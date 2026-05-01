Goal.com
Canlı
1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga
Rian Rosendaal

Çeviri:

Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise ile ilgili tuhaf bir anekdot aniden ortaya çıktı

Michael Olise'nin eski bir gençlik antrenörü, Bayern Münih'in kanat oyuncusunun eskiden zaman zaman sergilediği sıra dışı davranışları ortaya koyuyor.

"Her sabah antrenman sahasına geldiğimde, Michael arabasında derin uykuda olurdu," diyor Olise'yi Reading'de profesyonel kariyerinin ilk yıllarında çalıştıran Mark Bowen, ZDF'nin Bolzplatz programında.

  • Olise, gençlik yıllarında o zamanlar İngiltere'nin ikinci liginde yer alan bir takımın ilk on birine yeni girmişti. Ancak forvet oyuncusu hâlâ Londra'da ailesinin yanında yaşıyordu. Her sabah, Reading'e zamanında yetişebilmek için başkentin yoğun trafiğinde zorlukla yol alıyordu.

    "Trafik sıkışıklığına girmek istemediğini ve arabada çok uzun süre kalmak istemediğini söyledi. Antrenmana zamanında yetişmek için muhtemelen sabah 5:30'da yola çıkıyordu," diyor şu anda İngiltere'nin beşinci liginde yer alan Forest Green Rovers'ın teknik direktörü olan Bowen. "Tuhaf olan şey, Olise'nin antrenman sahasına vardığında direksiyon başında uykuya dalmasıydı."

    "Sabah saat 09.00'da antrenman başladığında, daha yaşlı oyuncular bana gelip 'Michael nerede? Neden geç kaldı?' diye sordular. Ben de 'Antrenmana geç kalmış olabilir, ama sizler hala yataktayken o çoktan otoparkta bekliyordu' diye cevap verdim." O daha bir çocuktu ve uyuyakalmıştı. Antrenmandan önce onu uyandırmak için camına vurmak zorunda kaldık," diye hatırlıyor Bowen.

  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    Olise, Chelsea'ye transfer olmadan önce kısa bir süre Arsenal'in altyapısında oynadı ve burada yedi yıl kaldı. On dört yaşındayken, bariz yeteneğine rağmen Chelsea onu serbest bıraktı ve o da hemen Manchester City'ye geçti. Ancak buradaki kalışı sadece bir yıl sürdü.

    Sonunda Olise, 15 yaşında Reading'e transfer oldu ve iki yıldan kısa bir süre sonra A takımda yerini aldı. "O kadar üst düzey kulüplerde oynadıktan sonra neden Reading'e transfer oldu?" diye soruyor mentoru Bowen bugün bile. "Aklıma gelen tek şey, o kulüplerin onun özgüvenini belki de olumsuz bir özellik olarak gördükleri. Onların görüşüne göre, belki de biraz daha mütevazı olması gerekirdi."

    Bowen'ın yönetiminde Olise, Reading'de vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi ve 2021'de Crystal Palace'a transfer olarak Premier League'de yerini sağlamlaştırdı. Bayern, 2024 yılında Fransız milli oyuncu için tam 53 milyon euro ödedi; bu tutar, iki yıldan biraz daha kısa bir süre sonra tamamen geri ödendi. Alman şampiyonunda Olise, dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri haline geldi. Kısa süre önce, 5-4 Fransızların lehine biten Bayern ile Paris Saint-Germain arasındaki büyük maçta etkileyici bir performans sergiledi. Toplamda, şu anda 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 47 maçta 20 gol ve 29 asist kaydetti.


Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
League One
Reading crest
Reading
REA
Blackpool crest
Blackpool
BLA