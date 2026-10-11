Getty Images Sport
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Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich, Almanya Milli Takımı'ndaki rolüne ilişkin tartışmada sessizliğini bozdu ve Jurgen Klopp'u savundu
Kimmich, millî takımda mercek altında olmaktan etkilenmiyor
Tecrübeli orta saha oyuncusu, son millî maç arasında hararetli bir tartışmanın odağına yerleşti. Orta sahadaki genç yeteneklerin umut veren performanslarının ardından Oliver Kahn, Lothar Matthaus ve Michael Ballack gibi tanınmış isimler, 31 yaşındaki oyuncunun ilk 11'in değişmezlerinden biri olmaya devam edip etmemesi gerektiğini sorguladı. Almanya kaptanı, Bayern'in cumartesi günü Augsburg ile 2-2 berabere kalmasının ardından tartışmayı değerlendirdi.
“Açıkçası pek takip etmedim ama yine de biraz yaygara koptuğunu hissediyorsunuz,” diyen Kimmich, Bild'e şunları söyledi: “Bunu artık 11 yıldır yapıyorum. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Odaklanabileceğim ve odaklanmam gereken tek şey kendi performansım. Son 11 yıldır yaptığım da bu. Aynısını yapmaya devam edeceğim. Sonunda her zaman en iyi oyuncular oynar. Son on yılda en iyiler arasında yer almak konusunda oldukça iyi bir iş çıkardım. Hedefim bu ve her gün bunun için çalışıyorum. Her üç günde bir gereken performansı sergilediğimden emin olacağım.”
- Getty Images Sport
Taktiksel rotasyonlar ve Klopp'un iletişimi
Klopp'un Kimmich'i milli maç döneminde yalnızca Hollanda ve Yunanistan'a karşı oynanan ilk maçlarda kullanmayı tercih etmesi tartışmayı alevlendirdi. Bayern'in yıldızının yokluğunda takım, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Genç orta saha ikilisi Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof da büyük övgü topladı. Bazıları bu taktik değişikliği, eski Liverpool teknik direktörünün deneyimli oyuncularla yola devam etmeyeceğinin işareti olarak gördü.
Kimmich, özellikle kadronun ihtiyaçları göz önüne alındığında takımla daha uzun süre kalmayı tercih edeceğini kabul etti. “Özellikle Jamal sakatlanınca daha uzun süre kalmak isterdim. O anda şöyle düşündüm: ‘Jamal'ın iki hafta boyunca takımda olması planlanmıştı. Belki bir kapı açılır, belki bir fırsat daha çıkar,’” diye açıkladı.
Rolü azalmasına rağmen teknik direktörü savunuyor
Klopp’tan eleştirileri susturmak için kamuoyu önünde daha fazla destek görmeye ihtiyaç duyup duymadığı sorulduğunda Kimmich, teknik direktörünü hemen savundu. Kaptan, Klopp göreve geldiğinden beri teknik ekip ile oyuncular arasındaki iletişimin son derece açık olduğunu vurguladı. Aralarında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları reddederek rotasyon kararının ani bir şekilde geri plana itilmesinden değil, önceden kararlaştırılmış bir plandan kaynaklandığını belirtti.
Kimmich, kamuoyu önünde daha açık bir desteğe ihtiyaç duyup duymadığına ilişkin, “Hayır, hiç de değil,” dedi. “O sadece durumun nasıl olduğunu anlattı. En başından itibaren her şeyi tamamen açıkça ortaya koydu. Bunu bana iletti ve arkasındaki nedenleri de açıkladı. Dolayısıyla benim için bir sorun yoktu ve her şey açıktı.”
- AFP
Bayern Münih'e ve gelecekteki zorluklara odaklanmak
Kimmich şimdilik dikkatini yeniden kulüp görevlerine çeviriyor. Bayern ise sıkışık maç takvimini yönetmeye çalışıyor. Augsburg'da alınan 2-2'lik beraberlik Bundesliga devi için hayal kırıklığı yaratsa da Kimmich'e Vincent Kompany'nin takımı için önemini koruduğunu gösterme fırsatı verdi. Kimmich, bir sonraki büyük turnuva için Klopp'un planlarında ön planda kalmasının tek yolunun Allianz Arena'da yüksek performansını sürdürmek olduğunu biliyor. Bayern şimdi odağını yurt içindeki mücadeleden Avrupa sahnesine çeviriyor. Bundesliga devi, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Viking deplasmanına çıkacak.
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