Almanya'da Bayern Münih Başkanı Uli Hoeneß'in Jamal Musiala hakkındaki açıklamaları ses getirdi: "Onunla ilgili bir ikilemle karşı karşıyayız: Kolay tedavi edilemeyen ancak ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir hastalığı var. Ancak geçmişteki performans seviyesine bir daha ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz... Elbette maaşını almaya devam ediyor. Ama Bayern Münih'in, 'Şu anda yapabildikleri sözleşmede öngörülenler değil' diyerek onun sözleşmesini sorgulamaya karar verdiğini bir düşünün."
Bayern Münih: Hoeness'ten Jamal Musiala hakkında şoke eden sözler: "Kolay tedavi edilemeyen bir hastalık. Eski hâline dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum"
Musiala'nın rahatsızlığı ne?
Musiala, Kane ile birlikte Bayern Münih'in en yüksek maaşlı oyuncusu. Uzun ve zorlu görüşmelerin ardından sözleşmesini 2030'a kadar uzattı ve Bild gazetesine göre yılda yaklaşık 25 milyon euro kazanıyor. Son günlerde takımla yeniden antrenmanlara başladı ve millî maç arasından sonra yeniden forma giyebilecek durumda olması bekleniyor. 2003 doğumlu Musiala'nın dalma ataklarına neden olan fonksiyonel bir nörolojik bozukluğu var.
"Kompany 2-3 hafta içinde geri dönecek"
Ardından Kompany hakkında konuştu: "Kompany'nin sağlığı bizim için büyük endişe kaynağı, ancak ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Tedavi edilebilir. Bunun, tedavi edilmemiş ve sonrasında menenjite dönüşmüş çok ağır bir grip türü olduğunu düşünüyorum. Sürekli stres altında, günde 12 saat çalışıyor. Milli takım arasından sonra, iki ya da üç hafta içinde kulübeye dönecek."
"KANE ALMANYA'DA KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİYOR"
Kane hakkında: "Eskiden Premier League'e giden çok sayıda oyuncuyu kaybediyorduk çünkü orası vaat edilmiş topraklardı. Şimdi ise İngiltere'den çok daha fazla oyuncu geliyor. Harry ile konuştuğunda sana şunu söylüyor: 'Ailem burada kendini güvende hissediyor, sağlık sistemi çok iyi. Korkmadan sokakta yürüyebiliyorum.'"
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