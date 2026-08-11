Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, rekorlarla dolu bir sezonun ardından ikinci Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü alacak

Kane, Bayern'in forveti olarak 19 Ağustos'ta kendisine verilecek Avrupa Altın Ayakkabı ödülü öncesinde, dünya futbolunun en seçkin golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kıtanın liglerde en üretken golcüsünü onurlandıran tören, İngiltere milli oyuncusunun 2025-26 sezonunda ağları durmaksızın havalandırdığı bir kampanyanın ardından düzenlenecek.

Kane'in zaferinin arkasındaki istatistikler dudak uçuklatıyor; Bundesliga sezonunu 36 golle tamamladı. Bu rakam, Altın Ayakkabı sıralamasında 72 puana karşılık geldi ve onun, 2024-25 sezonunda bu ödülü kazanan Manchester City'den Erling Haaland ile Real Madrid'den Kylian Mbappe'nin rahat şekilde önünde yer almasını sağladı. Bu zafer, eski Tottenham oyuncusunun 2023-24 sezonundaki ilk başarısının ardından kupayı ikinci kez kazanması anlamına geliyor. Kane, 2025–26 sezonunda Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 61 gol atarak rekor kırdı.