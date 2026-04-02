Getty/GOAL
Çeviri:
Bayern Münih'in Kane'i satabileceğini kabul etmesinin ardından Manchester United'a 'saçma' bir transfer tavsiyesi geldi
Kane'in sözleşmesindeki serbest kalma maddelerinin süresi doldu
Bayern, Kane ile 2027 yazına kadar süren bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmedeki serbest kalma maddelerinin süresi dolmuş durumda; bu da 32 yaşındaki oyuncunun 57 milyon sterlin (75 milyon dolar) karşılığında hiçbir kulüp tarafından transfer edilemeyeceği anlamına geliyor.
Allianz Arena'da yeni bir sözleşme teklifinin masaya yatırıldığı söyleniyor. Alman şampiyonu, 136 maçta 133 gol atan bu oyuncunun kadrosunda kalmasını sağlamak istiyor. Ancak, uzaktan gelen ilginin engellenmesinin zor olabileceği de kabul ediliyor.
- Getty
İstenen fiyat: Kane'in değeri ne kadar?
Onursal başkan Uli Hoeness, Kane’in geleceği hakkında sorulan bir soruya kickerdergisine şu yanıtı verdi: “Serbest kalma maddesini kullanmadı, bu da 2027 yazına kadar kesinlikle burada sözleşmesi olduğu anlamına geliyor. Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla, o ve ailesi burada son derece rahat hissediyorlar. Bir Suudi kulübünün ne zaman ortaya çıkıp masaya büyük bir meblağ koyacağı belli olmaz... Ama o kendini burada evinde hissediyor.”
Hoeness, eski Tottenham forvetinin performansında herhangi bir düşüş belirtisi görülmemesi nedeniyle Kane'in potansiyel transfer bedeli hakkında şunları ekledi: “Liverpool'un Alexander Isak'ı 150 milyon avroya mal oldu. Eğer o 150 milyon avro değerindeyse, Harry 250 milyon avro değerindedir.”
Manchester United, Kane'e olan ilgisini yeniden canlandırabilir mi?
United’ın, yaşlanan bu forvet için bu kadar yüksek bir ücret ödemesi söz konusu olamaz – Kane’in rekorları göz önüne alındığında bile – ancak bu korkutucu forvet mevcut sözleşmesinin son yılına girerse, kulüp bir anlaşma olasılığını değerlendirmek isteyebilir.
Bir zamanlar Red Devils'ın baş scout'u olan Mick Brown, Kane'in transfer piyasasına çıkması halinde United'ın bu konuyu gündeme getireceğine inanıyor. Brown, Football Insider'a şunları söyledi: "Harry Kane'in geleceği ilginç olacak. Her şey onun ne yapmak istediğine bağlı olacak, çünkü konuştuğunuz herkes onun Bayern Münih'te mutlu olduğunu söylüyor, ancak şimdi başka bir takıma transfer olabileceği öne sürülüyor.
“Hoeness gibi insanlar böyle şeyler söylediğinde, elbette bunun farkında olursunuz. Eğer sözleşme görüşmeleri planlandığı gibi gitmezse ve kulüp, Kane’in Suudi Arabistan’a gitmeye ikna edilebileceğini düşünürse, Premier Lig kulüplerinin harekete geçmesini engelleyen ne olabilir?
“Kim olursa olsun, Man United ya da başka bir kulüp, Kane Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünüyorsa, ona bakmamak aptallık olur. İngiltere'ye dönüp Shearer'ın rekorunu kırmak isteyebilir, Tottenham'dan ayrılırken herkes bunu konuşuyordu.
“Her şeye bakılırsa, bence Bayern'de mutlu ve bu durum muhtemelen değişmeyecek, ancak ayrılabileceğine dair bir işaret varsa, ilgi olacaktır.”
- Getty
Kırmızı Şeytanlar, diğer hücum seçeneklerine yatırım yaptı
Kane, geçmişte Manchester United'ın transfer listesine girmişti, ancak Premier Lig'deki rakibi Tottenham ile hiçbir zaman bir anlaşmaya varılamadı. Kulüp, Rasmus Hojlund ve Benjamin Sesko gibi isimler de dahil olmak üzere forvetlere yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor, ancak rekor kıran Kane'i memleketine geri getirebilecek her türlü fırsatı memnuniyetle karşılayacaktır.