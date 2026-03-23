Bayern Münih'in, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle Alphonso Davies'i Manchester United'a satmayı 'düşüneceği' haberleri, Manchester United'a moral verdi
Davies, çapraz bağ yaralanmasının ardından yine sakatlandı
Davies, 2019 yılında muazzam bir hıza sahip hücumcu bir sol bek olarak A takım kadrosuna girdiğinden beri Bayern tarafından büyük değer görmektedir. 2019-20 sezonunda Bavyera ekibinin Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal’da kıtasal üçlü kupayı kazanmasına katkıda bulunan oyuncu, sık sık Allianz Arena’dan ayrılıp yüksek bedelli transferlere imza atacağı yönünde haberlere konu olmuştur.
Şu ana kadar Bayern'e sadık kalan 25 yaşındaki oyuncu, son birkaç yıldır zorlu bir dönem geçiriyor. Kanada milli takımında forma giyen Davies, bu sezonun başlarında çapraz bağ sakatlığından döndü ancak Bayern'in Atalanta ile oynadığı ve toplamda 10-2'lik büyük bir skorla kazandığı son 16 turu rövanş maçından bu yana sahalardan uzak.
Hamstring sorunu nedeniyle yaşadığı son aksilikten sonra iyi bir ilerleme kaydettiği düşünülüyor ve Kanada'nın Mart ayında İzlanda ve Tunus ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağrılmadığı için milli takım arası sırasında iyileşmesine odaklanacak.
Manchester United sol bek pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor
Bayern'in bu yaz Davies'i satmaya sıcak bakabileceği düşünülüyor. CF Bayern Insider, oyuncunun sık sık yaşadığı sakatlıkların kulüp için bir "baş ağrısı" haline geldiğini ve kulübün onu satarak gelir elde etmeye karar vermesinin "mantıklı" olacağını bildiriyor.
United, yaklaşan transfer dönemi için potansiyel talipler arasında gösteriliyor. Kırmızı Şeytanlar, sol bek pozisyonundaki seçeneklerini güçlendirmek isteyebilir ve şu anki ilk tercih olan Luke Shaw'a daha iyi alternatifler arayabilir. 30 yaşındaki oyuncu da kendi başına düzensiz bir sakatlık geçmişine sahip ancak 2025-26 sezonunda düzenli olarak formda kaldı ve şu ana kadar United'ın Premier Lig'deki 31 maçının hepsinde forma giydi.
Tyrell Malacia'nın bu yaz ayrılması beklenirken, Patrick Dorgu ise eski teknik direktör Ruben Amorim'in 3-4-3 dizilişi için transfer edildiği için daha çok hücum opsiyonu olarak görülüyor.
Kanada, Davies'in sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı
Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, bu ayın başlarında Davies'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşarak şunları söyledi: "Onunla konuştum. Açıkçası biraz üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumda.
"Ancak bu sakatlığın, yaklaşık bir ay önce geçirdiği sakatlığa kıyasla bile çok daha hafif olduğunu söyledi. Geri dönmesi muhtemelen iki ila üç hafta sürecek."
Davies'in ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor
Fiziksel sorunlarla boğuşsa da Davies’in, 2026 Dünya Kupası’nda Kanada’nın kaptanlığını üstlenecek kadar tam olarak forma girip formunun zirvesine ulaşması bekleniyor.
Les Rouges, eleme turlarında ilerlemeyi hedefleyerek B Grubu'nda play-off galibi, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak. Takım daha önce 2022 Dünya Kupası'nda yer almış, ancak grup aşamasındaki üç maçını da kaybetmişti.