Ancak Cruzeiro, Tuttosport'un haberine göre oyuncu için önemli bir değer biçiyor. 2030'a kadar kulüple sözleşmesi bulunan forvet, 40 ila 45 milyon euro arasında bir bedelle satılabilir. Yaz aylarında Zenit yaklaşık 30 milyon euroyu masaya koymuştu ancak Kaio Jorge, olası bir Avrupa dönüşünü tercih ederek bu seçeneği reddetti.





Konuyu Juventus açısından ilgi çekici kılan ise satış sırasında yapılan anlaşma: Juventus, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 payı elinde tutuyor. Kaio Jorge, 2023-24 sezonunda Serie A'da üç gol attığı Frosinone kiralık döneminin ardından, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun (2021-2023) ardından Cruzeiro'ya sadece 7,2 milyon euroya satılmıştı. Bu süreçte 11 maça çıktı, gol atamadı ve ciddi bir sakatlık yaşadı (patellar tendon kopması).





Bir başka açıdan bakıldığında, Juventus'un alacağı olası yüzde hesaba katılmasa bile, Kaio Jorge'nin milyonlar karşılığında Avrupa'ya dönüşü, Juventus'un onu bir pişmanlık olarak görmesine de yol açabilir. İki durum arasındaki gerekli oran farkları saklı kalmak kaydıyla, bu tablo Dean Huijsen'in durumunu hatırlatabilir; oyuncu yaklaşık 15 milyon euroya Bournemouth'a satılmış, ardından 60 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.











