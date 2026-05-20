Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın trafik kazasına neden olduğu tespit edilince ehliyetine el konuldu

Kazaya, içinde iki yolcu bulunan bir VW Golf dahil oldu; 30 yaşındaki bir erkek ve 26 yaşındaki bir kadın olan yolcular, çarpışma sonucu hafif yaralandı. Raporlara göre Musiala, olaydan dolayı şok geçirdi ve hemen kazaya karışan diğer kişilerin durumunu kontrol etti. Kazadan kaynaklanan toplam maddi hasarın 200.000 avro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturma sonucunda Münih Bölge Mahkemesi, 23 yaşındaki sanık hakkında ceza kararı verdi. Lindemann, mahkemenin "28 Ocak 2026 tarihinde, sanık Jamal M. hakkında iki ayrı olayda trafik güvenliğini ihmal ve ihmal sonucu bedensel yaralanmaya neden olma suçlarından yasal olarak bağlayıcı bir karar verdiğini" açıkladı.