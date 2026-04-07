Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

Çeviri:

Bayern Münih karşısında Arbeloa'yı zor durumda bırakan iki ölümcül sorun

FEATURES
Real Madrid - Bayern Münih
Real Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
A. Arbeloa
Eder Militao
D. Huijsen
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
T. Pitarch
İspanya
Almanya
Brezilya
İngiltere
Fransa

Sinir Savaşı

Santiago Bernabéu Stadyumu, bu akşam Salı günü 2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Alman rakibi Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği, Avrupa'nın en heyecan verici karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bavyera ekibi, çeyrek finalde Atalanta'yı eleyerek bu aşamaya ulaşırken, Real Madrid ise zorlu bir mücadelede Manchester City'yi eleyerek Avrupa macerasına devam etti ve büyük gecelerde kralların karakterini bir kez daha kanıtladı.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Seçimler arasındaki çatışma... Tecrübe ile gençliğin coşkusu arasında

    Bu maç, Real Madrid'in yarı finale ve belki de 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak final maçına ulaşma yolunda bir dönüm noktası niteliğinde. İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, bu hedef doğrultusunda teknik direktör Álvaro Arbeloa hassas bir teknik karar verme noktasında bulunuyor.

    Son zamanlarda sabit bir kadroya güvenmesine rağmen, Mallorca'ya karşı alınan son mağlubiyet, şu soruyu gündeme getirdi: Yeniliklere mi yönelecek, yoksa tecrübe ve liderlik unsurlarına mı bağlı kalacak? Büyüklerin sağlamlığı ile gençlerin cesareti arasında, en zor kararın hatları çiziliyor.

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Savunma ikilemi... Militão mu, yoksa Hoesen mi?

    İlk soru işaretleri savunmanın merkezinde ortaya çıkıyor; teknik ekip, Antonio Rüdiger'in yanında Eder Militão'yu mu yoksa Dean Hoesen'i mi oynatacağı konusunda kararsız kalıyor.

    Militão, yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra kısa süre önce geri döndü ve Mallorca karşısında gol atmayı başardı; bu da fiziksel olarak hazır olduğunu ve golcü içgüdüsünü geri kazandığını gösteriyor. Öte yandan, Hoesen, Manchester City maçında, özellikle de geriye doğru oyun kurma konusunda dikkat çekici bir performans sergiledi; bu da takıma Bayern'in savunmasını aşmak için ek çözümler sunabilir.

    Ancak buradaki seçim kolay değil; Militão hız, tecrübe ve sertlik sunarken, Hoesen pas ve top çıkarma konusunda taktiksel bir boyut katıyor. Kanatlarda ise Trent Alexander-Arnold ve Fran García'ya güvenilmesi neredeyse kesin gibi görünüyor.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Orta saha muamması... Bellingham mı, yoksa uyum üzerine mi bahis oynamak?

    Orta sahada ise durum daha da karmaşık hale geliyor. Boş kalan pozisyon, teknik direktörü iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: sakatlıktan dönen Gud Bellingham'ı sahaya sürmek ya da takımın sistemine dikkat çekici bir uyum sergileyen Tiago Petarš'a güvenmeye devam etmek.

    Pitarch, Aurélien Tchouaméni'nin yanında dengeyi sağlayan ve Federico Valverde ile Arda Güler'in hücum bölgelerine doğru hareket etmesine olanak tanıyan ideal bir bağlantı noktası olduğunu kanıtladı.

    Bellingham ise, büyük teknik değerine rağmen, son zamanlarda sınırlı sürelerde forma giymesi nedeniyle maç ritmini henüz tam olarak yakalayamadı. Son iki maçta sadece 47 dakika oynayan Bellingham'ı ilk 11'de sahaya sürmek, hesaplanmış bir risk olacaktır.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Etkileyici devamsızlıklar... ve ikinci yarıyı tehlikeye atan uyarılar

    Real Madrid, Thibaut Courtois başta olmak üzere Ferland Mendy (iyileşmiş olsa da sahaya çıkması ertelenebilir), Dani Ceballos ve Rodrygo gibi önemli oyuncularının yokluğunda maça çıkacak.

    Ayrıca takım, rövanş maçında bazı yıldızlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Altı oyuncu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Huisen ve Carreras.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    Real Madrid'in muhtemel kadrosu

    Real Madrid'in maça şu kadroyla çıkması bekleniyor: "Lunin; Trent, Rüdiger, Militão veya Hojlund, Fran García; Valverde, Thiago veya Bellingham, Tchouaméni, Güler; Vinícius ve Mbappé".

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB