Getty Images Sport
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Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında sahada yine yere yığıldı
Musiala bir hafta içinde ikinci kez yıkıldı
AS'e göre Musiala, salı günü Bayern Münih ile Heidenheim arasında oynanan hazırlık maçında oyuna sonradan girdikten sadece dört dakika sonra yere yığıldı. Orta saha oyuncusu 61. dakikada maça dahil oldu ancak kısa süre sonra topsuz alanda yere düştü ve bunun üzerine sağlık ekibi hızla sahaya girdi.
Musiala sonunda sersemlemiş görünse de kendi başına yürüyerek sahayı terk etmeyi başardı. Bu endişe verici olay, oyuncunun maç öncesinde sağlık kontrollerinden geçmiş olmasına rağmen yaşandı. Teknik direktör Vincent Kompany, bu testler ciddi bir sağlık sorunu ortaya koymadığı için Musiala'ya süre verdi ve hava sıcaklığı da önceki rahatsızlığını yaşadığı zamana kıyasla belirgin şekilde daha ılımandı.
- Getty Images Sport
Leipzig korkusunun nedeni aşırı sıcak olarak gösterildi
Bu son korku, Musiala'nın Bayern Münih'in RB Leipzig'i 3-1 yendiği maçta yere yığılmasının hemen ardından geldi. Söz konusu maçta Musiala 81. dakikada oyuna sonradan girdi ve bir gol attıktan sonra dengesiz görünmeye başladı. Takım arkadaşı Ismael Saibari hızlı davranarak Musiala'yı tuttu ve sert bir düşüş yaşamasını önledi.
Olayın ardından Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, taraftarları rahatlatmaya çalışırken, "En önemli şey onun iyi olması. Bunun dışında söylenecek bir şey yok" dedi. Alman yayını Bild, Münih'te 33 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıkların dolaşım sorunlarına yol açtığını ve bunun da Musiala'nın sahada kısa süre kalmasına rağmen neden zorlandığını başlangıçta açıkladığını öne sürdü.
Son dönemde yaşanan sakatlık sorunları, süregelen endişeleri daha da artırıyor
Musiala'nın son dönemde yaşadığı ciddi sakatlık sorunları göz önüne alındığında, peş peşe yaşanan bu olaylar özellikle endişe verici. Orta saha oyuncusu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda fibula kırığı yaşamış ve aylarca sahalardan uzak kalarak iyileşme süreci geçirmişti.
Musiala ocak ayında sahalara dönse de, sonrasında sağlık ekibinin dikkatli şekilde yönetmesini gerektiren bir ayak bileği sorunu yaşadı. Bayern Münih, özellikle de bireysel bir rehabilitasyon programı uygulamak için yaz tatilinin önemli bir bölümünü feda etmesinin ardından onun gelişimini yakından takip ediyordu. Musiala'nın kısa süre içinde iki kez acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması, doğal olarak onun A takıma yeniden entegrasyon sürecinin üzerine gölge düşürdü.
- Getty Images Sport
Musiala ve Bayern için sırada ne var?
Bayern Münih sağlık ekibi, bu tekrarlayan bayılmaların altında yatan nedeni belirlemek için şimdi kapsamlı testler yapacak. Musiala'nın, kulüp konuyu ayrıntılı şekilde araştırırken antrenmanlardan uzak kalması bekleniyor. Uzun vadeli sağlığının korunması mutlak öncelik olmaya devam ediyor ve Bayern Münih'in, oyuncunun rekabetçi futbola dönmesine izin vermeden önce son derece temkinli davranması muhtemel.
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