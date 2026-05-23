Bayern Münih, John Stones transferini reddetti; kulüp yetkilisi Anthony Gordon transfer görüşmeleriyle ilgili en son gelişmeleri aktardı

Manchester City'nin savunma oyuncusu John Stones'un Allianz Arena'ya transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara rağmen, Bayern Münih kulübü bu İngiliz milli oyuncuyla ilgili iddialardan resmen uzak durdu. 31 yaşındaki oyuncu bu yaz serbest kalacak ve bazı haberlerde, Almanya'da eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir araya gelebileceği öne sürülüyordu.

Ancak Eberl, bu seri şampiyonu Bundesliga'ya getirme olasılığı sorulduğunda bu iddiaları hemen reddetti. BILD'e konuşan sportif direktör, haberler hakkında açık sözlü davrandı ve basitçe "Bu doğru değil" dedi. Kulüp, tarihi bir Bundesliga sezonunun ardından kadroda büyük bir revizyon hazırlığı yaparken, kaynaklarını başka alanlara odaklıyor gibi görünüyor.

