harry Kane ve Vincent Kompany'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, oyuncuya teklifte bulunmadığını açıkladı

Oyuncunun Harry Kane ve Vincent Kompany'nin yanına transfer olacağına dair dolaşan spekülasyonlara rağmen, Alman kulübü durumu netleştirmek için harekete geçti. Winwin'e konuşan sportif direktör Max Eberl, Bayern'in bu forveti transfer etmek istediği yönündeki iddiaları tamamen yalanladı. Eberl, "Hayır, Mohamed Salah'a Bayern Münih'ten herhangi bir teklif gelmedi" dedi.

Kulüp, transfer yarışından kesin bir şekilde uzak dururken, haberlere göre Major League Soccer ekibi Inter Miami de onu Lionel Messi'nin yanında oynaması için ABD'ye transfer etme planını rafa kaldırdı.