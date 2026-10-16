Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Neuer'in Leipzig ile oynanacak Bundesliga maçında forma giymesinin ciddi şekilde şüpheli olduğunu açıkladı. Efsanevi kaleci, Norveç'e yapılan son Şampiyonlar Ligi seyahatinde kadroya alınmamasına neden olan ayak sakatlığıyla mücadele ediyor ve henüz A takımla tam kapasite antrenmanlara dönmedi. Belçikalı teknik direktör, kaptanı konusunda temkinli davranıyor ve onun ilk 11'e dönüşü için kesin bir tarih vermiyor.

“Manu dün antrenman yapmadı. Bu yüzden bugün nasıl hissettiğine ve durumunun ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Şu an daha fazla bilgimiz yok. Doktor rolüne soyunmak istemiyorum. Sakatlık uyluğunda ya da omzunda değil, ayağında. Fazla uzun sürmeyecek. Yarın mı yoksa gelecek hafta mı döneceğini göreceğiz. Önce kendini daha iyi hissetmeli ve yapabildiğinde antrenman yapmalı. Ardından bu süreç de sona erecek,” dedi Kompany, Sky Germany'nin aktardığına göre.