Goal.com
CanlıBiletler
MAINZ, GERMANY - MAY 31: Starting lineup of Germany with Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Oliver Baumann, Lennart Karl, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Deniz Undav and Florian Wirtz during the international friendly match between Germany and Finland at MEWA Arena on May 31, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Helge Prang - GES Sportfoto/Getty Images)Getty Images
Adhe Makayasa

Çeviri:

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası'nda yer alamayacak olması Almanya için büyük bir darbe oldu

Almanya
Dünya Kupası
L. Karl
F. Ouedraogo
J. Nagelsmann
Bayern Münih
Bundesliga
RB Leipzig
Bundesliga

Almanya'nın Dünya Kupası hazırlıkları, genç forvet Lennart Karl'ın yaklaşan turnuvada yer alamayacağının açıklanmasıyla büyük bir darbe aldı. 18 yaşındaki Bayern Münih'in genç yeteneği, Die Mannschaft'ın son antrenmanında ciddi bir uyluk sakatlığı geçirdi; bu durum, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı son anda bir yedek oyuncu çağırmaya zorladı.

  • Die Mannschaft için büyük darbe

    Yüksek potansiyelli forvet, Almanya'nın turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde bu talihsiz durumu yaşadı. Karl, Finlandiya'ya karşı 4-0'lık ezici bir galibiyetle sonuçlanan dostluk maçında ilk 11'de yer alarak bir asist yapmasıyla kısa süre önce takım için ne kadar değerli olduğunu kanıtlamıştı. Hücum hattındaki bu ani boşluğu doldurmak için Nagelsmann, RB Leipzig'in çok yönlü 20 yaşındaki yeteneği Assan Ouedraogo'ya resmen başvurdu.

    • Reklam
  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann derin üzüntüsünü dile getirdi

    Milli takım teknik direktörü, genç yıldızın ani kaybının kampın turnuva hazırlıklarına gölge düşürdüğünü kabul etti. Nagelsmann, üzüntüsünü dile getirerek şöyle konuştu: "Lenny için gerçekten çok üzülüyorum.

    Dünya Kupası'nı kaçıracak olması hem kendisi hem de hepimiz için büyük bir şok. Genç olması ve önünde daha birçok turnuva olması tek tesellimiz. Onu takımda görmek isterdik.

    Assan Ouedraogo ile, Lenny gibi bizimle harika bir başlangıç yapan bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. O da çok yetenekli ve cesaretle ve özgürce oynamasını bekliyoruz."

  • Genç, daha güçlü bir geri dönüş sözü verdi

    Bayern'in genç yıldızı, sosyal medyada futbolun en büyük sahnesinde yer alma fırsatını kaçırmanın verdiği büyük üzüntüyü dile getirdi.

    Instagram hesabında bir paylaşım yapan Karl, "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum, ama en büyük turnuvayı kaçırmak kelimelerle anlatılamayacak kadar acı verici. Dünya Kupası'na yetişmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki, sakatlıklar genellikle en kötü zamanda gelir. Takımıma en büyük başarıları diliyorum ve elbette her dakika onları destekleyeceğim! Daha güçlü geri döneceğim, söz veriyorum 💪🏻 Tüm destek mesajlarınız için teşekkürler ❤️ Bol şans @dfb_team”.



  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Ouedraogo boşluğu dolduruyor

    Ouedraogo, Leipzig formasıyla 19 Bundesliga maçında 4 gol ve 3 asist kaydetmiş olmasıyla etkileyici bir lig sezonu geçirmiş olarak kadroya katıldı. Tek A milli takım maçında gol atmış olan bu orta saha oyuncusu, resmi maçlar başlamadan önce hızla uyum sağlamalı.

    Almanya, 14 Haziran'da Curacao ile E Grubu'ndaki ilk maçına çıkmadan önce ABD ile son hazırlık maçını oynayacak. Ardından Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.