Bayern Münih’in yıldızı Luis Diaz, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında parlayarak Kolombiya’nın Özbekistan’ı yenmesine ilham verdi

Zaferi yönlendiren Bayern’in yıldızı, ilk Dünya Kupası katılımının önemini değerlendirdi.

"Milli takımım ve ülkem adına Dünya Kupası'nda oynamak, çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum," dedi 29 yaşındaki yıldız, maçın en iyi oyuncusu seçildikten sonra. "Bir gol ve bir asistle takıma katkı sağlamak kadar güzel ne olabilir ki?"

Açılış maçını kazanmalarına rağmen, yedek kulübesindeki hava daha temkinliydi. Asya'dan turnuvaya ilk kez katılan takımın gösterdiği inatçı direnişi kabul eden Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, turnuva ilerledikçe iyileştirilmesi gereken alanlara dikkat çekti.

"İlk maçın kolay olmayacağını biliyorduk," dedi Lorenzo. "Daha fazla gol atıp farkı açabilirdik, ancak rakiplerimiz iyi oynadı; çok kompakt bir takım ve savunmalarını aşmamız zordu. Hücumlarımızı sonuca bağlamamız gerekiyor. Topa çok hakimdik ama ortalar ya da kaleye şutlar yaratamadık; bu konuda gelişmemiz gerekiyor."

Bu galibiyet, diğer grup maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Portekiz’in berabere kalmasının ardından Kolombiya’yı K Grubu’nda güçlü bir konuma yerleştirdi.



