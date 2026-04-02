Bayern Münih'in Kane'i satabileceğini kabul etmesinin ardından Manchester United'a 'saçma' bir transfer tavsiyesi geldi

United’ın, yaşlanan bu forvet için bu kadar yüksek bir ücret ödemesi söz konusu olamaz – Kane’in rekorları göz önüne alındığında bile – ancak bu korkutucu forvet mevcut sözleşmesinin son yılına girerse, kulüp bir anlaşma olasılığını değerlendirmek isteyebilir.

Bir zamanlar Red Devils'ın baş scout'u olan Mick Brown, Kane'in transfer piyasasına çıkması halinde United'ın bu konuyu gündeme getireceğine inanıyor. Brown, Football Insider'a şunları söyledi: "Harry Kane'in geleceği ilginç olacak. Her şey onun ne yapmak istediğine bağlı olacak, çünkü konuştuğunuz herkes onun Bayern Münih'te mutlu olduğunu söylüyor, ancak şimdi başka bir takıma transfer olabileceği öne sürülüyor.

“Hoeness gibi insanlar böyle şeyler söylediğinde, elbette bunun farkında olursunuz. Eğer sözleşme görüşmeleri planlandığı gibi gitmezse ve kulüp, Kane’in Suudi Arabistan’a gitmeye ikna edilebileceğini düşünürse, Premier Lig kulüplerinin harekete geçmesini engelleyen ne olabilir?

“Kim olursa olsun, Man United ya da başka bir kulüp, Kane Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünüyorsa, ona bakmamak aptallık olur. İngiltere'ye dönüp Shearer'ın rekorunu kırmak isteyebilir, Tottenham'dan ayrılırken herkes bunu konuşuyordu.

“Her şeye bakılırsa, bence Bayern'de mutlu ve bu durum muhtemelen değişmeyecek, ancak ayrılabileceğine dair bir işaret varsa, ilgi olacaktır.”