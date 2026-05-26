Davies, 58 kez milli forma giymiş ve 15 uluslararası gol atmış olmasıyla Kanada'nın en etkili oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Hızı, hücumdaki tehlikesi ve tecrübesi, Kanada'nın ABD ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda ileriye gitme umutlarının temel unsurları olarak görülüyor.

Marsch, "Bayern, onu Kuzey Amerika'da yapamayacakları, ancak Almanya'da yapabilecekleri belirli protokollere tabi tuttu" diye ekledi. "Bu, onun Almanya'da kalmasının nedenlerinden biri. Çünkü biz, onun alabileceği tedaviler konusunda onların bazı ileri tekniklere sahip olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden bunun iyi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca çok destek oluyorlar ve onun Dünya Kupası'nda oynamasını istiyorlar. Bence hem kulüp hem de ülke için oyuncularını desteklemenin önemli olduğunu anlıyorlar."

"Alfonso 31'inde Edmonton'da olacak. Bayern ile görüştük ve onun için en iyisinin 28'ine kadar ilk iyileşme tedavisine devam etmesi olduğunu düşündük. Ardından ona birkaç gün dinlenmek için zaman vereceğiz. 31'inde bize katılacak ve rehabilitasyonuna oradan devam edeceğiz. Fiziksel olarak başarılı olabilmesi ve takımımızın bir parçası olabilmesi için elimizden geleni yapacağız."