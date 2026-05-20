Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın trafik kazasına neden olduğu tespit edilince ehliyetine el konuldu
A8 otoyolunda meydana gelen yüksek hızlı çarpışma
Olay, 13 Nisan 2025 tarihinde Musiala'nın A8 otoyolunda Salzburg yönünde seyahat ederken meydana geldi. Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, 600 beygir gücünün üzerinde bir performans sergileyebilen yüksek performanslı elektrikli araç Audi RS e-tron GT'nin direksiyonundaydı ve kaza anında yanında kız kardeşinin de bulunduğu bildirildi.
Münih I Savcılığı sözcüsü Florian Lindemann, olayın ayrıntılarını doğrulayarak şunları söyledi: "Bir sollama manevrası sırasında, o sırada aşırı hızda seyreden sanık Jamal M., sağından gelen bir arabayı gözden kaçırdı ve bu da çarpışmaya neden oldu."
Musiala'nın, hız sınırı 120 km/s olan bir bölgede 194 km/s hızla seyrettiği ortaya çıktı.
Bayern yıldızının karşı karşıya olduğu hukuki sonuçlar
Kazaya, içinde iki yolcu bulunan bir VW Golf dahil oldu; 30 yaşındaki bir erkek ve 26 yaşındaki bir kadın olan yolcular, çarpışma sonucu hafif yaralandı. Raporlara göre Musiala, olaydan dolayı şok geçirdi ve hemen kazaya karışan diğer kişilerin durumunu kontrol etti. Kazadan kaynaklanan toplam maddi hasarın 200.000 avro civarında olduğu tahmin ediliyor.
Soruşturma sonucunda Münih Bölge Mahkemesi, 23 yaşındaki sanık hakkında ceza kararı verdi. Lindemann, mahkemenin "28 Ocak 2026 tarihinde, sanık Jamal M. hakkında iki ayrı olayda trafik güvenliğini ihmal ve ihmal sonucu bedensel yaralanmaya neden olma suçlarından yasal olarak bağlayıcı bir karar verdiğini" açıkladı.
Sürüş yasağı ve ağır para cezaları uygulandı
Eski Chelsea altyapısı mezununa yönelik hukuki yaptırımlar, hem maddi hem de idari cezaları içeriyor. Para cezasının yanı sıra en büyük darbe, sürücü ehliyetinin iptal edilmesi oldu. Oyuncunun temsilcileri, yakın zamana kadar kamuoyunun büyük ölçüde haberdar olmadığı konuyla ilgili yapılan araştırmaların ardından olayı doğruladı.
Yasak süresiyle ilgili olarak, savcılık sözcüsü orta saha oyuncusunun tekrar direksiyona geçebileceği tarihi açıkladı. Lindemann, "ceza kararının yasal olarak bağlayıcı hale gelmesinden itibaren dokuz ay geçmeden Musiala'ya yeni bir ehliyet verilemeyeceğini" belirterek, oyuncunun sonbahara kadar direksiyona dönemeyeceğini ima etti.
Almanya milli takım oyuncusu için zor bir dönem
Sürüş yasağı haberi, genç oyun kurucu için zaten zorlu geçen döneme bir darbe daha vurdu. Musiala, Kulüpler Dünya Kupası’nda geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle 2025 sezonunda şimdiden sahalardan uzak kalmıştı. O maçta fibula kemiği kırılmış ve ayak bileği çıkmış olan oyuncu, profesyonel kariyerinin bugüne kadarki en ciddi fiziksel aksiliklerini yaşamıştı. Ocak ayında sahalara dönse de, Mart ayında geçirdiği ayak bileği sakatlığıyla bir kez daha endişe yaşadı.