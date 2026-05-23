Bayern Münih, John Stones transferini reddetti; kulüp yetkilisi Anthony Gordon transfer görüşmeleriyle ilgili en son gelişmeleri aktardı

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, kulübün yaz transfer stratejisi konusunda sessizliğini bozdu ve Premier Lig'in en büyük yıldızlarından bazılarıyla ilgili söylentilere değindi. Bavyera devi, hücum hattını güçlendirmek için yüksek profilli transferler üzerinde aktif olarak çalışırken, savunma hattına yönelik belirli bir hedef resmi olarak listeden çıkarıldı.

    Manchester City'nin savunma oyuncusu John Stones'un Allianz Arena'ya transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara rağmen, Bayern Münih kulübü bu İngiliz milli oyuncuyla ilgili iddialardan resmen uzak durdu. 31 yaşındaki oyuncu bu yaz serbest kalacak ve bazı haberlerde, Almanya'da eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir araya gelebileceği öne sürülüyordu.

    Ancak Eberl, bu seri şampiyonu Bundesliga'ya getirme olasılığı sorulduğunda bu iddiaları hemen reddetti. BILD'e konuşan sportif direktör, haberler hakkında açık sözlü davrandı ve basitçe "Bu doğru değil" dedi. Kulüp, tarihi bir Bundesliga sezonunun ardından kadroda büyük bir revizyon hazırlığı yaparken, kaynaklarını başka alanlara odaklıyor gibi görünüyor.

    Newcastle'ın yıldızı Anthony Gordon için görüşmeler başladı

    Stones transferi gündemden düşse de, Bayern Münih, Newcastle United’ın kanat oyuncusu Anthony Gordon’u transfer etmek için kararlılığını sürdürüyor. Eski Everton oyuncusu, hücum hattına daha fazla hız ve yaratıcılık katmak isteyen Alman şampiyonu için en önemli öncelik haline geldi. Eberl, bir ilerleme kaydetmek amacıyla yürütülen iç görüşmelerin iyi gittiğini doğruladı.

    Eberl, transfer süreciyle ilgili olarak, "Finansmanı sağlanabilirse bir hücum oyuncusu transfer edeceğimiz konusunda anlaştık" dedi. Ayrıca, transferin durumu hakkında taraftarları heyecanlandırarak, "Gordon hakkında çok iyi bir görüşme yaptık ve ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz" diye ekledi. Kanat oyuncusunun, nispeten sakin geçen bir lig sezonuna rağmen, 12 maçta 10 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir performans sergilediği bir sezonun ardından Allianz Arena'ya transfer olmaya istekli olduğu anlaşılıyor.

    Olası bir anlaşmadaki en büyük pürüz, Newcastle’ın 25 yaşındaki oyuncuya biçtiği değer olmaya devam ediyor. Magpies’in 75 milyon sterlin (86 milyon avro) civarında bir transfer ücreti talep ettiği bildiriliyor; ancak Bayern şu anda bu rakamı tam olarak karşılamaya pek istekli değil. Alman tarafı, yaz transfer döneminde bu şartları daha makul bir seviyeye indirebileceklerini umuyor. Gordon'un St James' Park'ta uzun vadeli bir sözleşmesi olması nedeniyle Newcastle güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor, ancak oyuncunun Münih'te yeni bir maceraya atılma isteği, müzakerelerde belirleyici faktör olabilir.

    Bundesliga'nın yükselen yıldızı Kennet Eichhorn'u takip etmek

    Bayern, tanınmış yıldızların yanı sıra yerli yetenekleri de yakından takip ediyor; özellikle de Hertha BSC’nin genç yıldızı Kennet Eichhorn’u. 16 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ikinci ligde geçirdiği çıkış yakaladığı sezonun ardından dikkatleri üzerine çekti ve sözleşmesinde 12 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu bildiriliyor. Eberl, böylesine bir yeteneği göz ardı etmenin, oyuncu izleme departmanının başarısızlığı olacağını kabul etti. 

    Eberl, "Kenny Eichhorn'u gördüğünüzde FC Bayern'in onu dikkate almaması, işimizi yapmadığımız anlamına gelir" dedi. "Şimdi bunun uygun olup olmadığını ve onun ve menajerinin vizyonunun ne olduğunu görmek gerekiyor. Bunun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise tamamen farklı bir konu." 

    Kulüp, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro gibi oyuncuların ayrılışına hazırlanırken, yeni nesil yetenekleri kadroya katmak stratejisinin temel unsurlarından biri olmaya devam ediyor.