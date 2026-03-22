Borussia Dortmund Başkanı, Cumartesi günü HSV'ye karşı alınan 3-2'lik heyecanlı galibiyetin ardından Almanya'nın rekor şampiyonuna büyük övgüler yağdırdı.
"Bayern Münih'in galibiyetinden nadiren bu kadar sevindim": BVB patronu Watzke, FCB'nin başarısından çok memnun
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde BVB'yi play-off'larda eleyen Atalanta Bergamo'ya karşı sergilenen iki etkileyici performans, Watzke'yi oldukça etkiledi. "Bayern Münih'in galibiyetinden nadiren bu kadar sevinmişimdir, çünkü sonuç o kadar net ve kesindi. Bu harikaydı," dedi Sky'a verdiği demeçte.
Watzke'ye göre FCB "şu anda Avrupa'nın en iyi takımı". Bu sezon, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı, kulüp tarihindeki üçüncü kez arzulanan üçlü kupayı kazanabilir. Şampiyonluk neredeyse garantilenmişken, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ve DFB Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen bekliyor.
- AFP
Watzke: "Almanya şampiyonu olup olamayacağınızı Bayern belirler"
Watzke, BVB'nin sezonunun "bir kusuru" olduğunu vurguladı: "Bu konuda lafı dolandırmamıza gerek yok. Futbol dünyasından olan herkes, kötü bir gün geçirdiğimizi bilir. Bergamo'da bu durum bizi mahvetti, özellikle de dramatik açıdan. Bundesliga'da durum gerçekten iyi. Sanırım 2016'dan beri bu kadar çok puan toplamamıştık. Tek sorun, Alman şampiyonu olup olamayacağınızı her zaman Bayern'in belirlemesi."
27 maç gününde 61 puan toplayan Borussia, geçen sezonun puanını (57) şimdiden aştı ve hatta Jürgen Klopp yönetimindeki 2012 şampiyonasında elde edilen 82 puanlık rekoru da geçebilir. Bu sezon ikinci sıra garantilenmiş gibi görünüyor. Takipçilerle arasındaki fark 11 puan, ancak VfB Stuttgart pazar günü FC Augsburg'u yenerek bu farkı azaltabilir.
BVB'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet Stade Rennes 2016 35,5 milyon euro Sebastien Haller Forvet Ajax Amsterdam 2022 31 milyon euro Mats Hummels Defans FC Bayern 2019 30,5 milyon euro Jobe Bellingham Orta saha AFC Sunderland 2025 30,5 milyon euro Jude Bellingham Orta saha Birmingham City 2020 30,15 milyon euro