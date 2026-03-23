Bayern Münih'in, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle Alphonso Davies'i Manchester United'a satmayı 'düşüneceği' haberleri, Manchester United'a moral verdi

Davies, 2019 yılında muazzam bir hıza sahip hücumcu bir sol bek olarak A takım kadrosuna girdiğinden beri Bayern tarafından büyük değer görmektedir. 2019-20 sezonunda Bavyera ekibinin Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal’da kıtasal üçlü kupayı kazanmasına katkıda bulunan oyuncu, sık sık Allianz Arena’dan ayrılıp yüksek bedelli transferlere imza atacağı yönünde haberlere konu olmuştur.

Şu ana kadar Bayern'e sadık kalan 25 yaşındaki oyuncu, son birkaç yıldır zorlu bir dönem geçiriyor. Kanada milli takımında forma giyen Davies, bu sezonun başlarında çapraz bağ sakatlığından döndü ancak Bayern'in Atalanta ile oynadığı ve toplamda 10-2'lik büyük bir skorla kazandığı son 16 turu rövanş maçından bu yana sahalardan uzak.

Hamstring sorunu nedeniyle yaşadığı son aksilikten sonra iyi bir ilerleme kaydettiği düşünülüyor ve Kanada'nın Mart ayında İzlanda ve Tunus ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağrılmadığı için milli takım arası sırasında iyileşmesine odaklanacak.