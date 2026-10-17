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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Bayern Münih'in Rb Leipzig karşısındaki oyuncu puanları: Luis Diaz'ın hat-trick'i, altı gollü üstün performansta konuk ekibi dağıttı

Bayern Münih
Player ratings
Bayern Münih - RB Leipzig
RB Leipzig
V. Kompany
Bundesliga
L. Diaz
H. Kane

Bayern Münih, Allianz Arena'da Rb Leipzig'i 6-1 mağlup ederek Bundesliga'da zirveye yükseldi. Luis Diaz, göz kamaştıran hat-trick'iyle maçın yıldızı olurken Vincent Kompany'nin ekibi, aralıksız ve isabetli hücumlarıyla rakibini adeta ezdi.

Bayern Münih, Allianz Arena'da taktik açıdan ders niteliğinde bir performans sergileyerek Rb Leipzig'i 6-1 mağlup etti ve ligdeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Bayern Münih, ilk düdükten itibaren yoğun bir önde baskı kurarak konuk ekibi derinde savunma yapmaya zorladı. Leipzig'in savunması, Bayern'in toplam 29 şutuna sonunda dayanamadı. İlk yarıda gelen üç gol maçın gidişatını belirlerken Bayern, Leipzig'in dar savunma düzenini hızlı yön değiştiren paslarla ve doğrudan kaleye yönelen etkili hücumlarla aşarak rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

İkinci yarıda da tempo düşmedi; Bayern'in hücumdaki akıcı oyunu, Martin Demichelis'in ekibinin çözüm bulamayacağı kadar karmaşıktı. Yüzde 62 topa sahip olma oranı ve 3,76'lık beklenen gol (xG) değeriyle ev sahibi ekip, oyunun her aşamasında üstünlük kurdu. Savunma hattını ileride tutarak oyun alanını daralttı ve Leipzig'e yalnızca ara sıra kontra atak fırsatı verdi. Konuk ekibin son bölümde bulduğu teselli golüne rağmen Vincent Kompany'nin oyuncuları, hücumdaki etkinlikleri ve oyun düzenindeki disiplinleriyle güçlü bir mesaj vererek liderliğe yükseldi.

  • imago-sport-1084655221.jpgBeautiful Sports International

    Kaleci ve defans

    Jonas Urbig - 7/10

    Bayern Münih’in rakip yarı sahadaki üstünlüğü uzun süre kalesini koruduğu için Urbig nispeten sakin bir akşam geçirdi. Maç boyunca üç kurtarış yaptı ve fazla pozisyonla karşılaşmamasına rağmen konsantrasyonunu korudu. Uzatma dakikalarında Maksimovic’in şutuyla gol yemesi talihsizlikti. Pasları ise güvenilirdi ve Bayern Münih’in toplam 666 pasına katkıda bulundu.

    Dayot Upamecano - 8/10

    Fransız futbolcu, önde kurulan savunma hattını büyük bir otoriteyle yöneterek etkileyici bir performans sergiledi. Leipzig’in nadir gelişen hızlı hücum girişimlerini durdurmada önemli rol oynayan Upamecano, geriye dönüşlerdeki hızıyla Nkunku’nun yarattığı tehdidi etkisiz hâle getirdi. Oyun kurulurken orta sahaya çıkabilmesi, Bayern Münih’in saha hâkimiyetini sürdürmesine yardımcı oldu.

    Min-jae Kim - 7/10

    Kim, 77. dakikada oyundan alınana kadar savunmanın merkezinde fiziksel gücüyle öne çıktı. Hava toplarında üstünlük kurdu ve Brown’ın ileriye yaptığı ataklarda gerekli savunma desteğini sağladı. Pozisyon bilgisi kusursuzdu; maçın ilk bir saatinde Leipzig’in hücum oyuncularına hatlar arasında boşluk bırakmadı.

    Nathaniel Brown - 8/10

    Bek oyuncusu, savunmadaki sağlamlığını hücuma önemli katkılarla birleştirerek mükemmel bir performans sergiledi. Brown, ileriye koşusunu kusursuz zamanlayarak Harry Kane’in 53. dakikadaki golüne kritik bir asist yaptı. Bu katkısından kısa süre sonra oyundan alınan Brown, Bayern Münih’in beş gollük fark yakalamasında kilit rol oynadı.

    Konrad Laimer - 7/10

    Laimer, eski kulübüne karşı kendine özgü çalışkanlığını ve taktiksel esnekliğini ortaya koydu. Taktik faul nedeniyle 51. dakikada sarı kart görse de sahanın orta bölümündeki enerjisi, Bayern Münih’in top kaybı sonrası baskı düzeni için çok önemliydi. Kompany kadrosunda rotasyona gitmek isterken Laimer, 60. dakikadan hemen önce oyundan alındı.


  • imago-sport-1084654739.jpgEibner

    Orta saha

    Joshua Kimmich - 8/10

    Kaptan, orta sahanın gerisinden oyunun temposunu belirleyerek Bayern'in üstünlüğünün baş mimarı oldu. Kimmich, 12. dakikada Luis Diaz'ın attığı açılış golünün asistini yaparak maçın geri kalanına damga vuracak performansının ilk işaretini verdi. Ancak 12. dakikadaki bu katkı, etkisinin yalnızca küçük bir parçasıydı. İleriye dönük paslarıyla rakip hatları sürekli aştı.

    Aleksandar Pavlovic - 8/10

    Pavlovic, ikili ön liberodaki rolüne giderek daha fazla alışıyor. Hücum sezgilerini ortaya koyarak 26. dakikada kendisi de gol attı, Bayern'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve Leipzig'in maç başındaki planını fiilen bozdu. Topu hızla yeniden dolaşıma sokma becerisi, sahada kaldığı 59 dakika boyunca hücum dörtlüsünün baskısını sürdürmesine olanak tanıdı.

    Ismael Saibari - 7/10

    Saibari, geçiş oyununda önemli bir bağlantı görevi gördü. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da çalışma temposu ve saha içindeki konumlanma farkındalığı, Olise ve Diaz'ın değerlendirebileceği boşlukların oluşmasına yardımcı oldu. İyi bir performansın ardından, 59. dakikada yapılan üç oyuncu değişikliği kapsamında oyundan alındı.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-LEIPZIGAFP

    Hücum

    Michael Olise - 9/10

    Yaz transferi Olise, göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Bayern Münih'in üçüncü golünü 34. dakikada attı, 69. dakikada ise Luis Diaz'ın hat-trick yaptığı golün asistini yaptı. Dar alanlardaki teknik becerisi ve kanattaki oyun görüşü karşısında David Raum zorlandı. Olise, takım arkadaşları için sürekli yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlar yarattı.

    Luis Diaz - 10/10

    Maçın tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Durdurulması mümkün olmayan Diaz, 12, 47 ve 69. dakikalarda attığı gollerle bitiriciliğini konuşturduğu bir hat-trick yaptı. Topsuz alandaki hareketliliği dünya çapındaydı; Leipzig savunmasındaki boşlukları sürekli buldu. İster yakın mesafeden gol vursun ister savunmacıların üzerine gitsin, bu galibiyete damgasını vuran hücum gücüydü.

    Harry Kane - 9/10

    53. dakikada yalnızca bir gol atmasına rağmen Kane'in takımın hücumuna genel katkısı çok büyüktü. Olise ve Diaz'a birer asist yaparak üst düzey oyun kurma becerisini gösterdi. Topsuz alandaki özverili hareketliliği, kanat oyuncularının etkili olmasını sağlayan karmaşayı yarattı ve yalnızca bir ceza sahası golcüsü olmadığını kanıtladı.


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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Josip Stanisic - 6/10

    59. dakikada oyuna giren Stanisic, savunmaya taze güç kattı. Basit oynadı ve Bayern'in maçı rahatça tamamlamasına yardımcı oldu.

    Lennart Karl - 6/10

    Genç oyuncu, yüksek tempolu bir ortamda değerli bir yarım saatlik deneyim kazandı. Bayern süreyi kontrol etmeye çalışırken pas oyununa iyi uyum sağladı.

    Serge Gnabry - 6/10

    Yorulan Pavlovic'in yerine giren Gnabry, kontrataklarda farklı bir tehdit oluşturdu. Ancak oyuna dahil olduğunda maçın temposu doğal olarak düşmüştü.

    Tom Bischof - 6/10

    Saibari'nin yerine girdi ve takımın hücum bölgesindeki düzenini korudu.

    Sacha Boey - Not yok

    Kim'in yerine maçın son bölümünde oyuna giren Boey'nin karşılaşmaya kayda değer bir etki yapacak kadar zamanı olmadı.

    Vincent Kompany - 9/10

    Kompany taktik mücadeleyi açık ara kazandı. Önde baskıya dayalı 4-2-3-1 tercihi, Leipzig'in geriden oyun kurmasını tamamen engelledi. Hatları arasındaki mesafe kusursuzdu ve zamanında yaptığı değişiklikler, 6-1'lik skoru koruyacak enerji seviyesinin sürmesini sağladı. Bu Bayern takımına acımasız bir verimlilik kazandırdığı açık.

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