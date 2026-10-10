Getty Images Sport
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Bayern Münih'in Alphonso Davies için bonservis bedelini belirlemesinin ardından Manchester United alarma geçti
Premier League devleri, Bayern yıldızının peşinde
Fussball News'in haberine göre United, Bayern savunmacısı Davies'i öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Manchester United, sol kanadına daha fazla hücum gücü katmak istiyor ve Kanada Milli Takımı oyuncusu bu profile tam olarak uyuyor.
Ancak United, patlayıcı bek oyuncusuna duyduğu hayranlıkta kesinlikle yalnız değil. Premier League'deki rakipleri Liverpool, Arsenal ve Manchester City de savunmalarını güçlendirmeyi değerlendirirken Bavyera'daki durumu yakından takip ediyor.
İspanyol devleri Madrid ve Barcelona da süratli oyuncunun uzun süredir hayranları arasında yer alıyor. Avrupa genelinde imzası için oluşan yoğun rekabet, yaklaşan transfer döneminde dev bir teklif savaşını tetikleyebilir.
- Getty Images Sport
Bayern, Davies için net bonservis bedelini belirledi
Dönen transfer söylentilerine rağmen, ilgili kulüpleri sol beki kadrolarına katmak için zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Bayern'in 25 yaşındaki oyuncu için, tahmini 45 milyon € piyasa değerinin kayda değer ölçüde üzerinde, 60 milyon € ile 65 milyon € arasında bir bonservis bedeli talep ettiği bildiriliyor.
Bundesliga ekibi, yaklaşık 50 milyon € seviyesinde bir ilk teklifin resmen sunulması halinde ciddi görüşmelere başlamaya ikna olabilir. Nihai şartlar ve performansa bağlı ek ödemeler de kesin bir anlaşmanın sağlanmasında ardından kritik rol oynayacaktır.
Şu an itibarıyla Bayern, yıldız savunmacısı için herhangi bir resmi teklif almış değil. Mevcut ilgi, çeşitli aracılar üzerinden yürütülen ön scouting çalışmaları ve gayriresmi görüşmelerle kesin olarak sınırlı kalıyor.
Sözleşme uzatımı Münih'in konumunu güçlendiriyor
Bayern, olası görüşmeler öncesinde pazarlık masasında belirgin bir üstünlüğe sahip. Davies, 2025'in başlarında kazançlı bir sözleşme uzatmasına imza atarak geleceğini kulübe bağladı ve bu anlaşma onu Haziran 2030'a kadar güvenli şekilde Allianz Arena'ya bağlıyor.
Buna rağmen Alman ekibi, yüksek bonservis getirecek bir satışa yine de gerçekten açık olabilir. Oyuncunun geçmiş sakatlık karnesi ve Bayern kadrosunda ilk 11'de yer almak için yaşanan yoğun rekabet, kulübün uzun vadeli stratejik planlamasını ciddi şekilde etkileyebilir.
- AFP
Davies için sırada ne var?
Münih'ten ani bir ayrılık tamamen yakın görünmüyor, ancak devasa bir resmî teklif tüm tabloyu hızla değiştirebilir. Avrupa genelindeki elit kulüpler, durumun ne kadar değişken olduğunun fazlasıyla farkında ve Bayern'in kararlılığını ciddi şekilde test edecek mali güce sahip.
Şimdilik Davies, Bayern'deki mevcut görevlerine sıkı şekilde odaklanmayı sürdürecek. Takımının yurt içi ve Avrupa'da büyük kupalar kazanmasına yardımcı olmak için dikkat çekici performanslar sergilemeye devam etmeyi hedefleyecek.
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