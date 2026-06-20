Bayern Münih’in yıldızına yönelik devasa bir teklif yapıldığına dair haberler üzerine Real Madrid, Michael Olise’ye olan ilgisiyle ilgili açıklama yaptı

Yoğun yaz transfer döneminde nadiren görülen bir gelişmeyle, Real Madrid, Olise için bir transfer görüşmesi yürüttüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı. Fransız oyuncu, Bundesliga'da muhteşem bir performans sergiledi ve bu durum, Florentino Perez'in İspanya'nın başkentindeki yıldızlarla dolu hücum hattına bir "Galactico" daha eklemeye hazır olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Olise, Bayern Münih ile olağanüstü bir sezon geçirdi; geçen sezon tüm turnuvalarda 52 maça çıktı, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.

Ancak İspanyol devi, perde arkasında herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkça belirtti. Kulüp, bu söylentilerden uzak durmak amacıyla resmi bir açıklama yayınlayarak, bu yaz gerçekleşebilecek olası bir transfer konusunda ne oyuncunun menajerleriyle ne de Alman kulübüyle temasa geçmediklerini vurguladı.