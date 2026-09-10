Kane, 2026 Ballon d'Or için öne çıkan en güçlü adaylardan biri olarak ortaya çıktı ve kulüpteki takım arkadaşları da ona destek verdi. Bayern Münih, Instagram'da kısa listeye kalan adaylarının İngiltere kaptanına destek verdiği bir video paylaştı.

Dayot Upamecano ile birlikte bu ödüle aday olan Olise, Kane'in neden kupayı kazanması gerektiği sorulduğunda tereddüt etmeden, "Çünkü geçen sezon en iyi oyuncu oydu" yanıtını verdi.

Kane, sezon boyunca tüm kulvarlarda 61 gol atarak çarpıcı rakamlara ulaştı. Bunların 36'sı Bundesliga'da geldi ve DFB-Pokal finalinde attığı unutulmaz hat-trick, en büyük bireysel ödül için adaylığını güçlendirdi.