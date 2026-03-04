Getty Images Sport
Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Robert Lewandowski'nin rekorunu kırmak için beklenen gol sayısını nasıl planladığını açıklarken, zihninin içinden sesler geliyor
Bölümleştirme psikolojisi
2023 yılında Bavyera'ya geldiğinden beri Kane, Bayern'in hücumunu dönüştürdü ve şu anda tarihin eşiğinde bulunuyor. Borussia Dortmund'u 3-2 yendikleri maçta üst üste dördüncü kez ligde iki gol atan 32 yaşındaki oyuncu, sadece 24 maçta 30 lig golüne ulaştı. Bu olağanüstü gol ortalaması, kaçınılmaz olarak Lewandowski'nin 41 golle yeni bir rekor kırdığı tarihi 2020-21 sezonuyla karşılaştırılmaya başlandı. Taraftarlar ve yorumcular bu rekoru aşmak için gerekli son hesaplamalara odaklanırken, Kane çok daha odaklanmış bir yaklaşım sergilediğini açıkladı. Sezonu 42 gol için bir maraton olarak görmek yerine, onu bir dizi sprint olarak ele alıyor ve programı belirli aralıklara bölüyor. Bu metodoloji, yaklaşan maçların zorluk derecesine ve yerine göre acil ve gerçekçi hedefler belirleyerek yüksek performans seviyesini korumasına olanak tanıyor.
Mart ayı için standart belirleme
Bild'den Heiko Niedderer ile konuşan Kane, önümüzdeki haftalar için içsel beklentilerini nasıl belirlediğini ayrıntılı olarak anlattı. "Rekorların kendisine bakıp 'Şimdi bu rekoru kırmak istiyorum' demiyorum" diye açıkladı. "Yaptığım şey, maçları aşamalara ayırmak. Örneğin, şu andan uluslararası ara verileceği zamana kadar beş maçımız var. Kendime 'Beş gol atabilir miyim?' diye soruyorum.
Forvet, bu hedefleri maçların bağlamına göre, örneğin Şampiyonlar Ligi rakiplerinin savunma gücü veya Allianz Arena'da oynamanın avantajı gibi faktörlere göre ayarladığını belirtti. Mart sonuna kadar olan mevcut dönem için Kane kendine net bir hedef belirledi: "Beş gol daha! Beş maçta, her maçta bir gol atabileceğimi umuyorum. Ama tabii ki, bu sayı her zaman biraz daha fazla veya biraz daha az olabilir. Beş gol iyi bir hedef olur ve en önemlisi: beş galibiyet!"
Lewandowski kriterine saygı göstermek
Elit gol ortalamasına rağmen Kane, Lewandowski'nin 41 golünü geçmenin zorluğu konusunda gerçekçi davranıyor. Polonyalı oyuncunun rekorunun, yüksek verimliliği nedeniyle benzersiz bir şekilde etkileyici olduğunu kabul ediyor. Lewandowski, rekor kırdığı sezon boyunca sakatlık nedeniyle birkaç maçı kaçırmış ve sadece 29 maçta forma giymiş, ancak çok sayıda hat-trick yaparak bunu telafi etmişti. Kane, "Onu geçmek zor olacak" diyerek, şu anki başarı şansını "oldukça eşit" olarak değerlendiriyor. Kane, önceki Bundesliga efsanelerinin belirlediği birçok rekoru eşitledi veya aştı, ancak İngiltere kaptanı, nihai sonucu başkalarının tahmin etmesini tercih ediyor.
Belirleyici beş maçlık seri
Bayern, Kane'in beş gol hedefini ve birçok cephede kupa kazanma arayışını sınayacak önemli bir aya giriyor. Şu anda Bundesliga'nın zirvesinde 11 puan farkla lider olan Vincent Kompany'nin takımı, bu Cuma Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak ve ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta ile Bergamo'da yüksek riskli bir deplasmana çıkacak. Takvim yoğunluğunu koruyor: İtalyan takımıyla oynanacak rövanş maçının ardından, uluslararası maçlar arası ara vermeden hemen önce Union Berlin ile evinde karşılaşacak.
Kane'in son dönemdeki formu, mükemmel bir zamanda zirveye ulaştığını gösteriyor. Ancak önümüzdeki birkaç hafta önemli bir engel teşkil ediyor; Atalanta'nın agresif savunma stili ve Avrupa futbolunun eleme maçlarının baskısı, onun klinik bitiriciliğinin en iyisini gerektirecek. Kendi kendine koyduğu hedefe ulaşırsa, Nisan ayına girerken rekor kitaplarında yerini garantilemek için sadece birkaç gol atması gerekecek.
