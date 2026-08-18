AS'e göre Musiala, salı günü Bayern Münih ile Heidenheim arasında oynanan hazırlık maçında oyuna sonradan girdikten sadece dört dakika sonra yere yığıldı. Orta saha oyuncusu 61. dakikada maça dahil oldu ancak kısa süre sonra topsuz alanda yere düştü ve bunun üzerine sağlık ekibi hızla sahaya girdi.

Musiala sonunda sersemlemiş görünse de kendi başına yürüyerek sahayı terk etmeyi başardı. Bu endişe verici olay, oyuncunun maç öncesinde sağlık kontrollerinden geçmiş olmasına rağmen yaşandı. Teknik direktör Vincent Kompany, bu testler ciddi bir sağlık sorunu ortaya koymadığı için Musiala'ya süre verdi ve hava sıcaklığı da önceki rahatsızlığını yaşadığı zamana kıyasla belirgin şekilde daha ılımandı.