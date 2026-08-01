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PalhinhaGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Bayern Münih'in transfer listesinde üç yıldız var: Max Eberl, Joao Palhinha'yı kulüpte geleceğinin olmadığı konusunda uyardı

Transfers
J. Palhinha
Bayern Münih
Aston Villa
Newcastle United
Bundesliga
Premier Lig

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Joao Palhinha'nın gelecek sezon kulübün planları arasında yer almadığını doğruladı. 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu İngiltere'de kalmaya sıcak bakıyor; Premier League ekipleri Aston Villa ve Newcastle United da oyuncuyla ilgileniyor.

  • Bayern, Palhinha'yı satmaya açık

    Palhinha, yaz transfer döneminde Bayern'in aktif olarak satmaya hazır olduğu üç oyuncu arasında yer alıyor. Sportif direktör Eberl, Portekizli orta sahanın gelecek sezon kulübün planları arasında yer almadığını kamuoyuna açıkladı.

    Bayern, kadrosunu yeniden şekillendirmeye şimdiden başladı ve PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi, bildirildiğine göre 50 milyon euro (43 milyon sterlin) karşılığında kadrosuna kattı. Bunun ardından, daha önce Manchester United'ın da ilgilendiği bir oyuncu olan Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown için 55 milyon euro (47 milyon sterlin) ödedi.

    Leon Goretzka ile Raphael Guerreiro'nun sözleşmelerinin sonunda ayrılacak olmasıyla Bayern, kadro yapılanmasını sürdürdü. Sacha Boey ve Bryan Zaragoza da transferine izin verilen oyuncular olarak Palhinha'ya katılıyor.


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  • Palhinha EberlGetty Images

    Eberl, gözden çıkarılan üçlü için gelecek olmadığını doğruladı

    Eberl, kadroda fazlalık durumundaki üç oyuncuyla ilgili konuşurken net ifadeler kullandı. Münih'te kalmayı seçmeleri halinde hiçbirinin A takımda forma giymeyeceğini açıkça belirtti.

    "Göndermeye açık olduğumuz üç oyuncumuz var" diyen Eberl, bunu X'te @iMiaSanMia aracılığıyla söyledi. "Bayern'de gelecekleri yok. Bizimle kalmak isterlerse bu zor olacak, çünkü onları planlarımızda düşünmüyoruz. O zaman da bir rolleri olmayacak. Sacha Boey, Joao Palhinha ve Bryan Zaragoza için durum bu."

  • Premier League'e dönüşün ardından can sıkan Alman dönemi geldi

    Palhinha, Fulham'da geçirdiği etkileyici iki sezonun ardından Temmuz 2024'te Bayern'e katıldı ve o sezon kulübün Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Ancak Almanya'da düzenli forma şansı bulmakta zorlandı ve tüm kulvarlarda sadece 986 dakika oynadı.

    31 yaşındaki oyuncu daha sonra sezonluk kiralık olarak İngiltere'ye, Tottenham'a döndü. Kuzey Londra ekibinde düzenli olarak forma giydi ve Everton'a karşı ligin son gününde attığı kritik galibiyet golüyle Tottenham'ın Premier League'deki yerini korumasını sağladı. Güçlü performanslarına rağmen Tottenham, süresi dolmadan önce £26 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Tottenham bunun yerine orta saha oyuncuları Mateus Fernandes ile Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak için toplam £185 milyon yatırım yaptı.

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  • Joao Palhinha Bayern 2026getty

    Premier League ikilisi yaz transferi için harekete geçti

    Palhinha'nın yakın gelecekte hangi takıma gideceği konusunda belirsizlik sürüyor, ancak talip sıkıntısı çekmiyor. Defansif orta saha oyuncusu, Londra'daki başarılı dönemlerinin ardından itibarının yüksek kalmaya devam ettiği İngiltere'de kalmak istiyor. Aston Villa'nın Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için doğrudan görüşmeler yaptığı anlaşılıyor. Bu arada Newcastle'ın da Arsenal'e gitmesi beklenen Bruno Guimaraes'in yerine bir oyuncu arayışında Palhinha'nın durumunu takip ettiği bildiriliyor.