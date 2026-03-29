Bayern Münih’in forveti Ballon d’Or adayları arasında gösterilirken, Harry Kane’in ‘garip’ bir şekilde göz ardı edilmesi İngiltere efsanesi Wayne Rooney’i şaşırttı
Kane'in Bayern'deki istatistikleri: Maçlar ve goller
Kane'in İngiltere gol rekorunu tarihe yazdırmasına tanık olan Rooney, 32 yaşındaki forvetin dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesinden yana görünüyor. Bundesliga şampiyonu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 40 maçta 48 kez fileleri havalandırdı.
Alman deviyle oynadığı 136 maçta toplam 133 gol atan oyuncu, transfer söylentileri yatışırken Allianz Arena'da yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kane, yeni bir meydan okuma aradığına dair hiçbir işaret vermedi.
Kane, şu anda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan, yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılara imza atmasına olanak tanıyan bir kulüpte oynuyor ve kendisini dünya elitleri arasına yerleştiren istatistikler ortaya koyuyor.
Kane, 2026'da Ballon d'Or'u kazanacak mı?
Rooney, Kane’in her zaman büyük bir hayranı olmuştur ve Press Association Sport’a onun neden önemli bireysel ödülleri hak ettiğini şöyle açıklamıştır: “Kariyeri boyunca gösterdiği performans tutarlıdır: hem kulüp hem de milli takım düzeyinde goller attı, gollere imza attı. Bunu her yıl başarıyla sürdürüyor, ancak büyük ödüller söz konusu olduğunda adı hiç geçmiyor; bunu oldukça tuhaf buluyorum.”
Kane, Altın Top ödülünü kazanmakla ilgili olarak şunları söyledi: “Elbette Ballon d’Or’u kazanmayı çok isterim. Esasen bu, o takımın en iyi oyuncusunun kazandığı bir takım ödülüdür; bu yüzden bir sezonda ne kadar iyi performans gösterirseniz gösterin, en büyük turnuvaları kazanmadığınız sürece bu sefer ödülün sahibi Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası şampiyonu olacak.”
Bir başka eski Three Lions forveti olan Emile Heskey, Kane’in 2001’deki Michael Owen’dan bu yana Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz olup olmayacağı konusunda GOAL’a şunları söyledi: “O da adaylar arasında, değil mi? Kesinlikle tartışma konusu – özellikle de gerçekte yaptıklarına, attığı tüm gollere, kırdığı gol rekorlarına bakıldığında kesinlikle adaylar arasında. İlginç olan şey, Harry Kane’in Ballon d’Or’u kazanmasından bahsediyoruz, ama İngiltere’de kalsaydı durum aynı olur muydu? Muhtemelen olmazdı.”
Kaptan Kane, İngiltere'nin Dünya Kupası hedefinde kilit rol oynuyor
Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanıp ardından milli takım kaptanı olarak İngiltere’yi 2026 Dünya Kupası’na taşımak, Kane’in Ballon d’Or ödülüne ciddi bir aday olmasını sağlayacaktır. O, lig, kıtasal ve uluslararası maçların hiçbirini kaçırmak istemeyecektir.
Rooney bu zihniyeti takdir ediyor ve küresel zafer için yeni bir mücadeleye girilmeden önce bu korkutucu 9 numaranın pamuklara sarılmasını istese de, bunun yakın zamanda değişeceğini beklemiyor.
Manchester United'ın efsanesi Rooney şunları ekledi: “Bence İngiltere için çok önemli bir husus, Harry Kane'in formda olmasıdır. Eğer formda olursa, kazanırsak bunun en büyük nedenlerinden biri o olacaktır. Ancak herhangi bir maça çıkıp başka bir şey düşündüğünüz için o maça tam olarak odaklanmazsanız, potansiyel olarak sakatlanabilirsiniz.
“Herhangi bir oyuncu size, kulübünüz için oynadığınızı ve kulübünüz için oynadığınızda, sezon bitene kadar tek önemli şeyin bu olduğunu, sonra İngiltere milli takımına katıldığınızda ise İngiltere'nin ön plana çıktığını söyleyecektir. Onun hızını keseceğini sanmıyorum. Umarım Bayern Münih ligi oldukça erken kazanır ve [baş antrenör] Vincent Kompany ona biraz yardım eder!”
Bayern ve İngiltere ile kupa mücadeleleri
Bundesliga'da Bayern, ligin bitmesine yedi maç kala liderlik koltuğunda 9 puan farkla oturuyor. Takım, Real Madrid ile Avrupa'da çeyrek finalde zorlu bir karşılaşmaya çıkacak; Kane ise Salı günü Wembley Stadyumu'nda İngiltere'nin Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde milli takımda görev yapıyor.