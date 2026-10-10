Fussball News'in haberine göre United, Bayern savunmacısı Davies'i öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Manchester United, sol kanadına daha fazla hücum gücü katmak istiyor ve Kanada Milli Takımı oyuncusu bu profile tam olarak uyuyor.

Ancak United, patlayıcı bek oyuncusuna duyduğu hayranlıkta kesinlikle yalnız değil. Premier League'deki rakipleri Liverpool, Arsenal ve Manchester City de savunmalarını güçlendirmeyi değerlendirirken Bavyera'daki durumu yakından takip ediyor.

İspanyol devleri Madrid ve Barcelona da süratli oyuncunun uzun süredir hayranları arasında yer alıyor. Avrupa genelinde imzası için oluşan yoğun rekabet, yaklaşan transfer döneminde dev bir teklif savaşını tetikleyebilir.