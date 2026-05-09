Bayern Münih'in Konrad Laimer ile görüşmeleri çıkmaza girdi; kulüp yöneticisi Avusturyalı yıldızla 'aradaki mesafeyi kapatmaya' çalışıyor

Bayern ile Laimer arasındaki sözleşme görüşmeleri şu anda Almanya'da manşetleri süslüyor. Her iki taraf da ilişkilerini sürdürme isteğini dile getirmiş olsa da, sportif direktör Max Eberl son haftalarda ilerleme kaydedilemediğini doğruladı. Bayern'in Wolfsburg ile oynadığı maçın ardından Sky'a konuşan Eberl, durumla ilgili samimi bir açıklama yaptı.

"Şu anda birbiriyle uyuşmayan iki bakış açısı var. Konni ile sözleşmemizi uzatmak istiyoruz, bu bir gerçek. Şimdi beklentiler konusunda bir şekilde bir orta yol bulmalıyız," dedi Eberl.