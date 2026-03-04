Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Robert Lewandowski'nin rekorunu kırmak için beklenen gol sayısını nasıl planladığını açıklarken, zihninin içinden sesler geliyor

Bild'den Heiko Niedderer ile konuşan Kane, önümüzdeki haftalar için içsel beklentilerini nasıl belirlediğini ayrıntılı olarak anlattı. "Rekorların kendisine bakıp 'Şimdi bu rekoru kırmak istiyorum' demiyorum" diye açıkladı. "Yaptığım şey, maçları aşamalara ayırmak. Örneğin, şu andan uluslararası ara verileceği zamana kadar beş maçımız var. Kendime 'Beş gol atabilir miyim?' diye soruyorum.

Forvet, bu hedefleri maçların bağlamına göre, örneğin Şampiyonlar Ligi rakiplerinin savunma gücü veya Allianz Arena'da oynamanın avantajı gibi faktörlere göre ayarladığını belirtti. Mart sonuna kadar olan mevcut dönem için Kane kendine net bir hedef belirledi: "Beş gol daha! Beş maçta, her maçta bir gol atabileceğimi umuyorum. Ama tabii ki, bu sayı her zaman biraz daha fazla veya biraz daha az olabilir. Beş gol iyi bir hedef olur ve en önemlisi: beş galibiyet!"