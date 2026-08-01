Palhinha, yaz transfer döneminde Bayern'in aktif olarak satmaya hazır olduğu üç oyuncu arasında yer alıyor. Sportif direktör Eberl, Portekizli orta sahanın gelecek sezon kulübün planları arasında yer almadığını kamuoyuna açıkladı.

Bayern, kadrosunu yeniden şekillendirmeye şimdiden başladı ve PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi, bildirildiğine göre 50 milyon euro (43 milyon sterlin) karşılığında kadrosuna kattı. Bunun ardından, daha önce Manchester United'ın da ilgilendiği bir oyuncu olan Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown için 55 milyon euro (47 milyon sterlin) ödedi.

Leon Goretzka ile Raphael Guerreiro'nun sözleşmelerinin sonunda ayrılacak olmasıyla Bayern, kadro yapılanmasını sürdürdü. Sacha Boey ve Bryan Zaragoza da transferine izin verilen oyuncular olarak Palhinha'ya katılıyor.



