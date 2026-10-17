Jonas Urbig - 7/10

Bayern Münih’in rakip yarı sahadaki üstünlüğü uzun süre kalesini koruduğu için Urbig nispeten sakin bir akşam geçirdi. Maç boyunca üç kurtarış yaptı ve fazla pozisyonla karşılaşmamasına rağmen konsantrasyonunu korudu. Uzatma dakikalarında Maksimovic’in şutuyla gol yemesi talihsizlikti. Pasları ise güvenilirdi ve Bayern Münih’in toplam 666 pasına katkıda bulundu.

Dayot Upamecano - 8/10

Fransız futbolcu, önde kurulan savunma hattını büyük bir otoriteyle yöneterek etkileyici bir performans sergiledi. Leipzig’in nadir gelişen hızlı hücum girişimlerini durdurmada önemli rol oynayan Upamecano, geriye dönüşlerdeki hızıyla Nkunku’nun yarattığı tehdidi etkisiz hâle getirdi. Oyun kurulurken orta sahaya çıkabilmesi, Bayern Münih’in saha hâkimiyetini sürdürmesine yardımcı oldu.

Min-jae Kim - 7/10

Kim, 77. dakikada oyundan alınana kadar savunmanın merkezinde fiziksel gücüyle öne çıktı. Hava toplarında üstünlük kurdu ve Brown’ın ileriye yaptığı ataklarda gerekli savunma desteğini sağladı. Pozisyon bilgisi kusursuzdu; maçın ilk bir saatinde Leipzig’in hücum oyuncularına hatlar arasında boşluk bırakmadı.

Nathaniel Brown - 8/10

Bek oyuncusu, savunmadaki sağlamlığını hücuma önemli katkılarla birleştirerek mükemmel bir performans sergiledi. Brown, ileriye koşusunu kusursuz zamanlayarak Harry Kane’in 53. dakikadaki golüne kritik bir asist yaptı. Bu katkısından kısa süre sonra oyundan alınan Brown, Bayern Münih’in beş gollük fark yakalamasında kilit rol oynadı.

Konrad Laimer - 7/10

Laimer, eski kulübüne karşı kendine özgü çalışkanlığını ve taktiksel esnekliğini ortaya koydu. Taktik faul nedeniyle 51. dakikada sarı kart görse de sahanın orta bölümündeki enerjisi, Bayern Münih’in top kaybı sonrası baskı düzeni için çok önemliydi. Kompany kadrosunda rotasyona gitmek isterken Laimer, 60. dakikadan hemen önce oyundan alındı.



