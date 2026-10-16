Getty Images Sport
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Bayern Münih’in deneyimli ismi Manuel Neuer yine sahalardan uzak: Vincent Kompany, Augsburg karşısındaki felaket performansın ardından bir türlü geçmeyen sakatlık hakkında konuştu
Kompany'den Neuer'in durumuna ilişkin endişe verici açıklama
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Neuer'in Leipzig ile oynanacak Bundesliga maçında forma giymesinin ciddi şekilde şüpheli olduğunu açıkladı. Efsanevi kaleci, Norveç'e yapılan son Şampiyonlar Ligi seyahatinde kadroya alınmamasına neden olan ayak sakatlığıyla mücadele ediyor ve henüz A takımla tam kapasite antrenmanlara dönmedi. Belçikalı teknik direktör, kaptanı konusunda temkinli davranıyor ve onun ilk 11'e dönüşü için kesin bir tarih vermiyor.
“Manu dün antrenman yapmadı. Bu yüzden bugün nasıl hissettiğine ve durumunun ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Şu an daha fazla bilgimiz yok. Doktor rolüne soyunmak istemiyorum. Sakatlık uyluğunda ya da omzunda değil, ayağında. Fazla uzun sürmeyecek. Yarın mı yoksa gelecek hafta mı döneceğini göreceğiz. Önce kendini daha iyi hissetmeli ve yapabildiğinde antrenman yapmalı. Ardından bu süreç de sona erecek,” dedi Kompany, Sky Germany'nin aktardığına göre.
- Getty Images Sport
Allianz Arena'da kaleci tartışması kızışıyor
Bavyera'daki kaleci hiyerarşisinin giderek daha fazla sorgulandığı bir dönemde Neuer'in sakatlığının zamanlaması özellikle kötü oldu. Augsburg karşısındaki zor performansının ardından, 40 yaşındaki kalecinin hâlâ tartışmasız birinci tercih olup olmadığı ya da yeni bir isme ihtiyaç duyulup duyulmadığı soruları gündeme geldi.
Kulüp efsanesi Oliver Kahn, Neuer ve genç yedeği Jonas Urbig'in yer aldığı mevcut düzenden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek en açık sözlü eleştirmenlerden biri oldu. Kahn'a göre belirli bir yönde net ve uzun vadeli bir kararlılık gösterilmemesi, genç kalecinin gelişimini engellerken kadro içinde gereksiz bir istikrarsızlık yaratıyor.
Urbig boşluğu doldurmaya hazır
Dışarıdaki tartışmalara rağmen Kompany, kulübün ocak ayında Köln'den transfer ettiği Urbig'e yaklaşımını savundu. Neuer'in maç öncesi son sağlık kontrolünden geçememesi hâlinde genç kalecinin Leipzig karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kompany, kaleyi korumak için yaşanan mevcut rekabetin Allianz Arena'daki uzun vadeli stratejinin başından beri bir parçası olduğunu vurguladı.
„Her zaman bir planımız var. Planımızı uygulamaya çalışıyoruz. Jonas'ın şimdi bu tartışmanın içinde olması bizim için güzel. Bu durumu kendimiz oluşturduk. Ocak ayında Köln'den geldiğinden beri iki yıldır bunu söylüyoruz. O dönemde kimse bunun mümkün olduğuna inanmıyordu çünkü Köln'de henüz forma bile giymemişti. İkinci kaleciydi,“ dedi Kompany.
- Getty Images Sport
Neuer, Bayern'in planlarında kilit rol oynamaya devam ediyor
Urbig'in yükselişi bir güvence sağlasa da Kompany, Neuer'in büyük etkisini hem taraftarlara hem de eleştirmenlere hatırlatmakta gecikmedi. Deneyimli oyuncu, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde geçen uzun ve başarılarla dolu kariyerinin izleri vücudunda görülmeye başlasa da soyunma odasının temel taşı olmayı sürdürüyor.
Kompany sözlerini şöyle tamamladı: “Manu bütün bu hikâyenin çok önemli bir parçası. Manu olmadan, onun varlığı, liderliği ve bu dönemdeki performansları olmadan bu iş yürümez. İyi bir düzenimiz var. Birçok kişi böyle bir düzen isterdi.”
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