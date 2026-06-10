Bayern Münih ile adı anılan Rio Ngumoha, ortaya çıkan ‘memnuniyetsizlik’ nedeniyle Liverpool’dan ayrılabilir mi?

Ngumoha, 16 yaşındayken 100. dakikada attığı galibiyet golüyle Newcastle'ı 3-2 yenerek Liverpool'un en genç golcüsü olarak tarihe geçti; ancak geçen sezon boyunca A takımda sadece 10 kez ilk 11'de yer aldı. Slot ve Liverpool yönetimi, onun ilk tam sezonunda A takım futbolunun fiziksel ve psikolojik zorluklarından onu koruduklarını savunuyor.

Daha fazla süre alması durumunda Dünya Kupası kadrosuna daha hızlı girip girmeyeceği konusunda soru işaretleri var. Londra doğumlu forvetin en üst seviyede oynamak konusunda net bir hedefi var ve kulüp koruyucu bir tutum sergilerken, oyuncu tarafı daha sık forma giymeyi arzuluyor gibi görünüyor. Bu, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde gerçekleşebilir, ancak Avrupalı rakipler bir fırsat kokusu aldığından, Liverpool, Anfield'ın onun gelişimi için en iyi yer olduğunu kanıtlamak için bir mücadeleye girecek.