Woltemade'nin geleceği, yaz transfer dönemi öncesinde hızla en dikkat çekici transfer hikâyelerinden biri hâline geliyor. Şu anda Newcastle'dan Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Alman forvet, Bayern'in radarına sağlam bir şekilde girmiş durumda.

Gazeteci Christian Falk'a göre, Bavyera ekibinin yönetimi hücum oyuncusunu kadro için ideal takviye olarak belirledi. Woltemade'nin, Kane'e birincil alternatif ve uzun vadede onun yerini alabilecek potansiyel isim olarak görüldüğü bildirildi.

Bayern'in stratejisi, önümüzdeki aylarda Torino'daki performanslarını yakından takip etmeyi içeriyor. Eğer Woltemade parlayıp düzenli olarak gol atarsa, Münih kulübü oyuncunun imzasını almak için kararlı bir hamle yapmaya hazır.