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Bayern Münih'in yıldız oyuncusu antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası'nda yer alamayacak olması Almanya için büyük bir darbe oldu
Die Mannschaft için büyük darbe
Yüksek potansiyelli forvet, Almanya'nın turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde bu talihsiz durumu yaşadı. Karl, Finlandiya'ya karşı 4-0'lık ezici bir galibiyetle sonuçlanan dostluk maçında ilk 11'de yer alarak bir asist yapmasıyla kısa süre önce takım için ne kadar değerli olduğunu kanıtlamıştı. Hücum hattındaki bu ani boşluğu doldurmak için Nagelsmann, RB Leipzig'in çok yönlü 20 yaşındaki yeteneği Assan Ouedraogo'ya resmen başvurdu.
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Nagelsmann derin üzüntüsünü dile getirdi
Milli takım teknik direktörü, genç yıldızın ani kaybının kampın turnuva hazırlıklarına gölge düşürdüğünü kabul etti. Nagelsmann, üzüntüsünü dile getirerek şöyle konuştu: "Lenny için gerçekten çok üzülüyorum.
Dünya Kupası'nı kaçıracak olması hem kendisi hem de hepimiz için büyük bir şok. Genç olması ve önünde daha birçok turnuva olması tek tesellimiz. Onu takımda görmek isterdik.
Assan Ouedraogo ile, Lenny gibi bizimle harika bir başlangıç yapan bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. O da çok yetenekli ve cesaretle ve özgürce oynamasını bekliyoruz."
Genç, daha güçlü bir geri dönüş sözü verdi
Bayern'in genç yıldızı, sosyal medyada futbolun en büyük sahnesinde yer alma fırsatını kaçırmanın verdiği büyük üzüntüyü dile getirdi.
Instagram hesabında bir paylaşım yapan Karl, "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum, ama en büyük turnuvayı kaçırmak kelimelerle anlatılamayacak kadar acı verici. Dünya Kupası'na yetişmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki, sakatlıklar genellikle en kötü zamanda gelir. Takımıma en büyük başarıları diliyorum ve elbette her dakika onları destekleyeceğim! Daha güçlü geri döneceğim, söz veriyorum 💪🏻 Tüm destek mesajlarınız için teşekkürler ❤️ Bol şans @dfb_team”.
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Ouedraogo boşluğu dolduruyor
Ouedraogo, Leipzig formasıyla 19 Bundesliga maçında 4 gol ve 3 asist kaydetmiş olmasıyla etkileyici bir lig sezonu geçirmiş olarak kadroya katıldı. Tek A milli takım maçında gol atmış olan bu orta saha oyuncusu, resmi maçlar başlamadan önce hızla uyum sağlamalı.
Almanya, 14 Haziran'da Curacao ile E Grubu'ndaki ilk maçına çıkmadan önce ABD ile son hazırlık maçını oynayacak. Ardından Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.