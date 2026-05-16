Bayern Münih, Josko Gvardiol hakkında 'şimdiden araştırma yapmaya başladı'; eski yıldız, Bundesliga şampiyonuna Man City'nin savunma oyuncusunu transfer etmesini tavsiye ediyor
Matthaus, Bayern'in ilgisine işaret ediyor
Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus'a göre Bayern, Gvardiol'u transfer etmek için ciddi bir çaba içinde. 65 yaşındaki yorumcu, Bavyera devinin, RB Leipzig'deki başarılı performansının ardından bu defans oyuncusunu Bundesliga'ya geri getirmek amacıyla potansiyel bir transfer için şimdiden zemin hazırladığını öne sürdü.
Matthaus, Sky'da "Aklımda bir oyuncu var ve bu oyuncu hakkında şimdiden sorular sorulduğunu duydum" dedi. "Leipzig'den eski bir Bundesliga oyuncusu, şu anda Manchester City'de oynuyor, sol bek, merkezde de oynayabilir. Adı Gvardiol."
Bu yorumlar, Bayern'in 24 yaşındaki oyuncunun transfer istekliliğini belirlemek için temsilcileriyle ilk teması kurduğunu öne süren TEAMtalk'un haberleriyle örtüşüyor.
Etihad Stadyumu'ndaki durum
Gvardiol, 2023 yılında 90 milyon avroya İngiltere'ye transfer olduğundan beri Pep Guardiola yönetiminde ilk 11'in değişmez ismi haline geldi. Ancak bu sezon, Ocak ayında geçirdiği kaval kemiği kırığı nedeniyle zor bir dönem geçirdi ve bu sezon şu ana kadar Premier Lig'de sadece 17 maça çıkabildi. Bu aksiliklere rağmen, Avrupa'nın en iyi savunmacılarından biri olarak kazandığı itibarını korumaya devam ediyor.
City'nin Gvardiol'un uzun vadeli geleceğini güvence altına almak istediği bildiriliyor. Kulüp yönetimi, mevcut sözleşmesi 2028'e kadar süren savunma oyuncusuyla sözleşme uzatımı için çalıştığı söyleniyor. Etihad'daki pek çok kişi, Hırvat oyuncunun Manchester'da mutlu olduğuna inanıyor, ancak Allianz Arena'da lider rol üstlenmenin cazibesi onu cezbedebilir.
Bayern'in savunmadaki belirsizliği
Gvardiol'a olan ilgi, Bayern'in savunma hattının bir dönüşüm sürecinde olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Vincent Kompany yönetiminde Jonathan Tah ve Dayot Upamecano tercih edilen stoper ikilisi olsa da, diğer birçok savunma oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor. Alphonso Davies ve Hiroki Ito, sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor; Kanadalı yıldızın fiziksel durumu konusundaki endişeler, Dünya Kupası'na katılımını bile sorgulanır hale getirdi.
Kim Min-jae de zaman zaman kadro sıralamasında gerilere düşmesi nedeniyle takımdan ayrılabileceği yönünde haberler çıktı. Bu yaz Davies ve Ito'nun satılabileceğine dair spekülasyonlar sürerken, hem sol bek hem de stoper olarak oynayabilen Gvardiol, Alman devi için son derece cazip bir seçenek haline geliyor.
Real Madrid, kadro revizyonu sürecinde yarışa katıldı
Bayern'in yanı sıra Real Madrid de potansiyel bir talip olarak öne çıktı. Kupa kazanamadıkları bir sezonun ardından, Los Blancos'un kadrosunda büyük bir revizyona hazırlandığı ve bunun da takımın merkez savunmasını doğrudan etkileyebileceği bildiriliyor. Özellikle bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger'in geleceği konusunda önemli sorular hâlâ cevapsız kalıyor.