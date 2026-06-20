Getty Images Sport
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Bayern Münih’in yıldızına yönelik devasa bir teklif yapıldığına dair haberler üzerine Real Madrid, Michael Olise’ye olan ilgisiyle ilgili açıklama yaptı
Real Madrid, Olise konusunda kesin bir yalanlama yaptı
Yoğun yaz transfer döneminde nadiren görülen bir gelişmeyle, Real Madrid, Olise için bir transfer görüşmesi yürüttüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı. Fransız oyuncu, Bundesliga'da muhteşem bir performans sergiledi ve bu durum, Florentino Perez'in İspanya'nın başkentindeki yıldızlarla dolu hücum hattına bir "Galactico" daha eklemeye hazır olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Olise, Bayern Münih ile olağanüstü bir sezon geçirdi; geçen sezon tüm turnuvalarda 52 maça çıktı, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.
Ancak İspanyol devi, perde arkasında herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkça belirtti. Kulüp, bu söylentilerden uzak durmak amacıyla resmi bir açıklama yayınlayarak, bu yaz gerçekleşebilecek olası bir transfer konusunda ne oyuncunun menajerleriyle ne de Alman kulübüyle temasa geçmediklerini vurguladı.
- Getty Images Sport
Bayern Münih yıldızı hakkında kulübün resmi açıklaması
Bernabeu yönetimi, tutumunu netleştirmek amacıyla ayrıntılı bir açıklama yayınlayarak şunları belirtti: “Kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise’ye ilgi duyduğu iddiasıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında yer alan haberlere yanıt olarak, Real Madrid C.F., söz konusu oyuncu, temsilcileri veya kendisiyle bağlantılı herhangi bir kişiyle ne doğrudan ne de dolaylı bir temas kurmadığını belirtmek ister.”
Kulübün başkanlık seçim kampanyası sırasında, Perez 150 milyon avroluk bir teklif planını açıklarken Olise’in transfer hedefi olmadığını reddetmişti; kulüp daha sonra bu teklifin aslında Atlético Madrid’den Julian Alvarez için yapıldığını açıklamıştı. Real Madrid, bu açıklamayı kamuoyuna duyurarak son birkaç gündür Avrupa’daki spor sayfalarını meşgul eden haber döngüsüne son vermeyi ve odak noktasını mevcut kadronun hazırlıklarına yöneltmeyi umuyor.
Bayern Münih ile olan bağın sürdürülmesi
Olise’ye ilgi duyulduğu iddialarını yalanlamanın ötesinde, Real Madrid, Bavyeralı dev kulüple aralarındaki tarihi ve profesyonel bağı vurgulamaya özen gösterdi. İki kulüp arasında uzun yıllara dayanan profesyonel bir ilişki geleneği var ve Madrid, bir oyuncu hakkında bilgi alırken asla resmi kanalları atlamaya çalışmayacağını hemen belirtti. Madrid, transferler konusunda genellikle sessiz kalmayı tercih etse de, zaman zaman diğer kulüplerdeki oyuncularla temas kurduğu yönündeki haberleri yalanlayan açıklamalar yayınladı. Örneğin, 2023 yılında Kylian Mbappe ile ilgili haberler, oyuncunun Bernabeu'ya yaptığı çok ses getiren transferden bir yıl önce yalanlanmıştı.
Kulüp, “Real Madrid, karşılıklı saygı, işbirliği ve hayranlık dolu uzun bir geçmişi paylaştığı Bayern Münih ile sürdürdüğü mükemmel kurumsal ilişkiyi de vurgulamak ister ve gerçeği yansıtmayan spekülasyonların dolaşımını üzüntüyle karşılar” diye ekledi.
- AFP
Kurumsal bağlılık ön planda
Açıklama, bu iki Avrupa devinin işlerini yürütme şeklini düzenleyen protokolü yeniden vurgulayarak sona erdi. Madrid, “Her iki kulüp de her zaman güvene ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürmüştür. Bu durum, diğer hususların yanı sıra, diğer kulübe ait bir oyuncuya yönelik olası herhangi bir ilginin, tarihsel olarak Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki ilişkileri yönlendiren kurumsal sadakat ilkeleri doğrultusunda öncelikle kulüpler arasında görüşülmesi gerektiği yönündeki ortak inanca da yansımaktadır” ifadesiyle vurguladı.
Olise, dünya futbolunda en çok aranan genç yeteneklerden biri olmaya devam etse de, yakın geleceği Madrid’den ziyade Münih’te gibi görünüyor. Bu gelişme, Madrid’in bu hafta Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté’nin transferlerini resmen duyurduğu ve Pérez’in seçim kampanyası sırasında Denzel Dumfries’in transferini de vaat ettiği bir dönemde gerçekleşti.