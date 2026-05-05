Bayern Münih ile adı anılan Newcastle yıldızının menajeriyle spor direktörü Deco'nun görüşmesi üzerine Barcelona da Anthony Gordon'ı kadrosuna katma yarışına katıldı
Deco, Gordon'un temsilcileriyle görüşüyor
RAC1’in haberine göre, Barcelona kanat oyuncusu arayışında gözünü Tyneside’a dikti. Spor direktörü Deco, Bojan Krkic ile birlikte kısa süre önce Ciutat Esportiva Joan Gamper’da Unique Sports’tan menajerler Will Salthouse ve Adam Dugdale ile bir toplantı düzenledi.
Gordon, taktik düzenine uyum sağlayabilecek forvetler arayışında aylardır uğraşan Blaugrana için öncelikli hedef haline geldi. İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon şu anki takımında önemli bir rol oynadı.
Mali engeller olası transferi zorlaştırıyor
Gerçek bir ilgi duymalarına rağmen, bu İngiliz oyuncuyu kadroya katmak Barcelona için zorlu bir görev olacak. Oyuncunun Newcastle ile 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve bu durum Premier Lig ekibine önemli bir pazarlık gücü sağlıyor. Haberlere göre İngiliz kulübü şimdiden 80 milyon avroya yakın teklifler almış durumda; bu talep edilen fiyat, şu anda Marcus Rashford için 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda tartışan Katalan ekibi için büyük bir engel teşkil ediyor.
Bayern Münih, güçlü rakipler arasında öne çıkıyor
Durumu yakından takip eden tek Avrupa devi Barcelona değil. Haberlere göre, Bayern Münih de 25 yaşındaki forveti uzun süredir takip ediyor ve yakın çevresiyle temasa geçti bile. Bavyera kulübü, bire bir durumlarda üstünlük sağlayan dinamik bir kanat oyuncusuyla hücum hattını yenilemek istiyor. Finansal istikrarları göz önüne alındığında, Alman şampiyonu, Newcastle'ın değerli oyuncusunu satmaya karar vermesi halinde hızlı hareket edecek kaynaklara sahip. Bu durum, Blaugrana'yı, çok rağbet gören forvet için yarışta galip gelmek istiyorsa kararlı bir şekilde harekete geçmeye zorluyor.
Yaz transfer stratejisinin belirlenmesi
Barcelona, 80 milyon avroluk bir yatırıma girişmeden önce mali yol haritasını ve olası oyuncu satışlarını acilen belirlemelidir. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, bu transfer serüveni şüphesiz daha da kızışacaktır. Kulüp, rakiplerini geride bırakıp bu forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için hızlı ve kesin kararlar almak zorunda kalacaktır.