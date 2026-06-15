Bayern Münih'in bir zamanlar transfer etmek istediği oyuncu Nico Williams: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki olağanüstü performansından bu yana pek çok şey planlandığı gibi gitmedi

Bu arada Williams'ın yeniden transfer isteği Bilbao'da hoşnutsuzluk yarattı. Kimliği belirsiz kişiler, kendisinin ve kardeşi Inaki'nin resmedildiği bir duvar resmini karaladı ve Nico'nun yüzüne "Gidersen de kalırsan da, saygımızı kaybettin" yazdılar. Athletic Club, muhtemelen en çok Barça'ya geri dönmek isteyen süperstarının arkasında durduğunu açıkça gösterdi.
Bu nedenle Williams, ilk başta memleketinin kulübüyle yapacağı kazançlı bir sözleşme uzatmasını reddetti; bunun yerine, 2025 yılının Haziran ayı sonunda Barcelona ile bir ön anlaşma yapıldığı konuşulmaya başlandı. Orada, kulüp düzeyinde de arkadaşı Yamal ile birlikte oynayabilecek ve Katalanların bu genç yeteneği ile uyumlu bir ikili oluşturabilecekti. Ayrıca Williams, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barça'nın oyun stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına da ikna olmuştu.
Ancak kısa bir süre sonra, 2025 yılının Temmuz ayı başında, durum netleşti: Williams, aslında gelmesini bekledikleri Barcelona'ya yine gitmeyecekti. Bunun yerine, sonunda Bilbao'da 2035 yılına kadar onu Bask kulübüne bağlayan yeni XXL sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmenin uzatılmasına ilişkin videoda Williams, duvar resmindeki portresinin üzerine yazılan yazılara bile atıfta bulunarak, üzerine "2035" yazısını sprey boyayla yazdı.
"Karar verme söz konusu olduğunda, benim için en önemli şey kalbimin sesini dinlemektir," dedi Williams, Instagram'da yayınlanan duyuruda. "Olmak istediğim yerdeyim, sevdiklerimle birlikte. Burası benim evim." Barselona'da ise Williams'ın kararı büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İspanyol milli oyuncunun Blaugrana'ya şahsen red cevabı vermediği söyleniyor, bu da Camp Nou'da hiç hoş karşılanmadı. RAC1 radyo istasyonu, bir Barça içinden bir kaynağın "Onun için kapı sonsuza kadar kapandı" sözlerini aktardı.