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Bayern Münih ile adı anılan Rio Ngumoha, ortaya çıkan ‘memnuniyetsizlik’ nedeniyle Liverpool’dan ayrılabilir mi?
Bayern Münih'te hayal kırıklıkları artarken
Bayern Münih, Ngumoha'yı Merseyside'dan koparmak isteyen başlıca taliplerden biri olarak gösteriliyor. BBC Sport'a göre, Alman kulübünün ilgisi, geçen sezon eski Liverpool teknik direktörü Arne Slot yönetiminde Ngumoha'nın sahada kaldığı süre konusunda bazı memnuniyetsizliklerin yaşandığına dair ortaya çıkan haberlerin ardından ortaya çıktı.
Reds, bu yaz genç oyuncuyu satmayacakları konusunda kararlı olsa da, ilk takıma yükselme yolu tıkanık kalırsa başka bir kulübe transfer olma ihtimali cazip gelebilir. Bayern'in aday listesinde başka isimler de olduğu biliniyor, ancak Ngumoha'nın patlayıcı potansiyeli, İngiltere'nin en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak isteyen Bavyeralı transfer ekibinin radarına girmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Slot kapsamında sınırlı fırsatlar
Ngumoha, 16 yaşındayken 100. dakikada attığı galibiyet golüyle Newcastle'ı 3-2 yenerek Liverpool'un en genç golcüsü olarak tarihe geçti; ancak geçen sezon boyunca A takımda sadece 10 kez ilk 11'de yer aldı. Slot ve Liverpool yönetimi, onun ilk tam sezonunda A takım futbolunun fiziksel ve psikolojik zorluklarından onu koruduklarını savunuyor.
Daha fazla süre alması durumunda Dünya Kupası kadrosuna daha hızlı girip girmeyeceği konusunda soru işaretleri var. Londra doğumlu forvetin en üst seviyede oynamak konusunda net bir hedefi var ve kulüp koruyucu bir tutum sergilerken, oyuncu tarafı daha sık forma giymeyi arzuluyor gibi görünüyor. Bu, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde gerçekleşebilir, ancak Avrupalı rakipler bir fırsat kokusu aldığından, Liverpool, Anfield'ın onun gelişimi için en iyi yer olduğunu kanıtlamak için bir mücadeleye girecek.
Tuchel, genç yıldızdan çok etkilendi
Ngumoha, Tuchel ve milli takım arkadaşları üzerinde büyük bir etki bıraktıktan sonra bu hafta İngiltere kampından ayrılacak. Resmi 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer almamasına rağmen, Cumartesi günü Yeni Zelanda’ya karşı 1-0 kazanılan maçta ikinci yarıda oyuna girerek sergilediği ilk performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Tuchel, Ngumoha'dan o kadar etkilendi ki, ilk hazırlık maçında onu oynatmak zorunda hissetti. Bu sürpriz karar, oyuncunun kalitesiyle kısa sürede haklı çıktı.
İngiltere teknik direktörünün ona süre verme kararı, Ngumoha'nın daha önce Tuchel'in planlarında olması gerektiği, ya 26 kişilik kadroda yer alması ya da bir oyuncunun sakatlanması durumunda ilk çağrılacak isim olması gerektiği yönündeki iddialara yol açtı. Ancak, forvet oyuncusu ilk 55 kişilik kadroda yer almadığı için, Tuchel Mart ayı başında turnuva için bu genç oyuncuyu kadroya almayı reddetmiş olsa da, sakatlık nedeniyle yedek olarak kadroya alınamaz.
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Iraola yönetiminde yeni bir başlangıç
Ngumoha, kulübün ABD'deki sezon öncesi hazırlık turuna katılmadan önce hak ettiği bir tatile çıkacak. Ngumoha geçen sezon sahada geçirdiği süre konusunda hayal kırıklığı yaşamışsa, Reds efsanesi Mohamed Salah'ın ayrılması ve Slot'un yerine gelen Iraola'nın gelişi bu hayal kırıklığını gidermiş olabilir. Eski Bournemouth menajeri, genç yeteneklere güvenmesiyle tanınıyor. Eli Junior Kroupi ve Dean Huijsen gibi isimler, İspanyol teknik adamın gençlere olan inancının kanıtı niteliğinde.