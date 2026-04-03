Bayern Münih'in varisi mi? Alman efsane Manuel Neuer emekliliği düşünürken, Jonas Urbig onun yerini alma konusunda konuştu

Urbig, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Bayern gibi büyük bir kulübü temsil etmek için gereken zihinsel dayanıklılığa odaklanarak, olası terfisi konusunda olgun bir bakış açısı sergiledi. Kaleci, Kompany’nin sistemine teknik açıdan ne kadar uygun olduğunu, özellikle de oyun kurma aşamasında baskıya direnme yeteneğini vurguladı.

Sky'a konuşan Urbig, kulübün birinci kalecisi olarak uzun vadeli bir gelecek olasılığını değerlendirdi: "Bu görev bana düşecek mi, bu benim kararım değil. Etkileyebileceğim şey, doğru zihniyeti ve kaliteyi ortaya koymak ve bunu bir sonuca dönüştürmek, çünkü FC Bayern çok büyük bir kulüp. Şu ana kadar bu yaklaşımın bana çok yararı olduğunu düşünüyorum. Her zaman ihtiyaç duyulduğunda zihinsel olarak hazır olmak ve sahada performans göstermeye hazır olmak. Şu ana kadar bunu iyi başardığıma inanıyorum."