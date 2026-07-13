Bayern Münih, Jules Koundé için harekete geçti; Barcelona’nın sağ bek oyuncusunun transfer konusundaki tutumu ortaya çıktı

BILD’e göre Bayern, Koundé için yarışa katıldı ve son günlerde oyuncunun yakın çevresiyle temasa geçerek Allianz Arena’ya olası bir transferi görüşmeye başladı. Bavyeralı dev kulüp, Camp Nou’da inişli çıkışlı bir lig sezonu geçiren Fransız oyuncunun mevcut sözleşme durumunu ve Katalonya’dan ayrılma istekliliğini öğrenmek istiyor.

Alman kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak için sabırsızlanırken, oyuncuya yakın kaynaklar Koundé’nin şu anki önceliğinin Blaugrana’da kalmak olduğunu belirtiyor.

Dünya Kupası’nda yeniden canlanan savunma oyuncusu, Hansi Flick’in yönetiminde yerini korumak ve değerini kanıtlamak için mücadele etmeye kararlı. Münih’ten gelen ilgiye rağmen, kulüpler arasında henüz resmi bir görüşme başlamadı.



