Bayern Münih’in forveti Ballon d’Or adayları arasında gösterilirken, Harry Kane’in ‘garip’ bir şekilde göz ardı edilmesi İngiltere efsanesi Wayne Rooney’i şaşırttı

Rooney, Kane’in her zaman büyük bir hayranı olmuştur ve Press Association Sport’a onun neden önemli bireysel ödülleri hak ettiğini şöyle açıklamıştır: “Kariyeri boyunca gösterdiği performans tutarlıdır: hem kulüp hem de milli takım düzeyinde goller attı, gollere imza attı. Bunu her yıl başarıyla sürdürüyor, ancak büyük ödüller söz konusu olduğunda adı hiç geçmiyor; bunu oldukça tuhaf buluyorum.”

Kane, Altın Top ödülünü kazanmakla ilgili olarak şunları söyledi: “Elbette Ballon d’Or’u kazanmayı çok isterim. Esasen bu, o takımın en iyi oyuncusunun kazandığı bir takım ödülüdür; bu yüzden bir sezonda ne kadar iyi performans gösterirseniz gösterin, en büyük turnuvaları kazanmadığınız sürece bu sefer ödülün sahibi Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası şampiyonu olacak.”

Bir başka eski Three Lions forveti olan Emile Heskey, Kane’in 2001’deki Michael Owen’dan bu yana Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz olup olmayacağı konusunda GOAL’a şunları söyledi: “O da adaylar arasında, değil mi? Kesinlikle tartışma konusu – özellikle de gerçekte yaptıklarına, attığı tüm gollere, kırdığı gol rekorlarına bakıldığında kesinlikle adaylar arasında. İlginç olan şey, Harry Kane’in Ballon d’Or’u kazanmasından bahsediyoruz, ama İngiltere’de kalsaydı durum aynı olur muydu? Muhtemelen olmazdı.”