Bayern Münih'in yıldız oyuncusu antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası'nda yer alamayacak olması Almanya için büyük bir darbe oldu

Milli takım teknik direktörü, genç yıldızın ani kaybının kampın turnuva hazırlıklarına gölge düşürdüğünü kabul etti. Nagelsmann, üzüntüsünü dile getirerek şöyle konuştu: "Lenny için gerçekten çok üzülüyorum.

Dünya Kupası'nı kaçıracak olması hem kendisi hem de hepimiz için büyük bir şok. Genç olması ve önünde daha birçok turnuva olması tek tesellimiz. Onu takımda görmek isterdik.

Assan Ouedraogo ile, Lenny gibi bizimle harika bir başlangıç yapan bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. O da çok yetenekli ve cesaretle ve özgürce oynamasını bekliyoruz."