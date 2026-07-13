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Bayern Münih, Jules Koundé için harekete geçti; Barcelona’nın sağ bek oyuncusunun transfer konusundaki tutumu ortaya çıktı
Bayern resmi bir teklifte bulundu
BILD’e göre Bayern, Koundé için yarışa katıldı ve son günlerde oyuncunun yakın çevresiyle temasa geçerek Allianz Arena’ya olası bir transferi görüşmeye başladı. Bavyeralı dev kulüp, Camp Nou’da inişli çıkışlı bir lig sezonu geçiren Fransız oyuncunun mevcut sözleşme durumunu ve Katalonya’dan ayrılma istekliliğini öğrenmek istiyor.
Alman kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak için sabırsızlanırken, oyuncuya yakın kaynaklar Koundé’nin şu anki önceliğinin Blaugrana’da kalmak olduğunu belirtiyor.
Dünya Kupası’nda yeniden canlanan savunma oyuncusu, Hansi Flick’in yönetiminde yerini korumak ve değerini kanıtlamak için mücadele etmeye kararlı. Münih’ten gelen ilgiye rağmen, kulüpler arasında henüz resmi bir görüşme başlamadı.
Barcelona’nın oyuncu satışlarına ilişkin değişen tutumu
Kounde hâlâ çok önemli bir oyuncu olsa da, Barcelona tarafından artık tamamen satılamaz olarak görülmüyor. Kulübün devam eden mali kaygıları, değer biçilen rakamın karşılanması şartıyla çoğu kadro üyesi için ciddi teklifleri dinlemeye hazır oldukları anlamına geliyor. Kulüp yönetimi, geçen yıl Kounde’nin performanslarında istikrarsızlık olduğunu fark etmiş ve bu durum, Dünya Kupası’ndaki kahramanlıkları durumu tersine çevirmeden önce, onun geleceği hakkında kulüp içinde tartışmalara yol açmıştı.
Kulüp, geçen Ağustos ayında Kounde’nin değerini korumak amacıyla harekete geçmiş ve Manchester City’nin ilgisini uzaklaştırmak için sözleşmesini 2030’a kadar uzatmıştı. Pep Guardiola, uzun süredir bu defans oyuncusuna hayranlık duyuyordu ve bu durum, Barça’nın sözleşme koşullarını iyileştirip oyuncunun geleceğini sağlamlaştırmasına neden olmuştu.
Ancak, Bayern Münih’in artık ilgisini göstermesiyle birlikte Blaugrana, oyuncuyu satıp paraya çevirmeli mi, yoksa oyuncunun milli takımdaki formunu kulüpte de sürdürmesine mi güvenmeli konusunda bir dönüm noktasında bulunuyor.
Dünya Kupası'ndaki performansı, üst düzey kulüplerin ilgisini yeniden canlandırdı
Kounde, 2026 Dünya Kupası’nda tartışmasız en istikrarlı performans gösteren oyunculardan biri olmuş ve Didier Deschamps’ın ilk 11’inde vazgeçilmez bir isim haline gelmiştir. Turnuvanın bugüne kadarki büyük bir bölümünde forma giyen eski Sevilla oyuncusu, William Saliba ve Dayot Upamecano gibi isimlerin yanında savunmada sağlamlık sağlamıştır.
Rakip kanat oyuncularını etkisiz hale getirme yeteneği, Avrupa’nın seçkin isimlerine onun pozisyonundaki en iyi uzmanlardan biri olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Geçen kulüp sezonunun bazı dönemlerinde istikrarlı bir ritim yakalamakta zorlanan oyuncu için bu yeniden yükseliş, Barcelona açısından sevindirici bir gelişme oldu. Takım için pahalıya mal olan bazı konsantrasyon hatalarına rağmen, milli takımdaki performansı piyasa değerini yeniden 60 milyon avro seviyesine çıkardı.
Koundé, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmem var” diyerek İspanya’daki projeye olan uzun vadeli bağlılığını bir kez daha teyit etti.
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Koundé, Barça’daki takım arkadaşlarına meydan okuyor
Koundé, Salı günü Teksas’ın Arlington kentinde düzenlenecek Dünya Kupası yarı final maçında, artık İspanya forması giyen Barcelona’daki takım arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmek üzere Fransa milli takımında forma giymeye hazırlanıyor.
Les Bleus, galibiyet ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi hedefliyor; finalde ise Arjantin-İngiltere maçının galibi ile karşılaşacaklar.
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