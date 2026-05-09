Bayern Münih'in Konrad Laimer ile görüşmeleri çıkmaza girdi; kulüp yöneticisi Avusturyalı yıldızla 'aradaki mesafeyi kapatmaya' çalışıyor
Eberl, sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girildiğini kabul ediyor
Bayern ile Laimer arasındaki sözleşme görüşmeleri şu anda Almanya'da manşetleri süslüyor. Her iki taraf da ilişkilerini sürdürme isteğini dile getirmiş olsa da, sportif direktör Max Eberl son haftalarda ilerleme kaydedilemediğini doğruladı. Bayern'in Wolfsburg ile oynadığı maçın ardından Sky'a konuşan Eberl, durumla ilgili samimi bir açıklama yaptı.
"Şu anda birbiriyle uyuşmayan iki bakış açısı var. Konni ile sözleşmemizi uzatmak istiyoruz, bu bir gerçek. Şimdi beklentiler konusunda bir şekilde bir orta yol bulmalıyız," dedi Eberl.
Mali talepler gerginliğe yol açıyor
Taktiksel esnekliği ve yüksek çalışma temposu ile büyük beğeni toplayan Laimer, 2023 yazından beri Bayern'de forma giyiyor. Mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek ve o tarihte Avusturyalı oyuncu 30 yaşında olacak. Ancak kulübün, görüşmelerde daha sıkı mali sınırlar belirleme yönündeki yeni politikası, orta saha oyuncusunun kişisel değer beklentisiyle çelişiyor gibi görünüyor.
28 yaşındaki oyuncunun şu anki yıllık maaşı tahmini olarak 8-9 milyon avro civarında, ancak haberlere göre yıllık yaklaşık 15 milyon avroya varan önemli bir zam bekliyor. Bu rakamın, Bayern yönetiminin şu aşamada sunmaya hazır olduğu rakamın oldukça üzerinde olduğu düşünülüyor ve bu da Eberl'in "kapatılması gereken bir uçurum" olarak tanımladığı mevcut çıkmaza yol açıyor.
Hoeness, mali sınırlamalar getirilmesini istiyor
Laimer'in değeri konusundaki tartışmalar kulübün üst kademelerine kadar uzanmış durumda; onursal başkan Uli Hoeness de maaş disiplininin gerekliliği konusunda görüşlerini dile getirdi. Hoeness, Laimer'in takıma yaptığı katkılara hayranlık duysa da, hiçbir oyuncunun kulübün mali yapısından daha önemli olmadığını açıkça belirtti. Efsanevi isim, maaş giderlerini kontrol altında tutmak için zor kararlar alınması gerektiğini vurguladı.
Hoeness, DAZN'e verdiği demeçte, "Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için olduğu kadar kulübün dış imajı için de son derece önemli. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor" dedi. Ancak, sert bir uyarıda da bulundu: "Ama o Maradona değil. Ve bu tür oyuncular, sınırlar olduğunu kabul etmelidir." Bu sert sözlere rağmen Eberl, müzakerelerin profesyonel bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Aramızda hiçbir husumet yok" dedi.
Kroos, Avusturyalı yıldızı savundu
Kulüp yönetimi itidale çağırırken, eski Bayern Münih yıldızı Toni Kroos, Laimer’in istediği maaşı alması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Real Madrid efsanesi ve 2014 Dünya Kupası şampiyonu, orta sahada “kirli işleri” yapan “görünmez kahramanların” öneminin, günümüzün maaş yapılarında genellikle yeterince yansıtılmadığını düşünüyor. Kroos, podcast’inde Laimer’in maçlar üzerindeki etkisinin daha yüksek bir maaş seviyesini haklı çıkardığını savundu.
"O, takım için önemli. Önemini kanıtladı. Ve 40 gol atmayan oyunculara fazladan bir euro ödemenin değerini küçümsememelisiniz," dedi Kroos podcast'inde. Laimer'in durumu devam ederken, Bayern, en güvenilir oyuncularından birini Bavyera'da mutlu tutarken, mali dengeleri sağlamlaştırmak gibi zor bir görevle karşı karşıya.