Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise ile ilgili tuhaf bir anekdot aniden ortaya çıktı

Olise, gençlik yıllarında o zamanlar İngiltere'nin ikinci liginde yer alan bir takımın ilk on birine yeni girmişti. Ancak forvet oyuncusu hâlâ Londra'da ailesinin yanında yaşıyordu. Her sabah, Reading'e zamanında yetişebilmek için başkentin yoğun trafiğinde zorlukla yol alıyordu.

"Trafik sıkışıklığına girmek istemediğini ve arabada çok uzun süre kalmak istemediğini söyledi. Antrenmana zamanında yetişmek için muhtemelen sabah 5:30'da yola çıkıyordu," diyor şu anda İngiltere'nin beşinci liginde yer alan Forest Green Rovers'ın teknik direktörü olan Bowen. "Tuhaf olan şey, Olise'nin antrenman sahasına vardığında direksiyon başında uykuya dalmasıydı."

"Sabah saat 09.00'da antrenman başladığında, daha yaşlı oyuncular bana gelip 'Michael nerede? Neden geç kaldı?' diye sordular. Ben de 'Antrenmana geç kalmış olabilir, ama sizler hala yataktayken o çoktan otoparkta bekliyordu' diye cevap verdim." O daha bir çocuktu ve uyuyakalmıştı. Antrenmandan önce onu uyandırmak için camına vurmak zorunda kaldık," diye hatırlıyor Bowen.