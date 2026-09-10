Kaio Jorge adı Avrupa transfer piyasasında yeniden güçlü şekilde dolaşıma girdi. Gazeteci Ekrem Konur'un Fussball.news'ta aktardığına göre, Bayern Münih, eski Juventuslu Cruzeiro forvetini yakından takip etmek için Brezilya'ya kendi gözlemcilerini gönderdi. 24 yaşındaki oyuncu, diğer profiller arasında, Bayern'in tartışmasız hücum referansı Harry Kane'e gelecekte olası bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Bu sezonki rakamları ise özellikle ikna edici: 38 maçta 16 gol ve 2 asist.
Eski Juventus oyuncusunun peşinde sadece Bayern yok. Bayer Leverkusen de Brezilya'ya gözlemciler göndermiş olurken, Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan ve Fiorentina da durumu takip ediyor. Özellikle Benfica'nın ciddi şekilde ilgilendiği ve Ocak transfer döneminde şimdiden bir görüşme başlatmayı deneyebileceği belirtiliyor.