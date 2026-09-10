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Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bayern Münih, Kaio Jorge’nin peşinde: Juventus’un alacağı pay ve Huijsen tarzı pişmanlık

Kaio Jorge
Transfers
Juventus
Cruzeiro
Bayern Münih

2021’den 2023’e kadar Juventus forması giyen Brezilyalı forvet, Cruzeiro ile çok iyi bir sezon geçiriyor ve bazı üst düzey kulüplerin dikkatini çekiyor.

Kaio Jorge adı Avrupa transfer piyasasında yeniden güçlü şekilde dolaşıma girdi. Gazeteci Ekrem Konur'un Fussball.news'ta aktardığına göre, Bayern Münih, eski Juventuslu Cruzeiro forvetini yakından takip etmek için Brezilya'ya kendi gözlemcilerini gönderdi. 24 yaşındaki oyuncu, diğer profiller arasında, Bayern'in tartışmasız hücum referansı Harry Kane'e gelecekte olası bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Bu sezonki rakamları ise özellikle ikna edici: 38 maçta 16 gol ve 2 asist.


Eski Juventus oyuncusunun peşinde sadece Bayern yok. Bayer Leverkusen de Brezilya'ya gözlemciler göndermiş olurken, Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan ve Fiorentina da durumu takip ediyor. Özellikle Benfica'nın ciddi şekilde ilgilendiği ve Ocak transfer döneminde şimdiden bir görüşme başlatmayı deneyebileceği belirtiliyor.


  • DEĞERLENDİRME

    Ancak Cruzeiro, Tuttosport'un haberine göre oyuncu için önemli bir değer biçiyor. 2030'a kadar kulüple sözleşmesi bulunan forvet, 40 ila 45 milyon euro arasında bir bedelle satılabilir. Yaz aylarında Zenit yaklaşık 30 milyon euroyu masaya koymuştu ancak Kaio Jorge, olası bir Avrupa dönüşünü tercih ederek bu seçeneği reddetti.


    Konuyu Juventus açısından ilgi çekici kılan ise satış sırasında yapılan anlaşma: Juventus, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 payı elinde tutuyor. Kaio Jorge, 2023-24 sezonunda Serie A'da üç gol attığı Frosinone kiralık döneminin ardından, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun (2021-2023) ardından Cruzeiro'ya sadece 7,2 milyon euroya satılmıştı. Bu süreçte 11 maça çıktı, gol atamadı ve ciddi bir sakatlık yaşadı (patellar tendon kopması).


    Bir başka açıdan bakıldığında, Juventus'un alacağı olası yüzde hesaba katılmasa bile, Kaio Jorge'nin milyonlar karşılığında Avrupa'ya dönüşü, Juventus'un onu bir pişmanlık olarak görmesine de yol açabilir. İki durum arasındaki gerekli oran farkları saklı kalmak kaydıyla, bu tablo Dean Huijsen'in durumunu hatırlatabilir; oyuncu yaklaşık 15 milyon euroya Bournemouth'a satılmış, ardından 60 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.




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