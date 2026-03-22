"Bayern Münih'in galibiyetinden nadiren bu kadar sevindim": BVB patronu Watzke, FCB'nin başarısından çok memnun

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde BVB'yi play-off'larda eleyen Atalanta Bergamo'ya karşı sergilenen iki etkileyici performans, Watzke'yi oldukça etkiledi. "Bayern Münih'in galibiyetinden nadiren bu kadar sevinmişimdir, çünkü sonuç o kadar net ve kesindi. Bu harikaydı," dedi Sky'a verdiği demeçte.

Watzke'ye göre FCB "şu anda Avrupa'nın en iyi takımı". Bu sezon, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı, kulüp tarihindeki üçüncü kez arzulanan üçlü kupayı kazanabilir. Şampiyonluk neredeyse garantilenmişken, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ve DFB Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen bekliyor.