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Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

Bayern Münih'in bir zamanlar transfer etmek istediği oyuncunun arkasında korkunç bir sezon yatıyor! Nico Williams, Dünya Kupası'nda bir dönüm noktasında

Dünya Kupası
FEATURES
İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
N. Williams

2024 Avrupa Şampiyonası'nda yıldızı parladı, ancak bir üst düzey kulübe transferi iki kez de başarısızlıkla sonuçlandı. Artık Nico Williams, dünyanın en iyilerinden oldukça uzak bir noktada.

Nico Williams, iki çalkantılı yaz geçirdi. İki yıl önce, 2024’te, topu ayağında izleyen herkesi büyülemişti. Bir yıl önce, 2025’te ise saha dışında manşetlere konu oldu. 2026 yazında ise, bu süper dripli oyuncunun kariyerinin gidişatını belirleyecek bir dönem olabilir.

Çünkü tüm kapılar açık olan ve mutlak bir dünya yıldızı olma yolu çizilmiş gibi görünen Williams, bir yol ayrımında bulunuyor: Hala olabileceği olağanüstü oyuncu olmaya devam edecek mi? Yoksa Athletic Bilbao'nun oyuncusu etrafında her şey giderek sakinleşecek mi?

  • 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Williams, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. O dönem final turnuvasının büyük bir bölümünde henüz 16 yaşında olan Lamine Yamal ile birlikte, sadece Furia Roja taraftarlarını coşturmakla kalmayan bir İspanyol kanat ikilisi oluşturdu. Muhteşem oyun stili ve müthiş driplingleriyle Williams defalarca göz doldurdu. En önemlisi de, bu etkili bir sanat eseriydi; o zamanlar 21/22 yaşında olan oyuncu, bireysel performanslarının yanı sıra takım için de büyük bir değer taşıyordu.

    Sonunda Avrupa Şampiyonluğu geldi; olağanüstü bir performans sergileyen Williams, İngiltere'yi 2-1 yendikleri final maçında Maçın Adamı seçildi ve Yamal'ın asistiyle soğukkanlı bir vuruşla İspanya'nın ilk golünü attı. "Şu anda ne başardığımızın tam olarak farkında değiliz," dedi sevinçten uçan Williams, Berlin'deki zaferin ardından. "Bu, başından beri bana inanan herkes için. [...] İnsanlar artık beni daha iyi tanıyor ve bana büyük saygı gösteriyor. Bunu çok takdir ediyorum. Pozisyonumda en iyilerden biri olmak için çok çalışıyorum."

    Nitekim Williams, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası sırasında dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak görülüyordu. Bu nedenle, o zamanlar 23 yaşındaki İspanyol oyuncunun 2026 Dünya Kupası öncesinde hâlâ Bilbao'da oynayacağını kimse tahmin etmemişti. Ve Williams'ın şu anda pozisyonundaki en iyilerden oldukça uzak olduğunu da neredeyse kimse tahmin edemezdi.

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  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams: Kardeşine verdiği söz yüzünden 2024'te Barcelona'ya gitmekten vazgeçti mi?

    2024 Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından Williams dev bir transfer gerçekleştirebilirdi. FC Barcelona onu mutlaka kadrosuna katmak istiyordu ve aslında onun için mutlak hayali kulüp olarak görülüyordu. Ancak sonuçta, 12 yaşından beri forma giydiği kulüp olan Athletic Club'da kalmayı tercih etti.

    Bunun bir nedeni de, bilindiği gibi Bilbao'da oynayan ağabeyi Inaki'ye verdiği sözdü. Onunla bir yıl daha birlikte oynamayı çok istiyordu - bunun bir nedeni de çok büyük bir olayın yaklaşmasıydı: 2025 Avrupa Ligi Finali Bilbao'da oynanacaktı ve Williams, San Mames'teki evinde ağabeyiyle birlikte uluslararası bir şampiyonluğu kutlamak istiyordu. Ve neredeyse en azından finale kalmayı başarmışlardı; yarı finale giderken Williams dört gol ve iki asistle katkıda bulunmuştu. Ancak son adımda başarısız oldular; yarı finalde Bilbao, Manchester United karşısında pek şansı yoktu.

    Williams, özellikle AS Roma ile oynanan son 16 turu rövanş maçında parladı; ilk maçta 1-2 yenildikten sonra attığı iki gol, maçı çevirmede belirleyici oldu ve Basklar, evlerinde oynadıkları rövanş maçını 3-1 kazandı. Genel olarak Williams, 2024/25 sezonunda iyi bir performans sergiledi. Ancak, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarının ardından ondan her zamankinden daha fazla beklenen o olağanüstü performansı gösteremedi. Ayrıca, giderek artan sakatlık sorunları da onu zorladı.

    Yine de Williams, 2025 yazında yeniden çok rağbet gördü. Barça'nın yanı sıra, kanat için sonunda Luis Diaz'ı transfer ederek tam isabet kaydeden FC Bayern München'in de 2024 Avrupa Şampiyonası yıldızına ilgi gösterdiği söyleniyor. Alman rekortmen kulübü, hücum oyuncusunu muhtemelen yüksek bir yıllık maaşla cezbetmeye çalıştı, ancak bilindiği gibi çabaları boşuna oldu.

  • Nico Williams: Barça'nın kapısı "onun için sonsuza dek kapandı"

    Bu arada Williams'ın yeniden transfer isteği Bilbao'da hoşnutsuzluğa yol açtı. Kimliği belirsiz kişiler, kendisinin ve kardeşi Inaki'nin resmedildiği bir duvar resmini karaladı ve Nico'nun yüzüne "Gidersen de kalırsan da, saygımızı kaybettin" yazdılar. Athletic Club, muhtemelen en çok Barça'ya geri dönmek isteyen süperstarının arkasında durduğunu açıkça gösterdi.

    Bu nedenle Williams, ilk başta memleketinin kulübüyle yapacağı kazançlı bir sözleşme uzatmasını reddetti; bunun yerine, 2025 yılının Haziran ayı sonunda Barcelona ile bir ön anlaşma yapıldığı konuşulmaya başlandı. Orada, kulüp düzeyinde de arkadaşı Yamal ile birlikte oynayabilecek ve Katalanların bu genç yeteneği ile uyumlu bir ikili oluşturabilecekti. Ayrıca Williams, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barça'nın oyun stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına da ikna olmuştu.

    Ancak kısa bir süre sonra, 2025 yılının Temmuz ayı başında, durum netleşti: Williams, aslında gelişinin beklendiği Barcelona'ya yine gitmeyecekti. Bunun yerine, sonunda Bilbao'da 2035 yılına kadar onu Bask kulübüne bağlayan yeni XXL sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmenin uzatılmasına ilişkin videoda Williams, duvar resmindeki portresinin üzerine yazılan yazılara bile değindi ve üzerine "2035" yazısını sprey boyayla yazdı.

    "Karar verme söz konusu olduğunda, benim için en önemli şey kalbimin sesini dinlemektir," dedi Williams, Instagram'da yayınlanan duyuruda. "Olmak istediğim yerdeyim, sevdiklerimle birlikteyim. Burası benim evim." Barselona'da ise Williams'ın kararı büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İspanyol milli oyuncunun Blaugrana'ya şahsen red cevabı vermediği söyleniyor, bu da Camp Nou'da hiç hoş karşılanmadı. RAC1 radyo istasyonu, bir Barça içinden bir kaynağın "Onun için kapı sonsuza kadar kapandı" sözlerini aktardı.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams, felaket bir sezon geçirdi

    Hayalindeki kulübe giden yolun önü kesilen Williams’ın, Bilbao’da kalmanın avantajlarına odaklanmaktan başka seçeneği kalmadı. “Bence önümüzde çok uzun bir sezon var ve herkesin oynamak isteyeceği Şampiyonlar Ligi gibi büyük hedefler var. Hayatımın kulübüyle bunu başarmaktan daha güzel ne olabilir ki? Tarih yazmaya devam etmek istiyorum,” dedi, sürpriz sözleşme uzatmasının hemen ardından.

    Haziran 2025'te Fransa ile oynanan Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya formasıyla sergilediği güçlü performansın verdiği ivmeyle (Equipe Tricolore'ye karşı 5-4 kazanılan maçta bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu), Williams, Bilbao'da transfer niyetleri nedeniyle zaman zaman hakim olan hoşnutsuzluğu hızla tersine çevirmek ve yeniden bir kimlik figürü olmak istiyordu. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni çok heyecanla bekliyordu.

    Geçtiğimiz sezon başlangıçta olağanüstü bir şekilde başladı. LaLiga'nın ilk haftasında Williams, Sevilla'ya karşı 3-2 kazanılan maçta bir gol ve iki asistle maçın kahramanı oldu. Ancak bu, 2025/26 sezonundaki birkaç zirve anından biri olarak kalacaktı. Özellikle acı olan şey: Bilbao'nun grup aşamasından sonra elendiği Şampiyonlar Ligi'nde, Williams sakatlığı nedeniyle sadece iki kez ilk 11'de yer aldı. Toplamda sadece üç maça çıktı ve dünyanın en önemli kulüp turnuvasındaki tek performansları tamamen sönük geçti.

    Özellikle kasık bölgesi Williams'a büyük sorunlar çıkardı. Dinamizm, hızlı yön değişiklikleri ve çevik top kontrolünden beslenen oyun stili için, herhangi bir fiziksel kısıtlama elbette zehir gibidir. Ve böylece Williams geçen sezon hiçbir zaman tam olarak formuna kavuşamadı, her seferinde yeniden mücadele etmek zorunda kaldı. Sezonun son maçında uyluk kasında bir ağrı hissetti ve bir süreliğine 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı konusunda endişelendi.

  • Nico Williams, Dünya Şampiyonası'nda yeniden parlayabilir mi?

    Williams, milli takımda en son Eylül 2025'te forma giyebildi; Türkiye'de oynanan ve 6-0 biten Dünya Kupası eleme maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ardından birkaç hafta boyunca kenarda izlemek zorunda kaldı.

    İspanya'nın başarılı teknik direktörü Luis de la Fuente, her şeye rağmen Dünya Kupası kadrosunda Williams'a güveniyor. Her ne kadar Williams çok sorunlu bir sezon geçirmiş olsa da ve dokuz aydır kadroya alınamamış olsa da. De la Fuente, Williams'ın takımının Avrupa Şampiyonası zaferine giden yolda ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor ve bu nedenle Dünya Kupası finallerinde kesinlikle ondan vazgeçmek istemiyor.

    Nisan ayında sakatlanan Lamine Yamal gibi, Williams da Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kısa süre önce antrenmanlara geri döndü. Uyluk sorunları aşılmış görünüyor ve Pazartesi günü Yeşil Burun Adaları ile oynanacak ilk grup maçında forma giymesi henüz belirsiz olsa da, Williams Dünya Kupası'nın ilerleyen aşamalarında en büyük favorilerden birinde önemli bir rol üstlenebilir.

    En iyi senaryoda, bu sahneyi spor kariyerini yeniden rayına oturtmak için de kullanacaktır. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın coşkusundan bu yana bu durum belirgin şekilde kötüleşti, ancak Williams Dünya Kupası'nda yine arkadaşı Yamal ile birlikte İspanya'nın kanat ikilisini oluşturabilir. Eğer yüzde yüz formda olursa, hızı sayesinde bu konuda yine ilk seçenek olmaya devam edecektir. Bu yaz Williams için yine olumlu bir çalkantı dönemi mi olacak?

  • Nico Williams: İspanya ile katıldığı turnuvalar

    2022 Dünya Kupası:


    Maçlar

    4

    Gol

    0

    Asist

    0

    Performans

    Son 16

    2024 Avrupa Şampiyonası:


    Maçlar

    6

    Gol

    2

    Asist

    1

    Performans

    Avrupa Şampiyonu


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