United States v Panama - CONCACAF Nations League: SemifinalGetty Images Sport
Bayern Münih'in sakat yıldızı Alphonso Davies'in Dünya Kupası hayali, B Grubu'nun açılış maçında forma giyemeyecek olmasına rağmen hâlâ devam ediyor

Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, Bayern Münih'in savunma oyuncusu Alphonso Davies'in hamstring yırtığı nedeniyle iyileşme sürecini sürdürmesine rağmen Dünya Kupası'nda forma giymesini bekliyor. Ancak sol bek oyuncusunun Bosna-Hersek ile oynanacak turnuva açılış maçına yetişmesi pek olası görünmüyor.

    Marsch, Dünya Kupası öncesinde Davies’in sakatlığıyla ilgili olumlu bir açıklama yaptı. Bayern Münih’in savunma oyuncusu, Paris Saint-Germain maçında yaşadığı hamstring yırtığından iyileşme sürecinde; oyuncunun kendi evinde düzenlenecek turnuvada forma giyip giyemeyeceği konusundaki endişeler artmıştı. Davies, Kanada’nın 32 kişilik ilk antrenman kadrosuna dahil edildi, ancak rehabilitasyonunun ilk aşamalarını sürdürmek için Almanya’da kaldı.

    Baş antrenör, 25 yaşındaki oyuncunun turnuva sırasında bir noktada sahaya çıkmasının beklendiğini doğruladı, ancak 12 Haziran'da Bosna-Hersek ile oynanacak B Grubu açılış maçı için henüz hazır olmayacağı düşünülüyor. Bu hafta Kanada, turnuva hazırlıklarını sürdürmek üzere Özbekistan ve İrlanda ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde Charlotte'ta bir antrenman kampı düzenledi.

    Marsch, Davies'in Dünya Kupası'nda oynayacağı konusunda ısrarcı

    Kanada'nın antrenman kampı sırasında gazetecilere konuşan Marsch, Davies'in açılış maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğunu kabul ederken, turnuva süresince sahalara döneceğine inandığını belirtti.

    ESPN'in aktardığına göre Marsch, "Evet, Alphonso'nun Dünya Kupası'nda oynayacağını düşünüyorum" dedi. "Hayır, 12 Haziran'da tam olarak hazır olacağını sanmıyorum. Ama göreceğiz."

    Davies, 58 kez milli forma giymiş ve 15 uluslararası gol atmış olmasıyla Kanada'nın en etkili oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Hızı, hücumdaki tehlikesi ve tecrübesi, Kanada'nın ABD ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda ileriye gitme umutlarının temel unsurları olarak görülüyor.

    Marsch, "Bayern, onu Kuzey Amerika'da yapamayacakları, ancak Almanya'da yapabilecekleri belirli protokollere tabi tuttu" diye ekledi. "Bu, onun Almanya'da kalmasının nedenlerinden biri. Çünkü biz, onun alabileceği tedaviler konusunda onların bazı ileri tekniklere sahip olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden bunun iyi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca çok destek oluyorlar ve onun Dünya Kupası'nda oynamasını istiyorlar. Bence hem kulüp hem de ülke için oyuncularını desteklemenin önemli olduğunu anlıyorlar."

    "Alfonso 31'inde Edmonton'da olacak. Bayern ile görüştük ve onun için en iyisinin 28'ine kadar ilk iyileşme tedavisine devam etmesi olduğunu düşündük. Ardından ona birkaç gün dinlenmek için zaman vereceğiz. 31'inde bize katılacak ve rehabilitasyonuna oradan devam edeceğiz. Fiziksel olarak başarılı olabilmesi ve takımımızın bir parçası olabilmesi için elimizden geleni yapacağız."

    Dikkatler Davies'in iyileşme sürecine yöneliyor

    Kanada, Cuma günü 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak; Davies’in fiziksel durumuyla ilgili endişelere rağmen kadroda yer alması bekleniyor. Önümüzdeki haftalar, Davies’in grup aşamasının ilerleyen dönemlerine yetişip yetişemeyeceğini belirleyecek. Marsch ve teknik ekibi, Özbekistan ve İrlanda ile oynanacak dostluk maçlarında Bayern Münih’in yıldızını yakından takip edecek. Açılış maçını kaçırması büyük bir darbe olsa da, Kanada yine de Davies’in kısa sürede sahalara dönmesini ve turnuva boyunca ev sahibi takıma büyük bir moral desteği sağlamasını umuyor.

