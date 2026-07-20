Bayern Münih’in yıldız oyuncusu, aylar süren görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini onayladı

Zaman zaman tamamen tıkanma tehlikesi yaratan aylar süren yoğun müzakerelerin ardından Bayern, Avusturya milli takım oyuncusu Konrad Laimer’in sözleşmesini uzatma konusunda nihayet bir anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki çok yönlü oyuncu, önümüzdeki üç sezon için geleceğini Allianz Arena’ya bağladı ve bir ilerleme kaydedilene kadar perde arkasında süren karmaşık idari süreci kesin olarak sona erdirdi.

Bu ilerleme, Laimer’in Dünya Kupası’ndaki yılmaz bireysel mücadelesinin hemen ardından geldi. Laimer, Avusturya milli takımıyla, daha sonra şampiyon olacak İspanya’ya karşı 32’li turda kıl payı elenene kadar oynanan maçların her bir dakikasında sahada yer almıştı. Küresel sahnedeki üstün fiziksel kondisyonu, teknik kadro nezdindeki değerini bir kez daha teyit etse de, sözleşme işlemlerinin tamamlanması için kulübün katı iç maaş yapısı konusunda önemli tavizler verilmesi gerekti.

Yeni sözleşmesi hakkında konuşan Laimer şunları söyledi: “Benim için FC Bayern formasıyla sahaya çıkmak çok özel bir şey. Münih’te ne kadar mutlu olduğumu ve bu takımda futbol oynamanın ne kadar keyifli olduğunu sık sık vurguladım. Bunu ilk günden beri burada hissettim. Takıma birçok pozisyonda katkı sağlayabilirim ve her saniye FC Bayern için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum.”



