Klopp'un Kimmich'i milli maç döneminde yalnızca Hollanda ve Yunanistan'a karşı oynanan ilk maçlarda kullanmayı tercih etmesi tartışmayı alevlendirdi. Bayern'in yıldızının yokluğunda takım, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Genç orta saha ikilisi Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof da büyük övgü topladı. Bazıları bu taktik değişikliği, eski Liverpool teknik direktörünün deneyimli oyuncularla yola devam etmeyeceğinin işareti olarak gördü.

Kimmich, özellikle kadronun ihtiyaçları göz önüne alındığında takımla daha uzun süre kalmayı tercih edeceğini kabul etti. “Özellikle Jamal sakatlanınca daha uzun süre kalmak isterdim. O anda şöyle düşündüm: ‘Jamal'ın iki hafta boyunca takımda olması planlanmıştı. Belki bir kapı açılır, belki bir fırsat daha çıkar,’” diye açıkladı.