Hans Joachim Watzke 2026
Tim Ursinus

Çeviri:

"Bayern Münih'in galibiyetinden nadiren bu kadar sevindim": BVB patronu Watzke, FCB'nin başarısından çok memnun

FC Bayern Münih, bu günlerde BVB'nin patronu Hans-Joachim Watzke'yi bile hayran bırakıyor.

Borussia Dortmund Başkanı, Cumartesi günü HSV'ye karşı alınan 3-2'lik heyecanlı galibiyetin ardından Almanya'nın rekor şampiyonuna büyük övgüler yağdırdı.

  • Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde BVB'yi play-off'larda eleyen Atalanta Bergamo'ya karşı sergilenen iki etkileyici performans, Watzke'yi oldukça etkiledi. "Bayern Münih'in galibiyetinden nadiren bu kadar sevinmişimdir, çünkü sonuç o kadar net ve kesindi. Bu harikaydı," dedi Sky'a verdiği demeçte.

    Watzke'ye göre FCB "şu anda Avrupa'nın en iyi takımı". Bu sezon, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı, kulüp tarihindeki üçüncü kez arzulanan üçlü kupayı kazanabilir. Şampiyonluk neredeyse garantilenmişken, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ve DFB Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen bekliyor.

  • GERMANY-FBL-BUNDESLIGA-DORTMUND-AGMAFP

    Watzke: "Almanya şampiyonu olup olamayacağınızı Bayern belirler"

    Watzke, BVB'nin sezonunun "bir kusuru" olduğunu vurguladı: "Bu konuda lafı dolandırmamıza gerek yok. Futbol dünyasından olan herkes, kötü bir gün geçirdiğimizi bilir. Bergamo'da bu durum bizi mahvetti, özellikle de dramatik açıdan. Bundesliga'da durum gerçekten iyi. Sanırım 2016'dan beri bu kadar çok puan toplamamıştık. Tek sorun, Alman şampiyonu olup olamayacağınızı her zaman Bayern'in belirlemesi."

    27 maç gününde 61 puan toplayan Borussia, geçen sezonun puanını (57) şimdiden aştı ve hatta Jürgen Klopp yönetimindeki 2012 şampiyonasında elde edilen 82 puanlık rekoru da geçebilir. Bu sezon ikinci sıra garantilenmiş gibi görünüyor. Takipçilerle arasındaki fark 11 puan, ancak VfB Stuttgart pazar günü FC Augsburg'u yenerek bu farkı azaltabilir.

  • BVB'nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Ousmane DembeleForvetStade Rennes201635,5 milyon euro
    Sebastien HallerForvetAjax Amsterdam202231 milyon euro
    Mats HummelsDefansFC Bayern201930,5 milyon euro
    Jobe BellinghamOrta sahaAFC Sunderland202530,5 milyon euro
    Jude BellinghamOrta sahaBirmingham City202030,15 milyon euro
