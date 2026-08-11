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Harry KaneGetty Images
Donny Afroni

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Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, rekorlarla dolu bir sezonun ardından ikinci Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü alacak

H. Kane
Bayern Münih
Bundesliga

Harry Kane, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü görkemli kariyerinde ikinci kez resmen aldığında Avrupa'nın en ölümcül golcüsü olarak statüsünü perçinlemeye hazırlanıyor. İngiltere kaptanı, Almanya'da yurt içindeki sezonda muhteşem bir performans ortaya koyarak kıtanın büyük liglerindeki gol krallığı yarışında zirvede yer aldı ve bu prestijli ödülü bir kez daha kazandı.

  • Bayern forveti, en büyük ödül için Haaland ve Mbappe'yi geride bıraktı

    Kane, Bayern'in forveti olarak 19 Ağustos'ta kendisine verilecek Avrupa Altın Ayakkabı ödülü öncesinde, dünya futbolunun en seçkin golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kıtanın liglerde en üretken golcüsünü onurlandıran tören, İngiltere milli oyuncusunun 2025-26 sezonunda ağları durmaksızın havalandırdığı bir kampanyanın ardından düzenlenecek.

    Kane'in zaferinin arkasındaki istatistikler dudak uçuklatıyor; Bundesliga sezonunu 36 golle tamamladı. Bu rakam, Altın Ayakkabı sıralamasında 72 puana karşılık geldi ve onun, 2024-25 sezonunda bu ödülü kazanan Manchester City'den Erling Haaland ile Real Madrid'den Kylian Mbappe'nin rahat şekilde önünde yer almasını sağladı. Bu zafer, eski Tottenham oyuncusunun 2023-24 sezonundaki ilk başarısının ardından kupayı ikinci kez kazanması anlamına geliyor. Kane, 2025–26 sezonunda Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 61 gol atarak rekor kırdı.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Bundesliga yönetimi, Kane'in olağanüstü istikrarını övdü

    Kane'in gelişinden bu yana Alman futbolu üzerinde yarattığı etki, dönüştürücü olmaktan başka bir şey değildi. Bundesliga Genel Müdürü Marc Lenz, golcünün hem yurt içi hem de uluslararası arenadaki etkisinden övgüyle söz etti.

    Lenz, Bundesliga'nın internet sitesine şunları söyledi: “Harry Kane, yıllardır olağanüstü seviyedeki performanslarıyla Bundesliga'ya ve uluslararası futbola yön veriyor. Geçen sezon Bundesliga'da attığı 36 golle bir kez daha sıra dışı kalitesini ve golcülük içgüdüsünü gösterdi. Altın Ayakkabı'yı ikinci kez kazanmak olağanüstü bir başarı ve dünya klası seviyesindeki istikrarının altını çiziyor.”

  • Almanya, Avrupa'nın elit golcülerinin evi olmaya devam ediyor

    Kane zirveyi alırken, Bundesliga'nın iki temsilcisi daha Avrupa'nın elit golcüleri arasında yer aldı. VfB Stuttgart'tan Deniz Undav etkileyici bir şekilde dokuzuncu sırada yer alırken, Borussia Dortmund'un forveti Serhou Guirassy ise nihai sıralamada 13. basamağı aldı.

    Kane'in son başarısı, Bundesliga'nın Avrupa'nın en etkili santrforları için bir numaralı adres olmayı sürdürmesini sağlıyor. Altın Ayakkabı'nın tarihi, Alman futboluyla derinden iç içe ve Kane artık oyunu oynamış en büyük isimlerden bazılarının izinden gidiyor. Gerd Muller ve Robert Lewandowski gibi efsane isimler daha önce Almanya'nın en üst liginde oynarken Altın Ayakkabı'yı kazanmıştı ve Kane de şimdi onların belirlediği yüksek standardı yakaladı.

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  • Harry KaneGetty Images

    Bayern ile başarılı ortaklığı sürdürerek

    Kane ikinci Altın Ayakkabı ödülünü almaya hazırlanırken, odak şimdiden önümüzdeki yıllarda neler başarabileceğine kaymış durumda. Oyuncu ile Bayern arasındaki ilişki her zamankinden daha güçlü görünüyor; haberler, her iki tarafın da başarılı ortaklıklarını sürdürmeye istekli olduğunu öne sürüyor. Kane'e, 36 yaşına girmesine bir ay kala sona erecek yeni bir üç yıllık sözleşme teklif edilecek.

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