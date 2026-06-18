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Bayern Münih’in yıldızı Luis Diaz, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında parlayarak Kolombiya’nın Özbekistan’ı yenmesine ilham verdi
Diaz, Meksiko'da ipleri elinde tutuyor
Maçın kilidini açmak için dünya klasında bir dokunuşun gerekli olduğu bu karşılaşmada, Diaz sahneye çıktı. Eskiden Liverpool forması giyen ve şu anda Bayern Münih’in hücumunun en değerli oyuncusu olan Diaz, ilk yarıda inatçı Özbekistan savunmasını nihayet aşan yaratıcı kıvılcımı sağladı. Maçın başlarında güçlü bir şutunun direkten dönmesini izleyen Diaz, 40. dakikada asist rolüne büründü. Tehlikeli bir bölgede topu alan Diaz, hızla ilerleyen bek Daniel Munoz’un önüne hassas bir pas gönderdi. Crystal Palace’ın oyuncusu, akrobatik bir vuruşla topu Utkir Yusupov’un üzerinden ağlara gönderdi.
- AFP
Yeni transferler tarihi bir golle geri dönüş yaptı, ardından Bayern’in yıldızı takımını yeniden öne geçirdi
Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan Özbekistan, ne bu büyük etkinliğin ne de tribünlerdeki Kolombiya sarısı denizinin karşısında gözünü korkutmadı. Dünya Kupası şampiyonu Fabio Cannavaro’nun yönetiminde Asya ekibi disiplinli ve sıkı bir oyun sergiledi ve gol fırsatını bekledi. Bu an, maçın 60. dakikasında geldi; Abbosbek Fayzullaev, seken topa en hızlı tepki vererek tarihi bir beraberlik golünü kafayla attı. Gol, az sayıdaki Özbekistan taraftarı arasında coşkulu kutlamalara yol açtı, ancak bu sevinç kısa sürdü.
Beraberliği yakaladıktan sadece beş dakika sonra Kolombiya yeniden öne geçti ve yine Diaz olayın merkezindeydi. Orta sahada top kaybının ardından Gustavo Puerta, Diaz’a pas verdi; Diaz’ın düşük vuruşu Yusupov için çok güçlüydü. Top, kalecinin elinden kayarak Kolombiya’nın üstünlüğünü yeniden sağladı ve deplasman taraftarlarının gerginliğini yatıştırdı.
Diaz rüya gibi bir ilk maçın tadını çıkarırken Lorenzo daha fazlasını istiyor
Zaferi yönlendiren Bayern’in yıldızı, ilk Dünya Kupası katılımının önemini değerlendirdi.
"Milli takımım ve ülkem adına Dünya Kupası'nda oynamak, çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum," dedi 29 yaşındaki yıldız, maçın en iyi oyuncusu seçildikten sonra. "Bir gol ve bir asistle takıma katkı sağlamak kadar güzel ne olabilir ki?"
Açılış maçını kazanmalarına rağmen, yedek kulübesindeki hava daha temkinliydi. Asya'dan turnuvaya ilk kez katılan takımın gösterdiği inatçı direnişi kabul eden Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, turnuva ilerledikçe iyileştirilmesi gereken alanlara dikkat çekti.
"İlk maçın kolay olmayacağını biliyorduk," dedi Lorenzo. "Daha fazla gol atıp farkı açabilirdik, ancak rakiplerimiz iyi oynadı; çok kompakt bir takım ve savunmalarını aşmamız zordu. Hücumlarımızı sonuca bağlamamız gerekiyor. Topa çok hakimdik ama ortalar ya da kaleye şutlar yaratamadık; bu konuda gelişmemiz gerekiyor."
Bu galibiyet, diğer grup maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Portekiz’in berabere kalmasının ardından Kolombiya’yı K Grubu’nda güçlü bir konuma yerleştirdi.
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Campaz maçı kesinleştirirken Cannavaro geleceğe bakıyor
Maçın uzatma dakikalarının sonlarında, oyuna sonradan giren Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernandez’in ortasına en yükseğe çıkarak kafayla golü attı. Bu, Özbekistan için acı bir son oldu; zira genç oyuncu Bekhruz Karimov, maçın son anlarında üst direği sarsarak neredeyse tekrar beraberliği yakalamıştı. 3-1’lik skor belki de Kolombiya’yı olduğundan daha iyi gösterdi, ancak teknik farkın ağırlığı sonunda ortaya çıktı.
Mağlubiyete rağmen Cannavaro, takımının gösterdiği direncin birçok olumlu yönünü gördü. Efsanevi İtalyan savunma oyuncusu, “Gelişmemiz gerekiyor,” dedi. “Kolombiya ve Portekiz’i yenmek zor olacak. Ancak bugün maçın sonuna kadar oyunda kaldık ve takım, ne zaman baskıya dayanması gerektiğini, ne zaman top hakimiyetiyle karşı atağa geçmesi gerektiğini biliyordu.” Özbekistan artık tur atlamak için zorlu bir mücadeleye girecek, Kolombiya ise turnuvanın ilerleyen aşamalarında daha zorlu sınavlarla karşılaştığında yine Diaz’a güvenecek.