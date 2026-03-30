Getty Images Sport
Çeviri:
Bayern Münih, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Harry Kane ve Vincent Kompany'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, oyuncuya teklifte bulunmadığını açıkladı
Duygusal ayrılık, transfer söylentilerini alevlendirdi
Forvet, sosyal medyada paylaştığı samimi bir videoyla ayrıldığını doğruladı ve bu durum, geleceği hakkında yaygın spekülasyonlara yol açtı. Mısır milli takımının teknik direktörü İbrahim Hassan, kanat oyuncusunun menajerinin Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Serie A kulüplerinden teklifler aldığına dair söylentiler duyduğunu ima etti.
Artan söylentilere yanıt olarak menajeri Ramy Abbas, durumu açıklığa kavuşturmak için X'e bir mesaj yayınlayarak, "Mohamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını bilmiyoruz. Bu, başka kimsenin de bilmediği anlamına geliyor" dedi.
- AFP
Bayern'in sportif direktörü söylentileri yalanladı
Oyuncunun Harry Kane ve Vincent Kompany'nin yanına transfer olacağına dair dolaşan spekülasyonlara rağmen, Alman kulübü durumu netleştirmek için harekete geçti. Winwin'e konuşan sportif direktör Max Eberl, Bayern'in bu forveti transfer etmek istediği yönündeki iddiaları tamamen yalanladı. Eberl, "Hayır, Mohamed Salah'a Bayern Münih'ten herhangi bir teklif gelmedi" dedi.
Kulüp, transfer yarışından kesin bir şekilde uzak dururken, haberlere göre Major League Soccer ekibi Inter Miami de onu Lionel Messi'nin yanında oynaması için ABD'ye transfer etme planını rafa kaldırdı.
Anfield'dan ayrılış, teknik direktörlük krizinin ardından geldi
Forvetin ayrılışı, Merseyside'da yaşanan çalkantılı bir dönemin ardından geldi. Teknik direktör Arne Slot ile kamuoyuna yansıyan anlaşmazlık, oyuncunun Aralık ayında üç maçta kadro dışı kalmasına neden olmuştu. Ancak ikili ilişkilerini düzeltti ve kanat oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra son 14 maçında beş gol attı. Liverpool, oyuncunun sözleşmesinin son yılını feshetmeye hazırlanırken, eski teknik direktör Jürgen Klopp kulübe bir yedek bulması konusunda uyarıda bulundu. Klopp şunları söyledi: "Bu tür bir oyuncu yeri doldurulamaz. Birinin dolduracağı bir boşluk olacak, ama Mo Salah gibi bir oyuncu mu? Dışarıda onun gibi birinin daha olduğunu sanmıyorum."
- AFP
Geride kalıcı bir miras bırakmak
Kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak ayrılacak; bu başarılar arasında iki Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor. Dokuz yıllık muhteşem kariyeri boyunca, 435 maçta inanılmaz bir şekilde 255 gol attı. Bu olağanüstü rekor, kulübün tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu olarak statüsünü pekiştiriyor. O, 285 gol atan efsane Roger Hunt ve 346 golle en yüksek rekoru elinde tutan Ian Rush'ın hemen arkasında yer alıyor. Yönetim kurulu, bu muazzam katkıları nedeniyle iyi niyet göstergesi olarak erken ayrılmasına izin vermeye karar verdi.