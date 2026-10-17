Bayern Münih, Allianz Arena'da taktik açıdan ders niteliğinde bir performans sergileyerek Rb Leipzig'i 6-1 mağlup etti ve ligdeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Bayern Münih, ilk düdükten itibaren yoğun bir önde baskı kurarak konuk ekibi derinde savunma yapmaya zorladı. Leipzig'in savunması, Bayern'in toplam 29 şutuna sonunda dayanamadı. İlk yarıda gelen üç gol maçın gidişatını belirlerken Bayern, Leipzig'in dar savunma düzenini hızlı yön değiştiren paslarla ve doğrudan kaleye yönelen etkili hücumlarla aşarak rakip savunmaya zor anlar yaşattı.
İkinci yarıda da tempo düşmedi; Bayern'in hücumdaki akıcı oyunu, Martin Demichelis'in ekibinin çözüm bulamayacağı kadar karmaşıktı. Yüzde 62 topa sahip olma oranı ve 3,76'lık beklenen gol (xG) değeriyle ev sahibi ekip, oyunun her aşamasında üstünlük kurdu. Savunma hattını ileride tutarak oyun alanını daralttı ve Leipzig'e yalnızca ara sıra kontra atak fırsatı verdi. Konuk ekibin son bölümde bulduğu teselli golüne rağmen Vincent Kompany'nin oyuncuları, hücumdaki etkinlikleri ve oyun düzenindeki disiplinleriyle güçlü bir mesaj vererek liderliğe yükseldi.