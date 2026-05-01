Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise ile ilgili tuhaf bir anekdot aniden ortaya çıktı

Olise, Chelsea'ye transfer olmadan önce kısa bir süre Arsenal'in altyapısında oynadı ve burada yedi yıl kaldı. On dört yaşındayken, bariz yeteneğine rağmen Chelsea onu serbest bıraktı ve o da hemen Manchester City'ye geçti. Ancak buradaki kalışı sadece bir yıl sürdü.
Sonunda Olise, 15 yaşında Reading'e transfer oldu ve iki yıldan kısa bir süre sonra A takımda yerini aldı. "O kadar üst düzey kulüplerde oynadıktan sonra neden Reading'e transfer oldu?" diye soruyor mentoru Bowen bugün bile. "Aklıma gelen tek şey, o kulüplerin onun özgüvenini belki de olumsuz bir özellik olarak gördükleri. Onların görüşüne göre, belki de biraz daha mütevazı olması gerekirdi."
Bowen'ın yönetiminde Olise, Reading'de vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi ve 2021'de Crystal Palace'a transfer olarak Premier League'de yerini sağlamlaştırdı. Bayern, 2024 yılında Fransız milli oyuncu için tam 53 milyon euro ödedi; bu tutar, iki yıldan biraz daha kısa bir süre sonra tamamen geri ödendi. Alman şampiyonunda Olise, dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri haline geldi. Kısa süre önce, 5-4 Fransızların lehine biten Bayern ile Paris Saint-Germain arasındaki büyük maçta etkileyici bir performans sergiledi. Toplamda, şu anda 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 47 maçta 20 gol ve 29 asist kaydetti.