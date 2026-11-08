Ardından Kompany hakkında konuştu: "Kompany'nin sağlığı bizim için büyük endişe kaynağı, ancak ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Tedavi edilebilir. Bunun, tedavi edilmemiş ve sonrasında menenjite dönüşmüş çok ağır bir grip türü olduğunu düşünüyorum. Sürekli stres altında, günde 12 saat çalışıyor. Milli takım arasından sonra, iki ya da üç hafta içinde kulübeye dönecek."