Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'nin Bernabeu'da sergilediği Şampiyonlar Ligi performansı sonrasında Real Madrid, 160 milyon avroluk bir transfer hamlesi planlıyor
Bernabeu'nun muhteşem performansı Madrid'in ilgisini çekti
Alman futbol muhabiri Christian Falk’a göre, Olise Salı günü Santiago Bernabéu’da sergilediği olağanüstü bireysel performansın ardından Real Madrid’in en öncelikli transfer hedefi haline geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Harry Kane’in golüne hayati bir asist yaparak ve maç boyunca Madrid savunmasını sürekli zorlayarak, tartışmasız gecenin yıldızı oldu.
Fransız oyuncu, Madrid'in kendi sahasında, Madrid'in süperstarları Kylian Mbappe ve Vinicius Jr'ı gölgede bıraktı. Bu ustaca performansın, Florentino Perez'i kanat oyuncusu için büyük bir transfer hamlesi yapmaya ikna ettiği ve kulüp yönetiminin onu hücum yapbozunun son parçası olarak gördüğü bildiriliyor.
Rekor kıran bir transfer paketi hazırlanıyor
Falk, CF Bayern Insider aracılığıyla Real Madrid’in Bayern’i satışa ikna etmek için 160 milyon ila 165 milyon avro civarında bir ilk teklif hazırladığını öne sürdü. Olise, Vincent Kompany yönetiminde bu sezon muhteşem bir performans sergiliyor; tüm turnuvalarda toplamda 16 gol ve 24 asistle, İspanya’nın başkentinde konuşulan astronomik rakamları haklı çıkarıyor.
Liverpool'un da eski Crystal Palace oyuncusuna ilgi duyduğu söyleniyor, ancak Bernabeu'nun cazibesi ve Los Blancos'un finansal gücü, onları en avantajlı konuma getirebilir.
Bayern Münih, "satılık değil" tutumunda kararlı
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilginin giderek artmasına rağmen, Bayern Münih değerli oyuncusu konusunda son derece kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor. Spor direktörü Max Eberl, teklifin büyüklüğü ne olursa olsun kulübün bu kanat oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirmeye bile almayacağına dair iddiaları şimdiden yalanladı.
Sözleşme durumu ve gelecekteki görünüm
Bayern açısından en önemli nokta, Olise'nin mevcut sözleşmesinde geçerli bir serbest kalma maddesi bulunmadığı için oyuncunun kaderini tamamen ellerinde tutuyor olmalarıdır. Bu satın alma opsiyonunun olmaması, Madrid'in Bayern yönetimiyle doğrudan görüşmek zorunda kalacağı anlamına geliyor; Bayern yönetimi ise şu anda diğer kulüplerin ilgisini uzak tutmak için Olise'yi daha uzun süreli bir sözleşmeye bağlamaya odaklanmış durumda.
Real Madrid'in ısrarı ve potansiyel 100 milyon euroluk bir teklifin bu tutumu değiştirebilecek mi, bu önümüzdeki yaz transfer döneminin en büyük sorusu olmaya devam ediyor.