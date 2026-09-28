AFP
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Bayern Münih, Juventus’un genç yıldızının öne çıkmasıyla Harry Kane’in yerine ŞOK bir ismi düşünüyor
Bayern transfer yarışına katıldı
Woltemade'nin geleceği, yaz transfer dönemi öncesinde hızla en dikkat çekici transfer hikâyelerinden biri hâline geliyor. Şu anda Newcastle'dan Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Alman forvet, Bayern'in radarına sağlam bir şekilde girmiş durumda.
Gazeteci Christian Falk'a göre, Bavyera ekibinin yönetimi hücum oyuncusunu kadro için ideal takviye olarak belirledi. Woltemade'nin, Kane'e birincil alternatif ve uzun vadede onun yerini alabilecek potansiyel isim olarak görüldüğü bildirildi.
Bayern'in stratejisi, önümüzdeki aylarda Torino'daki performanslarını yakından takip etmeyi içeriyor. Eğer Woltemade parlayıp düzenli olarak gol atarsa, Münih kulübü oyuncunun imzasını almak için kararlı bir hamle yapmaya hazır.
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Devasa bir bonservis talebi
Ancak onun imzasını almak, ilgilenen hiçbir taraf için kolay ya da ucuz olmayacak. Newcastle United, golcüyü Premier League'e ancak 2025'te taşıdı ve Stuttgart'a yüklü bir 75 milyon € bonservis bedeli ödedi.
Bu nedenle Newcastle United, oyuncusundan vazgeçmek için ancak devasa bir mali teklifi değerlendirmeye alacak. İngiliz kulübünün, forvet için taban değer olarak dudak uçuklatan 60 milyon € belirlediği bildirildi. Bu astronomik fiyat etiketi önemli bir engel oluşturuyor. Newcastle United'ın kararlı tutumu, herhangi bir talibin cebine ciddi şekilde el atmaya hazır olması gerektiği anlamına geliyor.
Juventus ciddi mali endişelerle karşı karşıya
Juventus için durum giderek daha da kritik hale geliyor. Bianconeri, dikkat çekici bir sezon geçirmesi halinde Woltemade'yi açıkça kadroda tutmak istese de, Newcastle'ın 60 milyon avroluk bonservis talebi tamamen engelleyici olabilir. Böylesine büyük bir harcama, İtalyan kulübünün mali gücünün çok ötesine geçme tehlikesi taşıyor. Bir teklif savaşı çıkması halinde kalıcı transfer umutları daha da karmaşık hale gelecektir.
Serie A ekibi için Bayern gibi finansal açıdan bir devle rekabet etmek göz korkutucu bir ihtimal. Bianconeri artık bu sert rekabet karşısında seçeneklerini dikkatle değerlendirmek zorunda.
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Geçici bir süre kalmanın tehlikesi
Juve için kapıdaki tehdit, yetenekli Alman ile geçireceği dönemin yalnızca kısa süreli bir bölüm olarak kalabilecek olması. Woltemade İtalya'da parlaması halinde, Bianconeri gelecek yaz onun bavullarını toplayıp Münih'e gitmesini izleme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu senaryoda 2002 doğumlu forvet, mevcut bir değerden devasa bir piyasa pişmanlığına dönüşecek.
Şimdilik golcü oyuncu kiralık dönemine odaklanmış durumda ve performanslarının geleceğini belirleyeceğini biliyor. Bayern'in pusuda beklediği bu süreçte, önündeki aylar kritik olacak.
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