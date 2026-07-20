AFP
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Bayern Münih’in yıldız oyuncusu, aylar süren görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini onayladı
Bayern, Laimer ile anlaşmaya varınca gerginlik sona erdi
Zaman zaman tamamen tıkanma tehlikesi yaratan aylar süren yoğun müzakerelerin ardından Bayern, Avusturya milli takım oyuncusu Konrad Laimer’in sözleşmesini uzatma konusunda nihayet bir anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki çok yönlü oyuncu, önümüzdeki üç sezon için geleceğini Allianz Arena’ya bağladı ve bir ilerleme kaydedilene kadar perde arkasında süren karmaşık idari süreci kesin olarak sona erdirdi.
Bu ilerleme, Laimer’in Dünya Kupası’ndaki yılmaz bireysel mücadelesinin hemen ardından geldi. Laimer, Avusturya milli takımıyla, daha sonra şampiyon olacak İspanya’ya karşı 32’li turda kıl payı elenene kadar oynanan maçların her bir dakikasında sahada yer almıştı. Küresel sahnedeki üstün fiziksel kondisyonu, teknik kadro nezdindeki değerini bir kez daha teyit etse de, sözleşme işlemlerinin tamamlanması için kulübün katı iç maaş yapısı konusunda önemli tavizler verilmesi gerekti.
Yeni sözleşmesi hakkında konuşan Laimer şunları söyledi: “Benim için FC Bayern formasıyla sahaya çıkmak çok özel bir şey. Münih’te ne kadar mutlu olduğumu ve bu takımda futbol oynamanın ne kadar keyifli olduğunu sık sık vurguladım. Bunu ilk günden beri burada hissettim. Takıma birçok pozisyonda katkı sağlayabilirim ve her saniye FC Bayern için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum.”
"O, Maradona değil" – Hoeness, mali gerçeklerle yüzleşilmesini sağladı
Müzakerelerin altında yatan gerilim, Mayıs ayında Bayern’in sert tavırlı onursal başkanı Uli Hoeness’in bu çıkmazı kamuoyuna açıkça dile getirmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Söz konusu sözleşme anlaşmazlığının doruk noktasında DAZN’e samimi bir şekilde konuşan bu açık sözlü başkan, Laimer’in başlangıçtaki maaş beklentilerini ele alırken sözünü sakınmadı ve nihayetinde müzakerelerin son turlarının gidişatını belirleyen taktiksel bir gerçeklik değerlendirmesi yaptı.
Hoeness, Mayıs ayında açık sözlü bir şekilde, “Konny’yi takdir ediyorum ve inanılmaz derecede sıkı çalışıyor, ancak o Diego Maradona değil,” demişti. "Onun gibi oyuncular, takım içindeki algılanan yıldızlık derecesine bakılmaksızın, net maaş sınırları olduğunu anlamalıdır." Kulübün katı maaş hiyerarşisiyle ilgili yanlış yorumlara yer bırakmayan Hoeness, kararlı bir tonla şunları eklemişti: "O bizim için önemli bir oyuncu, ama kesinlikle Harry Kane değil."
Vazgeçilmez bir iş makinesi için pragmatik bir uzlaşma
Kamuoyuna yansıyan sözlü atışmalara rağmen, sözleşme uzatması her iki tarafı da tatmin eden pragmatik bir uzlaşmayı yansıtıyor. Laimer’in tarafı, kulübün yapısal sınırları içinde kalabilmek için mali beklentilerini düşürmek zorunda kalırken, Bayern ise Salzburg doğumlu orta saha oyuncusunu düşük bir bedelle kaybetmenin, kadro derinliği açısından büyük bir taktiksel boşluk yaratacağını kabul etti.
Kulübün sportif direktörü Christoph Freund de bu görüşleri yineleyerek, Laimer’in Allianz Arena’ya kattığı maddi olmayan değerlere dikkat çekti. Freund şunları söyledi: “Konny’nin çok yönlülüğüne, tutkusuna ve istikrarına büyük değer veriyoruz. Sezon sezon, maç maç, sahip olduğu nitelikleri istikrarlı bir şekilde ortaya koyuyor. Asla topu pes etmeyen, sürekli gelişen ve aynı zamanda soyunma odasında kilit bir figür olan bir rol model.”
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Eberl, Laimer’in güvenilirliğini övüyor
2023–24 sezonu öncesinde Münih’e geldiğinden bu yana Laimer, 136 resmi maçta forma giyerek kulübün iki Bundesliga şampiyonluğu, bir DFB-Pokal ve bir DFL Süper Kupası kazanmasına katkıda bulunmuş ve kendini en güvenilir taktiksel güvenlik ağı olarak kanıtlamıştır. Sağ bek ile defansif orta saha pozisyonları arasında zahmetsizce geçiş yapabilme konusundaki eşsiz yeteneği, teknik direktöre zorlu geçmesi beklenen hem ulusal hem de Avrupa mücadeleleri öncesinde üst düzey bir güvence sağlamaktadır.
Bayern’in spor sorumlusu Max Eberl, anlaşma konusunda duyduğu heyecanı dile getirdi. Eberl şunları söyledi: “Konny’nin FC Bayern’deki yolculuğuna devam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. O, en üst seviyede güvenilirliğin tam bir örneğidir ve yetenekleri ile karakteriyle takımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Her gün diğer oyunculara ilham veren ve onları motive eden bir oyuncudur.”
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