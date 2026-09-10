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Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, Harry Kane'i Ballon d'Or için destekleyerek Thierry Henry'ye katılmadı
Soyunma odası Kane'in arkasında birleşti
Kane, 2026 Ballon d'Or için öne çıkan en güçlü adaylardan biri olarak ortaya çıktı ve kulüpteki takım arkadaşları da ona destek verdi. Bayern Münih, Instagram'da kısa listeye kalan adaylarının İngiltere kaptanına destek verdiği bir video paylaştı.
Dayot Upamecano ile birlikte bu ödüle aday olan Olise, Kane'in neden kupayı kazanması gerektiği sorulduğunda tereddüt etmeden, "Çünkü geçen sezon en iyi oyuncu oydu" yanıtını verdi.
Kane, sezon boyunca tüm kulvarlarda 61 gol atarak çarpıcı rakamlara ulaştı. Bunların 36'sı Bundesliga'da geldi ve DFB-Pokal finalinde attığı unutulmaz hat-trick, en büyük bireysel ödül için adaylığını güçlendirdi.
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Luis Díaz da Kane’in artılarını değerlendirirken aynı derecede coşkuluydu ve etkisinin bitiriciliğinin çok ötesine geçtiğini vurguladı. Díaz, "Her şeyi yapıyor. Hücum ediyor, savunuyor, asist yapıyor" dedi. "Geçen sezon tüm dünyadaki en skorer oyunculardan biriydi. Bu yüzden bence bunu hak ediyor. Yüzde 100. Her zaman daha fazlasını istiyor, asla yetinmiyor ve takım arkadaşı olarak gelişmene yardımcı oluyor."
Joshua Kimmich de bu görüşleri yineledi: "Gollerin dışında takım için inanılmaz derecede önemli. En önemli şey takımın kazanması ve o da her zaman golleriyle yardımcı olmak istiyor. Eğer zaten 3-0 öndeysek ve o gol atmıyorsa, bu onun mutsuz olması için bir sebep değil."
Zafere giden yarışta farklı görüşler
Ancak Kane'e Münih'te oy birliğiyle verilen destek, Avrupa futbolundaki hararetli tartışmayla keskin bir tezat oluşturuyor. Henry kısa süre önce Mbappé'nin zirveyi hak ettiğini savunurken, Olise'nin de aslında yurt içinde Kane'den daha iyi performans gösterdiğini öne sürdü. "Bence bu yıl iş biraz daha karmaşık ... Harry Kane, ben söylemiyorum ama geçen yıl Almanya'daki en iyi oyuncu Michael Olise'ydi,"
dedi Henry. Rodri ve Lamine Yamal gibi adaylar da güçlü destek toplarken, nihai sonuç yoğun öznel değerlendirmelere açık olmaya devam ediyor.
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Ödül adaylarını sırada ne var?
Kane, dünya sahnesindeki kaderini öğrenmeden önce sahadaki yakıcı formunu sürdürmeye çalışacak. 30 kişilik kısa liste, 26 Ekim'de Londra'da yıldızlarla dolu bir galada imrenilen kupanın takdim edilmesiyle sonuçlanacak. Futbol dünyası, Altın Top'u resmen Kane'in mi yoksa Mbappé'nin mi kazandığını yakında nihayet öğrenecek.
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