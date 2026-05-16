Bayern Münih, Josko Gvardiol hakkında 'şimdiden araştırma yapmaya başladı'; eski yıldız, Bundesliga şampiyonuna Man City'nin savunma oyuncusunu transfer etmesini tavsiye ediyor

Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus'a göre Bayern, Gvardiol'u transfer etmek için ciddi bir çaba içinde. 65 yaşındaki yorumcu, Bavyera devinin, RB Leipzig'deki başarılı performansının ardından bu defans oyuncusunu Bundesliga'ya geri getirmek amacıyla potansiyel bir transfer için şimdiden zemin hazırladığını öne sürdü.

Matthaus, Sky'da "Aklımda bir oyuncu var ve bu oyuncu hakkında şimdiden sorular sorulduğunu duydum" dedi. "Leipzig'den eski bir Bundesliga oyuncusu, şu anda Manchester City'de oynuyor, sol bek, merkezde de oynayabilir. Adı Gvardiol."

Bu yorumlar, Bayern'in 24 yaşındaki oyuncunun transfer istekliliğini belirlemek için temsilcileriyle ilk teması kurduğunu öne süren TEAMtalk'un haberleriyle örtüşüyor.